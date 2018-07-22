Экскурсия «Музыка ветра - Раушен
Путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый город-курорт Светлогорск (в прошлом Раушен), шум сосен которого создает неповторимую мелодию ветра.
Вы увидите достопримечательности: канатную дорогу и лиственничный сквер, памятный знак Томасу Манну, органный зал «Макаров», знаменитую башню Водолечебницы, ставшую символом Светлогорска. А далее окунетесь в невероятную атмосферу раннесредневекового поселения в деревне викингов «Кауп»
Вы увидите достопримечательности: канатную дорогу и лиственничный сквер, памятный знак Томасу Манну, органный зал «Макаров», знаменитую башню Водолечебницы, ставшую символом Светлогорска. А далее окунетесь в невероятную атмосферу раннесредневекового поселения в деревне викингов «Кауп»
Ближайшие даты:
12
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19
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мая
26
мая
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сквер у вокзала, скульптура «Принцесса-лягушка»
- Променад
- Водонапорная башня
- Лиственничный парк
- Скульптура Брахерта «Несущая воду»
- Органный зал компании «Макаров»
- Янтарь-холл
- Деревня викингов КАУП
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый город-курорт Светлогорск (в прошлом Раушен), шум сосен которого создает неповторимую мелодию ветра. Вы увидите достопримечательности: канатную дорогу и лиственничный сквер, памятный знак Томасу Манну, органный зал «Макаров», знаменитую башню Водолечебницы, ставшую символом Светлогорска. А далее окунетесь в невероятную атмосферу раннесредневекового поселения в деревне викингов «Кауп» – историческая реконструкция скандинавского городища, характерная для региона Восточной Пруссии в первом тысячелетии нашей эры. Познакомитесь с тем, как жили, работали и отдыхали в те времена, какие ремесла были развиты, как был устроен быт. Увидите музей средневекового костюма и доспехов. Пройдете строевую подготовку воина с тренировочными мечами и щитами, поиграете в старинную игру, даже попробуете себя в роли кузнеца или в печати на ткани.
по пятницам в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобусный тур
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- ул. Октябрьская 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: по пятницам в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Важная информация
- Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
- Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
22 июля 2018
Автобус без кондиционера
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