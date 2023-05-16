1 день

Прибытие. Амалиенау и остров Канта

Прибываем в Калининград и заселяемся в комплекс до 13:00.

На брифинге познакомимся с группой и организаторами, узнаем подробную программу тура.

И сразу отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл Амалиенау.

Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.

Потом поедем на остров Канта — лучшее общественного пространства России по версии National Geographic!

Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк – таков остров сейчас.

Узнаем каким был Кнайпхоф сто лет назад, почему его жители не любили Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор?

Продолжительность экскурсии 3,5 часа.