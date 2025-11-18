Описание тура
Тур Включает Основные Достопримечательности Балтийского Побережья и 4 Экскурсии!
Путешествие для девушек, желающих попробовать что-то новое, провести 4 ярких, насыщенных и позитивных дня с погружением в местную среду, прогулками по побережью, рыцарским турниром, дегустацией сыра, раскопками янтаря… Скучать Вам точно не придётся! Особенность моих туров в том, что мы путешествуем маленькими группами от 1 до 8 человек. Даже если забронирует 1 человек тур всё равно состоится!
Вас ждут главные достопримечательности:
Национальный парк Куршская коса, курортные города Светлогорск и Зеленоградск, единственное в мире предприятие по промышленной добыче янтаря Янтарный комбинат, пгт. Янтарный, один из лучших пляжей в России, замок Нессельбек, сыроварня Шаакендорф.
Маршрут максимально продуман, поэтому путешествовать очень комфортно:)) Вас ожидают каждый день новые впечатления, яркие эмоции от увиденного. Это подборка самых топовых мест, которые однозначно стоит увидеть и испытать эти эмоции на себе:))
Мы едем узнать что-то новое, полностью перезагрузиться, зарядиться позитивными эмоциями, приобрести новые знакомства, познать себя и расслабиться!
Проводим собеседование с каждым, чтобы подобрать Вам подходящую компанию.
Программа тура по дням
Зеленоградск, Шаакендорф и Нессельбек
В 12:00 встречаемся в аэропорту Храброво.
Знакомство с Калининградским краем мы начнём с курортного города Зеленоградск. Прогуляемся по центральной улице - Курортный проспект, вы почувствуете себя в маленьком европейском городке, архитектура которого приятно удивляет каждого туриста. Выходим на набережную - это первая встреча с таким разным, но всегда завораживающим Балийским морем и совершим променад вдоль побережья.
В конце променада, в прекрасном кафе с видом на море нас ждёт обед с блюдами местной кухни.
Затем мы отправляемся в Шаакендорф, маленькую семеиную сыроварню открытого типа, сотрудник этого предприятия проведёт для вас небольшую экскурсию. А дальше вас ждёт волшебство вкусов сыра и шоколада, возможно вы откроете для себя заново вкус этих продуктов, попробовав 100% сыры за бокалом вина, и не менее вкусный шоколад. Обязательно обратите внимание на конфеты Маскарпоне, шоколадные конфеты с сырной начинкой, сочетание просто вау… Все эти вкусности можно будет купить.
После продолжаем наш путь к одному из самых известных замков Калининграда Нессельбек. Существует несколько легенд об этом замке. Здесь мы занимаем столики, заказываем лёгкий ужин или перекус и отправляемся изучать особенности этого замка. Финальной точкой этого дня будет представление Рыцарского турнира, его мы будем наблюдать со смотровой площадки, где каждый рыцарь выберет себе даму сердца, возможно это будете именно вы. И все это в лучах уходящего солнца.
Затем короткий переезд в Светлогорск. Заселение в отель.
Самый янтарный день
В 9:15 выезжаем в Янтарный, по пути заедем в Филинскую бухту, красивейшее место на берегу моря, чтобы сфотографироваться и вблизи увидеть Мыс Таран.
Потом нас ждёт посещение единственного предприятия в мире по промышленной добыче янтаря. Сначала в современном и интерактивном музее вы узнаете о происхождении и добыче янтаря, а затем вы увидите огромных размеров Карьер со смотровой площадки Янтарного комбината, накопаете в песочнице янтаря и восстановите своё биополе в Янтарной пирамиде.
Далее посетим Янтарное производство, где вы узнаете насколько разнообразный бывает янтарь, научитесь отличать настоящий от поддельного и сможете купить себе украшение или сувенир по цене производителя.
Пообедаем в ресторане с видом на море. После красивого обеда мы с удовольствием прогуляемся по одному из лучших пляжей в России и парку им. М. Беккера.
И к вечеру янтарные и счастливые возвращаемся в Светлогорск.
Прекрасный Светлогорск
Это утро мы начинаем с релакса - идём в Баден Спа (не забудьте взять с собой купальные принадлежности), поистине рай для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. 2 бассейна - один открытый с подогревом, другой внутри помещения, 12 бань и саун на любой вкус: русская, финская, турецкий хамам, можжевеловая, травяная, янтарная и др.
Дальше Вас ждёт приятная процедура по восстановлению души, тела и лица:)
После отдыха в Спа пообедаем и отправляемся на прогулку по Светлогорску. Вы увидите старинные сказочные домики, прогуляетесь по уютным маленьким улочкам, познакомитесь с достопримечательностями, узнаете, почему все целуют Царевну-лягушку, сделаем фото на память у Водонапорной башни, побываете у Театра эстрады Янтарь Холл, где проходит фестиваль Голосящий Кивин.
После экскурсии свободное время. Вы прогуляетесь по променаду, вдохнёте свежего морского воздуха, поймаете красивейший закат на море.
Вечером собираемся в одном из лучших ресторанов города на ужин.
Тихая дорога в дюнах
Утром сдаём номера и выезжаем на Куршскую косу. Это единственное место в мире, созданное самой природой, вот почему каждый турист въезжающий в Калининградскую область старается посетить это место. Проезжаем по национальному парку наблюдая за удивительно красивыми пейзажами. Вы узнаете, почему маршруты называются Королевский бор, Высота Мюллера, Озеро Чайка, Танцующий лес, услышите историю о Куршской вороне.
Проехав до 43 км или дальше, мы поднимемся на одну из самых высоких дюн в Европе - высоту Эфа или озеро Лебедь. Со смотровых площадок открываются удивительные по красоте пейзажи, с одной стороны увидим море, с другой - залив. Обязательно запечатлим себя на фоне дюн.
Посетим Танцующий лес, это небольшой участок леса, где деревья встречаются причудливой формы: в форме кольца или лиры, завязанные в узел или в форме спирали. Попробуем разгадать загадку - почему деревья танцуют?
Пообедаем в кафе Рыбный двор п. Рыбачий. Тут подают вкуснейшие рыбные блюда, и здесь же можно купить копчёную рыбку, где вам упакуют в вакуум, чтобы спокойно довезти домой.
Затем бросаем монетку в море, чтобы вернуться и выезжаем в аэропорт.
17:00 Аэропорт Храброво. Тёплые прощания и обнимашки:) Вам однозначно захочется сюда вернуться!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 ночи в отеле 3 Универсал, Дом сказочника, Раушен
- 2-х местное размещение
- 3 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе
- Экологический сбор на Куршскую Косу
- Моё сопровождение
- Развлекательная программа
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Одноместное размещение, по доплате уточните у меня
- Обеды, ужины и алкоголь