Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск

Полюбоваться золотыми дюнами и погулять по старинному курортному городу в душевной компании

4.5
2 отзыва
Marina
Marina – Гид из Калининграда
На Куршской косе вы насладитесь песчаными барханами и морскими видами.

Раскроете, как появилось это природное чудо и кто жил в этих удивительных местах.

В Светлогорске погуляете по уютному историческому центру, рассмотрите элегантные особняки и «визитную карточку» курорта — башню Раушена.

А Зеленоградск запомнится встречей с котиками и нарядным променадом.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск

Что вас ожидает

Вдохновляющая Куршская коса
Вы оцените самую высокую дюну национального парка — дюну Эфа. Полюбуетесь панорамой Куршского залива, побываете на живописном пляже и увидите почти всю береговую линию Балтийского моря 🌊. А я расскажу научные факты и легенды о косе: как она появилась на свет, кто населял эту землю на протяжении веков и как с ней связаны викинги. Покажу лучшие смотровые площадки и раскрою, кто присваивает дюнам имена.

Идиллический Светлогорск
В Старом городе вы увидите водонапорную башню Раушена, охотничий домик, редкие породы деревьев и Янтарь-холл. Рассмотрите старинные виллы с причудливыми крышами, окнами и башнями, загадаете желание у Царевны-лягушки и пройдете по живописным спускам к морю. Я раскрою особенности восточно-прусской архитектуры, проведу вас по тайным улочкам и покажу места, где часто снимают кино 🎥.

Город 🏙️ кошек Зеленоградск
Вы побываете на самой первой и красивой пешеходной улочке Калининградской области, познакомитесь поименно с местными котами-знаменитостями и узнаете, как из рыбацкой деревушки вырос один из самых популярных курортных городков Балтийского побережья.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу включен в стоимость
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или моя коллега
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск

Экскурсия проводится в понедельник в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Marina
Marina
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после войны создавал историю будущей Калининградской области. У меня высшее филологическое образование, я провожу экскурсии на русском, английском и китайском языках. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Приглашаю вас на прогулку — я покажу вам не место на карте, но помогу собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!
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2 настоящих отзыва от туристов

8 апр 2021
Спасибо гиду Марине за потрясающий день! Интересный рассказ, информация разнообразная, стихи, музыка в автобусе - отдельное спасибо ! В компании были дети разного возраста-, всем было комфортно и интересно! Марина замечательный гид! Всем рекомендуем, если хотите влюбиться в эти прекрасные Голда. Жалеем что не поехали с ней на обзорную по Калининграду
4 апр 2021
Отличная экскурсия! Гид Марина на протяжении всей поездки (8 часов) делилась интересной информацией относительно Косы и прилежащих городов. Она отлично ориентируется на местности и готова проконсультировать по историческим, географическим и гастрономическим вопросам. Настоятельно рекомендую данную экскурсию и выражаю большую благодарность Марине за прекрасный тур.

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👥Групповые🚗На машине🧒Для детей#Куршская коса#Светлогорск#Зеленоградск

Marina проводит ещё 2 экскурсии

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