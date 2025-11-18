Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Тур Включает Основные Достопримечательности Балтийского Побережья и 4 Экскурсии!

Путешествие для девушек, желающих попробовать что-то новое, провести 4 ярких, насыщенных и позитивных дня с погружением в местную среду, прогулками по побережью, рыцарским турниром, дегустацией сыра, раскопками янтаря… Скучать Вам точно не придётся! Особенность моих туров в том, что мы путешествуем маленькими группами от 1 до 8 человек. Даже если забронирует 1 человек тур всё равно состоится!

Вас ждут главные достопримечательности:

Национальный парк Куршская коса, курортные города Светлогорск и Зеленоградск, единственное в мире предприятие по промышленной добыче янтаря Янтарный комбинат, пгт. Янтарный, один из лучших пляжей в России, замок Нессельбек, сыроварня Шаакендорф.

Маршрут максимально продуман, поэтому путешествовать очень комфортно:)) Вас ожидают каждый день новые впечатления, яркие эмоции от увиденного. Это подборка самых топовых мест, которые однозначно стоит увидеть и испытать эти эмоции на себе:))

Мы едем узнать что-то новое, полностью перезагрузиться, зарядиться позитивными эмоциями, приобрести новые знакомства, познать себя и расслабиться!

Проводим собеседование с каждым, чтобы подобрать Вам подходящую компанию.