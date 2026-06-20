Мария проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться морскими пейзажами и прогулками по городам. Май и сентябрь также подходят для посещения, когда поток туристов уменьшается, а погода ещё остаётся приятной. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать прохладный климат и возможные осадки, которые могут ограничить комфортные прогулки на свежем воздухе.

Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием Калининградской области.В Светлогорске вы окунетесь в атмосферу старинного курорта Раушен, увидите архитектурные шедевры и узнаете много нового о местной истории.

Янтарном вас ждет знакомство с уникальным природным ресурсом - янтарем, а также посещение знаменитого пляжа с Голубым флагом. Балтийск откроет перед вами свои военные тайны и покажет самую западную точку России. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет максимально глубоко погрузиться в историю и культуру региона, насладиться его красотами и узнать множество интересных фактов. Путешествие на комфортабельном автомобиле сделает ваш опыт еще более приятным и незабываемым

Описание экскурсии

Чарующий Светлогорск

В городе с классической европейской застройкой, узкими улочками и домами в стиле фахверк вы узнаете об истоках курортного поселка Раушен, ставшего позже бальнеологическим центром региона. Увидите памятный ж/д вокзал и аккуратные нарядные виллы с символом города — водонапорной башней. В Доме сказочника повстречаетесь с персонажами гофмановских творений, а еще узнаете, где снимали эпизоды «Красной Шапочки», и научитесь определять время по солнечным часам.

Удивительный Янтарный

К самому «солнечному» городу на побережье вы отправитесь красивым маршрутом — по старинным дорогам-аллеям, окруженным липами и каштанами. С Филинской бухты оцените морские панорамы. А приехав в Янтарный, окажетесь в уникальном месте планеты, где сосредоточены почти все запасы ценной ископаемой смолы — янтаря. Вы узнаете, как его здесь открыли, как научились добывать и обрабатывать. А также увидите прославленный пляж с Голубым флагом и сможете заглянуть в интересный дендропарк.

Строгий Балтийск

Третий пункт программы — совершенно другой по духу и облику город. Я расскажу, как старинное поселение Пиллау из простой рыбацкой деревушки превратилось в форпост немецкого, а затем и советского и российского флота. Вы увидите главные достопримечательности Балтийска: шведскую крепость 17 века, старый действующий маяк, возведенный еще в начале 19 века, базу военных кораблей, сопровождающих их лебедей, и, конечно, побываете на самой западной материковой точке России.

Организационные детали