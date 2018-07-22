Экскурсия «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»+деревня викингов КАУП

Экскурсия «Музыка ветра - Раушен

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Путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый город-курорт Светлогорск (в прошлом Раушен), шум сосен которого создает неповторимую мелодию ветра.

Вы увидите достопримечательности: канатную дорогу и лиственничный сквер, памятный знак Томасу Манну, органный зал «Макаров», знаменитую башню Водолечебницы, ставшую символом Светлогорска. А далее окунетесь в невероятную атмосферу раннесредневекового поселения в деревне викингов «Кауп»
Экскурсия «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»+деревня викингов КАУП
Экскурсия «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»+деревня викингов КАУП
Экскурсия «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»+деревня викингов КАУП
Экскурсия «Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»+деревня викингов КАУП
Ближайшие даты:
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Сквер у вокзала, скульптура «Принцесса-лягушка»
  • Променад
  • Водонапорная башня
  • Лиственничный парк
  • Скульптура Брахерта «Несущая воду»
  • Органный зал компании «Макаров»
  • Янтарь-холл
  • Деревня викингов КАУП
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый город-курорт Светлогорск (в прошлом Раушен), шум сосен которого создает неповторимую мелодию ветра. Вы увидите достопримечательности: канатную дорогу и лиственничный сквер, памятный знак Томасу Манну, органный зал «Макаров», знаменитую башню Водолечебницы, ставшую символом Светлогорска. А далее окунетесь в невероятную атмосферу раннесредневекового поселения в деревне викингов «Кауп» – историческая реконструкция скандинавского городища, характерная для региона Восточной Пруссии в первом тысячелетии нашей эры. Познакомитесь с тем, как жили, работали и отдыхали в те времена, какие ремесла были развиты, как был устроен быт. Увидите музей средневекового костюма и доспехов. Пройдете строевую подготовку воина с тренировочными мечами и щитами, поиграете в старинную игру, даже попробуете себя в роли кузнеца или в печати на ткани.

по пятницам в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская 8
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Е
22 июля 2018
Автобус без кондиционера

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