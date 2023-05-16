Балтийский экспресс

5
3 отзыва
Программа по дням
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За 4 дня Вы погрузитесь в интересную историю и культуру, побываете в знаменитых местах Зеленоградска и Светлогорска, посетите замок Шаакен и получите самые яркие впечатления.

Вас ждут прогулки по узким европейским улочкам Кёнигсберга среди старинных домиков с черепичными крышами, уютное Балтийское море, неповторимая природа Прибалтики на Куршской Косе и бесконечно интересные истории и открытия.
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Балтийский экспресс
Ближайшие даты:
25
сен
23
окт

Что вас ожидает:

Тайны Тевтонского ордена
Тайны Тевтонского ордена
Увидим музей Средневековья, услышим истории замка с 13 века и спустимся в пыточные подвалы
Королевские променады
Королевские променады
Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, узнаем историю королевского курорта
Кафедральный собор XIV века
Кафедральный собор XIV века
Узнаем, каким был Кнайпхоф сто лет назад и как могила Канта спасла Кафедральный собор
Высокие песчаные дюны заповедника
Высокие песчаные дюны заповедника
Красота природы здесь захватывает дух, мы сделаем множество классных фотографий
Старинные улочки с европейскими виллами
Старинные улочки с европейскими виллами
Прогуляемся по сохранившемуся немецком району с брусчаткой и пряничными домиками с черепичными крышами
Морские панорамы и сказочные истории
Морские панорамы и сказочные истории
Узнаем все о сказках Гофмана, посетив элитный курорт Восточной Пруссии — Светлогорск

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Амалиенау и остров Канта

Прибываем в Калининград и заселяемся в комплекс до 13:00.

На брифинге познакомимся с группой и организаторами, узнаем подробную программу тура.

И сразу отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл Амалиенау.

Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.

Потом поедем на остров Канта — лучшее общественного пространства России по версии National Geographic!

Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк – таков остров сейчас.

Узнаем каким был Кнайпхоф сто лет назад, почему его жители не любили Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор?

Продолжительность экскурсии 3,5 часа.

Прибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров КантаПрибытие. Амалиенау и остров Канта
2 день

Зеленоградск и Куршская Коса

Завтракаем в кафе комплекса и отправляемся к морю.

Первая точка — Зеленоградск (нем. Cranz).

Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, узнаем историю от рыбацкой деревушки до королевского курорта.

Насладимся прекрасным променадом вдоль моря и пройдём по волшебным улицам будто со старинных открыток.

Увидим всех местных котов, милые кофейни и сувенирные лавки.

Сободное время на обед в Зеленоградске.

Выезжаем на Куршскую Косу.

Прогуляемся по экотропам, надышимся ароматами хвойного леса.

Поднимемся на высокие песчаные дюны и насладимся захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.

Увидим Высоту Эфа, Танцующий лес и Высоту Мюллера.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

Зеленоградск и Куршская КосаЗеленоградск и Куршская КосаЗеленоградск и Куршская КосаЗеленоградск и Куршская Коса
3 день

Светлогорск и замок Шаакен

Завтракаем в комплексе и снова отправляемся к морю.

Сегодня нас ждёт красавец Светлогорск (нем. Rauschen).

Прогуляемся и увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад!

Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

А панорамный вид на море с высоких обрывов завораживает и точно не оставит нас равнодушными.

Свободное время на обед в Светлогорске.

После выезжаем в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.

Увидим музей Средневековья, услышим истории замка с 13 века до наших дней и спустимся в пыточные подвалы.

Зайдём в фермерскую сыроварню неподалёку, где можно приобрести вкуснейшие локальные сыры и шоколад.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

Светлогорск и замок ШаакенСветлогорск и замок ШаакенСветлогорск и замок ШаакенСветлогорск и замок Шаакен
4 день

Свободное время. Отъезд

Завтракаем в комплексе.

Этот день можно потратить на отдых в городе после насыщенных выходных.

А если осталась энергия — отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.

Выезд из центра поздний — до 18:00.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Свободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 7 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе: двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
  • Питание: завтраки в кафе комплекса
  • Экскурсия по старинному району Амалиенау и острову Канта
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Экскурсия по Светлогорску
  • Экскурсия в замок Шаакен
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
  • Гиды и турлидеры
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Страховка
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 3 000 руб. /весь период
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе.
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно.
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi.
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 мая 2023
Организация хорошая
Е
17 апр 2023
Отличный тур, много вкусной еды, много красивых мест!
И
12 мар 2023
Очень интересный тур.
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.
Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.

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