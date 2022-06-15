Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Три в одном: Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск
Погрузитесь в мир природы и истории Калининграда: дюны Куршской косы, уют Светлогорска и котики Зеленоградска ждут вас в этой уникальной экскурсии
На Куршской косе вас ждут песчаные барханы и виды на Балтийское море. Узнайте о происхождении этого чуда природы и о его обитателях. В Светлогорске пройдитесь по историческому центру, увидите башню Раушена и старинные виллы. Зеленоградск порадует встречей с котиками и прогулкой по нарядному променаду. Экскурсия для 3-4 человек, возможно увеличение группы. Экологический сбор оплачивается отдельно
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа радует своей красотой, а прогулки на свежем воздухе приносят максимум удовольствия. Путешествие будет комфортным и запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дюна Эфа
Башня Раушена
Танцующий лес
Описание экскурсии
Вдохновляющая Куршская коса
Вы оцените самую высокую дюну национального парка — дюну Эфа. Полюбуетесь панорамой Куршского залива, побываете на живописном пляже и в загадочном Танцующем лесу, увидите почти всю береговую линию Балтийского моря. А я расскажу научные факты и легенды о косе: как она появилась на свет, кто населял эту землю на протяжении веков и как с ней связаны викинги. Покажу лучшие смотровые площадки и раскрою, кто присваивает дюнам имена.
Идиллический Светлогорск
В Старом городе вы увидите водонапорную башню Раушена, охотничий домик, редкие породы деревьев и Янтарь-холл. Рассмотрите старинные виллы с причудливыми крышами, окнами и башнями, загадаете желание у Царевны-лягушки и пройдете по живописным спускам к морю. Я раскрою особенности восточно-прусской архитектуры, проведу вас по тайным улочкам и покажу места, где часто снимают кино.
Город кошек Зеленоградск
Вы побываете на самой первой и красивой пешеходной улочке Калининградской области, познакомитесь поименно с местными котами-знаменитостями и узнаете, как из рыбацкой деревушки вырос один из самых популярных курортных городков Балтийского побережья.
Организационные детали
Экологический сбор при въезде на Куршскую косу оплачивается дополнительно: 300 рублей за автомобиль и 300 рублей с человека
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Количество человек — 3 или 4, если с вами ребенок/дети. По запросу экскурсию можно провести и для большего количества человек на микроавтобусе (детали уточняйте в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 540 туристов
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после читать дальшеуменьшить
войны создавал историю будущей Калининградской области. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Вместе в командой коллег мы приглашаем вас на прогулку — покажем не только место на карте, но поможем собрать самые яркие впечатления в копилку памяти!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Гид Дмитрий нам понравился эрудированностью, клиентоориентированностью. Было интересно, учёл все пожелания, и даже больше: все его рекомендации по выбору украшений из янтаря и мест для питания были очень уместны и читать дальшеуменьшить
со вкусом) любит и знает свой край, что очень приятно слышать. Прекрасная, интересная речь. Когда возвращались в отель, постарался рассказать обо всех окрестных достопримечательностях, несмотря на то, что это не входило в программу. Дмитрий сделал красивые фото, которыми наслаждаемся с супругом. Общую позитивную атмосферу экскурсии не испортил даже дождик. От всей души рекомендуем эту команду гидов, с удовольствием вернёмся ❤️
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Ю
Юлия
Дмитрий — невероятный экскурсовод: эрудированный, очень умный, не лишенный приятного чувства юмора и умеющий найти подход к слушателям так, что в конце экскурсии покажется, будто вы знакомы уже лет десять. читать дальшеуменьшить
Нам, как впервые побывавшим в Калининграде и в частности — на Куршской косе, в Светлогорске и Зеленоградске, было безмерно интересно его слушать. Его рассказы пропитаны жизнью и эмоциями, подкреплены историческими фактами, Дмитрий умеет подать материал так, чтобы все это укладывалось в голове и не надоедало, даже учитывая, что экскурсия длилась восемь часов. Калининград очень тесен: на следующий день случайно пересеклись с ним в Форте 11 и поздоровались как старые знакомые. Замечательный гид, очень рекомендую.
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К
Ксения
Великолепная экскурсия, действительно можно получить представление обо всех объектах. Отдельное спасибо замечательному Гиду Артему за его профессионализм, его рассказ очень информативен и вместе с тем ненапряжен, он знает и историю читать дальшеуменьшить
городов, и края, и может посоветовать что-то интересное помимо классической программы, а так же обладает прекрасным чувством юмора. Единственный момент, который несколько дезориентировал, это то, что на сайте как гид значится Марина, а по факту гид другой, а так же то, что девушка, которая со мной общалась, отвечала голосовыми сообщениями и те аспекты, которые я обозначила, не довела до сведения реального гида. Гид мои пожелания учел, мы посмотрели все что хотели и даже больше, просто хотелось бы чтобы организаторы были повнимательнее к экскурсантам и гидам.
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Я
Яна
По данному заказу с нами работал Артем - прекрасный гид с глубочайшими познаниями истории Калининградской области, структурированным изложением, интересным и доступным для восприятия. Мы с мужем после двух дней, проведенных читать дальшеуменьшить
с Артемом (Куршская коса и Балтийск с Янтарным), остались с исключительно положительными впечатлениями, открыли для себя много нового в истории нашей Родины. Артем был внимателен к нашим пожеланиям, предлагал различные варианты, объективно говорил все ЗА и ПРОТИВ. В один из дней нам не повезло с погодой, но дождь и шквалистый ветер на побережье не омрачили нам путешествие, в первую очередь, благодаря Артему. Спасибо Марине за предоставленную возможность окунуться с головой в жизнь Кёнигсберга-Калининграда и его окрестностей именно в компании с Артемом.
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С
Светлана
Ездили на экскурсию 19 мая 2021 г. Гидом была Надежда. Великолепный экскурсовод, имеющий глубокие познания в различных направлениях. Рассказывала об истории края от древнейших поселений до настоящего времени. Отличные знания читать дальшеуменьшить
о природе: почва, растительность, водоёмы, птицы, животные. Какой бы вопрос мы ей ни задавали, всегда получали развёрнутый, полный ответ. Получили огромнейшее удовольствие как от самой природы, так и от сопровождающего нас гида. Неповторимая природа Куршской косы произвели неизгладимое впечатление. Уютный Зеленоградск и виллы Светлогорска надолго останутся в нашей памяти. Спасибо Надежде за прекрасно проведённый день. Всем очень советую этого гида. Мы не пожалели.
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Галина
Гид Марина подарила нам один из счастливейших дней в жизни. За один день мы посетили Куршскую косу, Зеленоградск и Светлогорск: интересные рассказы о достопримечательностях и местных жителях, отлично спланированный маршрут, читать дальшеуменьшить
профессионализм и интеллигентность самого гида не дадут нам забыть этот замечательный насыщенный день. С удовольствием порекомендуем друзьям и близким Марину в качестве гида. В следующих своих поездках в этот регион обязательно сходим с Мариной на другие её экскурсии.
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