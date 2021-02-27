1 день

Экскурсия «Военные тайны Кенигсберга»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Сегодня вы не только познакомитесь с архитектурой и историей одного из самых необычных российских городов, но и раскроете секреты его оборонительных сооружений.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Во время обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности города: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко-культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.

Посещение Форта №11 Дёнхофф.

Настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.

Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию!

Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы Калининград.