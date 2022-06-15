Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа радует своей красотой, а прогулки на свежем воздухе приносят максимум удовольствия. Путешествие будет комфортным и запоминающимся.

На Куршской косе вас ждут песчаные барханы и виды на Балтийское море. Узнайте о происхождении этого чуда природы и о его обитателях. В Светлогорске пройдитесь по историческому центру, увидите башню Раушена и старинные виллы. Зеленоградск порадует встречей с котиками и прогулкой по нарядному променаду. Экскурсия для 3-4 человек, возможно увеличение группы. Экологический сбор оплачивается отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вдохновляющая Куршская коса

Вы оцените самую высокую дюну национального парка — дюну Эфа. Полюбуетесь панорамой Куршского залива, побываете на живописном пляже и в загадочном Танцующем лесу, увидите почти всю береговую линию Балтийского моря. А я расскажу научные факты и легенды о косе: как она появилась на свет, кто населял эту землю на протяжении веков и как с ней связаны викинги. Покажу лучшие смотровые площадки и раскрою, кто присваивает дюнам имена.

Идиллический Светлогорск

В Старом городе вы увидите водонапорную башню Раушена, охотничий домик, редкие породы деревьев и Янтарь-холл. Рассмотрите старинные виллы с причудливыми крышами, окнами и башнями, загадаете желание у Царевны-лягушки и пройдете по живописным спускам к морю. Я раскрою особенности восточно-прусской архитектуры, проведу вас по тайным улочкам и покажу места, где часто снимают кино.

Город кошек Зеленоградск

Вы побываете на самой первой и красивой пешеходной улочке Калининградской области, познакомитесь поименно с местными котами-знаменитостями и узнаете, как из рыбацкой деревушки вырос один из самых популярных курортных городков Балтийского побережья.

Организационные детали