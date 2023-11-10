Балтийские приключения

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Увлекательный микс из красивых мест, активного отдыха, неспешных прогулок и захватывающих историй! Вы прогуляетесь по сохранившимся районам Кёнигсберга и погрузитесь в загадочную и невероятную историю старинного города, промчитесь на новых электросамокатах вдоль Балтийского моря, побываете в «маленькой Швейцарии» и городе кошек.

Прокатитесь на удобных велосипедах по забытым прусским шоссе и тихим лесным дорогам в тени вековых деревьев, пройдете на SUP-бордах по спокойной Преголе и увидите весь центр современного Калининграда с лучшей видовой площадки — с воды.
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Балтийские приключения
Ближайшие даты:
9
мая
23
мая
13
июн
27
июн
17
июл
8
авг
22
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

На электросамокатах вдоль моря
На электросамокатах вдоль моря
Исследуем побережье Балтийского моря и уютные города: Светлогорск и Зеленоградск
Велопрогулка по лесным дорогам
Велопрогулка по лесным дорогам
Прокатимся по Калининградской Венеции: здесь нас ждут извилистые дороги и дамбы, множество каналов, рек и ручейков
На SUP-бордах по реке
На SUP-бордах по реке
Пройдем по живописной Преголе вдоль прекрасных набережных, утопающих в густой зелени, насладимся видами Калининграда

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, Амалиенау, приветственный ужин

Прилетаем в Калининград до 14:00.

Внимание: доступен ранний заезд! Заселиться можно с 08:00 утра.

В 15:00 на брифинге по программе знакомимся с группой, организаторами, подгоняем снаряжение.

И сразу отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл Амалиенау.

Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и какие традиции поддерживаются сейчас.

По возвращении в комплекс — приветственный ужин в компании турлидеров.

Прибытие, Амалиенау, приветственный ужинПрибытие, Амалиенау, приветственный ужинПрибытие, Амалиенау, приветственный ужинПрибытие, Амалиенау, приветственный ужин
2 день

Вдоль моря на самокатах: Зеленоградск и Светлогорск

Завтракаем.

Отправляемся в Зеленоградск, нас ждет необычная обзорная экскурсия по городу.

Погружаемся в историю курортного города начала XX века на электросамокатах (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.

Выдвигаемся в Светлогорск, обедаем в кафе на маршруте.

Снова разбираем самокаты и исследуем элитный курорт Восточной Пруссии (для тех, кто не умеет кататься — пешеходная экскурсия с гидом).

Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

На ужин вернемся в комплекс.

Вдоль моря на самокатах: Зеленоградск и СветлогорскВдоль моря на самокатах: Зеленоградск и СветлогорскВдоль моря на самокатах: Зеленоградск и СветлогорскВдоль моря на самокатах: Зеленоградск и Светлогорск
3 день

Велопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школа

Завтракаем.

Отправляемся на неизведанный туристами северо-восток Калининградской области.

Сегодня мы прокатимся по Калининградской Венеции.

Нас ждёт один из самых красивых веломаршрутов российской Балтики.

Извилистые дороги и дамбы, множество каналов, рек и ручейков.

Общая протяженность веломаршрута 40 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Спешиваемся и обедаем на маршруте.

После чего отправимся в старинную немецкую школу, где нас ждет интересное погружение в сельскую жизнь и систему образования конца XIX века.

На ужин вернёмся в комплекс.

Велопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школаВелопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школаВелопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школаВелопрогулка по Калининградской Венеции, старинная школа
4 день

Прогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъезд

Завтракаем.

Выдвигаемся к самой знаменитой локации Калининграда — острову Канта.

Приготовьтесь ходить, но не в толпе туристов, а по воде!

Сегодня мы пройдем на SUP-бордах по живописной Преголе, вдоль прекрасных набережных, утопающих в густой зелени.

Насладимся видами современного центра Калининграда и погрузимся в историю Кёнигсберга.

Спешившись прогуляемся по Рыбной деревне и у древних стен Кафедрального собора.

На обед вернемся в комплекс, собираемся и прощаемся

Остаток дня можно просто отдыхать после насыщенных выходных!

А если осталась энергия — отправиться за сувенирами.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Прогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъездПрогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъездПрогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъездПрогулка на SUP-бордах, Рыбная деревня и остров Канта, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 3000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 7500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 6000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Возможно забронировать проживание во Friday Center до и после тура от 2400 рублей за номер в сутки с завтраком.

Варианты проживания

Гостевой дом «Friday Center»

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во Friday Center, двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
  • Трёхразовое питание по программе
  • Экскурсия по старинному району Амалиенау
  • Велосипедная прогулка по Калининградской венеции, 40 км
  • Посещение старой немецкой школы с экскурсией
  • Экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах или пешеходная
  • Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах или пешеходная
  • Прогулка на SUP-бордах по реке Преголе
  • Прогулка по Рыбной деревне и острову Канта с экскурсией
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Электросамокат Xiaomi 365 Pro2, шлем
  • Велосипед Riverside 500, светоотражающие элементы, фляжка с водой, шлем
  • SUP-борд, весло, спасательный жилет
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Одноместное размещение (подробнее в разделе “Проживание”)
  • Проживание до и после тура — при желании, от 2400 руб. /сутки с завтраком
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • сменная обувь, например, тапочки (для перемещения по центру);
  • ванные принадлежности;
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности — при желании. В комплексе есть бассейн.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Правила и условия проживания в Центре
  1. Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  2. Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  3. Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  4. Полотенца и фены брать не нужно.
  5. Обратите внимание на лекарственные средства, которые вам необходимы, и привезите их с собой. В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  6. Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  7. В комплексе бесплатный wi-fi.
  8. Есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  9. Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  10. Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
10 ноя 2023
Организация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!
Организация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!
Е
5 окт 2023
Отдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
О
3 окт 2023
Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.
Спасибо за чудесный отдых!
Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Сплавы и рафтингВодные развлеченияМногодневные туры3-дневные турыВелотуры4-дневные туры

Похожие туры из Калининграда

Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
6 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Аэропорт Калининграда
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
23 200 за человека
Февраль на Балтийском побережье
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Февраль на Балтийском побережье
г. Калининград
23 фев
16 800 за человека
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
г. Калининград
10 июня
от 11 100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ