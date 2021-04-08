Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Вдохновляющая Куршская коса

Вы оцените самую высокую дюну национального парка — дюну Эфа. Полюбуетесь панорамой Куршского залива, побываете на живописном пляже и увидите почти всю береговую линию Балтийского моря 🌊. А я расскажу научные факты и легенды о косе: как она появилась на свет, кто населял эту землю на протяжении веков и как с ней связаны викинги. Покажу лучшие смотровые площадки и раскрою, кто присваивает дюнам имена.

Идиллический Светлогорск

В Старом городе вы увидите водонапорную башню Раушена, охотничий домик, редкие породы деревьев и Янтарь-холл. Рассмотрите старинные виллы с причудливыми крышами, окнами и башнями, загадаете желание у Царевны-лягушки и пройдете по живописным спускам к морю. Я раскрою особенности восточно-прусской архитектуры, проведу вас по тайным улочкам и покажу места, где часто снимают кино 🎥.

Город 🏙️ кошек Зеленоградск

Вы побываете на самой первой и красивой пешеходной улочке Калининградской области, познакомитесь поименно с местными котами-знаменитостями и узнаете, как из рыбацкой деревушки вырос один из самых популярных курортных городков Балтийского побережья.

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