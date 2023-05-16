Вас ждут прогулки по узким европейским улочкам Кёнигсберга среди старинных домиков с черепичными крышами, уютное Балтийское море, неповторимая природа Прибалтики на Куршской Косе и бесконечно интересные истории и открытия.
сен
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Амалиенау и остров Канта
Прибываем в Калининград и заселяемся в комплекс до 13:00.
На брифинге познакомимся с группой и организаторами, узнаем подробную программу тура.
И сразу отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл Амалиенау.
Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.
Узнаем почему этот район так хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.
Потом поедем на остров Канта — лучшее общественного пространства России по версии National Geographic!
Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк – таков остров сейчас.
Узнаем каким был Кнайпхоф сто лет назад, почему его жители не любили Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор?
Продолжительность экскурсии 3,5 часа.
Зеленоградск и Куршская Коса
Завтракаем в кафе комплекса и отправляемся к морю.
Первая точка — Зеленоградск (нем. Cranz).
Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, узнаем историю от рыбацкой деревушки до королевского курорта.
Насладимся прекрасным променадом вдоль моря и пройдём по волшебным улицам будто со старинных открыток.
Увидим всех местных котов, милые кофейни и сувенирные лавки.
Сободное время на обед в Зеленоградске.
Выезжаем на Куршскую Косу.
Прогуляемся по экотропам, надышимся ароматами хвойного леса.
Поднимемся на высокие песчаные дюны и насладимся захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.
Увидим Высоту Эфа, Танцующий лес и Высоту Мюллера.
Продолжительность экскурсии 8 часов.
Светлогорск и замок Шаакен
Завтракаем в комплексе и снова отправляемся к морю.
Сегодня нас ждёт красавец Светлогорск (нем. Rauschen).
Прогуляемся и увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад!
Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
А панорамный вид на море с высоких обрывов завораживает и точно не оставит нас равнодушными.
Свободное время на обед в Светлогорске.
После выезжаем в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.
Увидим музей Средневековья, услышим истории замка с 13 века до наших дней и спустимся в пыточные подвалы.
Зайдём в фермерскую сыроварню неподалёку, где можно приобрести вкуснейшие локальные сыры и шоколад.
Продолжительность экскурсии 8 часов.
Свободное время. Отъезд
Завтракаем в комплексе.
Этот день можно потратить на отдых в городе после насыщенных выходных.
А если осталась энергия — отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.
Выезд из центра поздний — до 18:00.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 7 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
FridayCenter
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе: двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
- Питание: завтраки в кафе комплекса
- Экскурсия по старинному району Амалиенау и острову Канта
- Экскурсия по Зеленоградску
- Экскурсия по Куршской Косе
- Экскурсия по Светлогорску
- Экскурсия в замок Шаакен
- Транспортное обслуживание в рамках программы
- Гиды и турлидеры
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
- Страховка
- Возможно одноместное размещение, доплата от 3 000 руб. /весь период
- Трансферы из/в аэропорт
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе.
в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
- Полотенца и фены брать не нужно.
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
- В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
- В комплексе бесплатный wi-fi.
- В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.