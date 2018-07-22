Описание

Путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый город-курорт Светлогорск (в прошлом Раушен), шум сосен которого создает неповторимую мелодию ветра. Вы увидите достопримечательности: канатную дорогу и лиственничный сквер, памятный знак Томасу Манну, органный зал «Макаров», знаменитую башню Водолечебницы, ставшую символом Светлогорска. А далее окунетесь в невероятную атмосферу раннесредневекового поселения в деревне викингов «Кауп» – историческая реконструкция скандинавского городища, характерная для региона Восточной Пруссии в первом тысячелетии нашей эры. Познакомитесь с тем, как жили, работали и отдыхали в те времена, какие ремесла были развиты, как был устроен быт. Увидите музей средневекового костюма и доспехов. Пройдете строевую подготовку воина с тренировочными мечами и щитами, поиграете в старинную игру, даже попробуете себя в роли кузнеца или в печати на ткани.