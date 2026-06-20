Мария проводит ещё 3 экскурсии

Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием Калининградской области.
В Светлогорске вы окунетесь в атмосферу старинного курорта Раушен, увидите архитектурные шедевры и узнаете много нового о местной истории.
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Янтарном вас ждет знакомство с уникальным природным ресурсом - янтарем, а также посещение знаменитого пляжа с Голубым флагом. Балтийск откроет перед вами свои военные тайны и покажет самую западную точку России.
Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет максимально глубоко погрузиться в историю и культуру региона, насладиться его красотами и узнать множество интересных фактов. Путешествие на комфортабельном автомобиле сделает ваш опыт еще более приятным и незабываемым
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться морскими пейзажами и прогулками по городам. Май и сентябрь также подходят для посещения, когда поток туристов уменьшается, а погода ещё остаётся приятной. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать прохладный климат и возможные осадки, которые могут ограничить комфортные прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Железнодорожный вокзал Светлогорска
Водонапорная башня
Дом сказочника
Филинская бухта
Пляж с Голубым флагом
Шведская крепость 17 века
Старый маяк
Описание экскурсии
Чарующий Светлогорск
В городе с классической европейской застройкой, узкими улочками и домами в стиле фахверк вы узнаете об истоках курортного поселка Раушен, ставшего позже бальнеологическим центром региона. Увидите памятный ж/д вокзал и аккуратные нарядные виллы с символом города — водонапорной башней. В Доме сказочника повстречаетесь с персонажами гофмановских творений, а еще узнаете, где снимали эпизоды «Красной Шапочки», и научитесь определять время по солнечным часам.
Удивительный Янтарный
К самому «солнечному» городу на побережье вы отправитесь красивым маршрутом — по старинным дорогам-аллеям, окруженным липами и каштанами. С Филинской бухты оцените морские панорамы. А приехав в Янтарный, окажетесь в уникальном месте планеты, где сосредоточены почти все запасы ценной ископаемой смолы — янтаря. Вы узнаете, как его здесь открыли, как научились добывать и обрабатывать. А также увидите прославленный пляж с Голубым флагом и сможете заглянуть в интересный дендропарк.
Строгий Балтийск
Третий пункт программы — совершенно другой по духу и облику город. Я расскажу, как старинное поселение Пиллау из простой рыбацкой деревушки превратилось в форпост немецкого, а затем и советского и российского флота. Вы увидите главные достопримечательности Балтийска: шведскую крепость 17 века, старый действующий маяк, возведенный еще в начале 19 века, базу военных кораблей, сопровождающих их лебедей, и, конечно, побываете на самой западной материковой точке России.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Sandero Stepway
Дополнительные расходы: питание и опциональные посещения музеев
Позаботьтесь об удобной для прогулок обуви и одежде
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По запросу возможно провести экскурсию на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3243 туристов
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Павел
Были на индивидуальной экскурсии 13.06.2026. Экскурсию проводил Алексей. Очень всесторонне развитый гид, знаток своего края. Максимально коммуникабельный. Организационные и технические моменты на высоте. В ходе экскурсии и общения угадывает предпочтения участников и подстраивает под них маршрут, посещаемые места, заведения и свободное время, при этом полностью раскрывая заявленною программу и добавляя её.
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А
Алексей
хотим выразить огромную благодарность Наталье за прекрасную экскурсию,позитивность,вовлеченность,доброжелательность,воспитанность и конечно грамотность. Экскурсия прошла на одном дыхании и такое ощущение было,что Наталья стала как член семьи это важно, потому что мы были с ребёнком. Ребенку было очень интересно!!! Наталья желаем Вам только всего самого лучшего и хороших клиентов!
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Н
Наталья
Всё прошло отлично! Нашим гидом был Алексей. Очень порадовало, что в дороге между городами не было скучно и не замечали как проходило время, Алексей постоянно рассказывал про исторические моменты любого читать дальшеуменьшить
из городов, отвечал на наши вопросы. Переживала, что детям будет тяжело, но всё прошло на одном дыхании. В маршруте продуман обед в прекрасном кафе, готовят вкусно. Нам немного не повезло с погодой, так как в Янтарном начинала портиться погода, а в Светлогорске был сильный дождь и конечно ветер, но экскурсию это не испортило, просто захотелось посетить этот город ещё раз. Кстати, набережную до сих пор в Светлогорске не достроили, мы были в июне 2025.
+1
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Е
Елена
Впечатления самые наилучшие,впечатлений масса, провели прекрасный день
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Елена
Спасибо за познавательную экскурсию. Алексей знает очень много истории, и не только. Съездили как с другом. За бонусы спасибо. Особенно район Амалиенау. Крайний день в Калининграде прошёл на ура. И мы нашли янтарь на берегу Балтийска. Радости не описать. Я думаю мы ещё вернёмся в эти края.
+2
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А
Андрей
Очень понравилась экскурсия. Долго решали по какому маршруту поехать в итоге - побывать в Калинграде и не увидеть Куршскую косу…. Изменили запланированный маршрут на Куршскую косу и не пожалели. Гид читать дальшеуменьшить
Алексей провел экскурсию на высшем уровне, не только историческая составляющая, но и погружение в этнос, быт и научные вопросы национального парка (Куршская коса). Прогулка по Зеленоградску - город очень красивый - впечатляет линия архитектуры, есть с чем сравнить в разрезе эпох (Германская Империя, СССР, Российская Федерация). Бонусом - Амалиенау (район Калининграда). Отдельно отметить: - эрудированность гида - не было темы и вопроса, на которые он не знал ответ и не смог бы поддержать разговор. + дает вам пищу для размышлений и развития - вопросы на логику… - организацию экскурсии от деталей маршрута до личного времени (всё сбалансировано - не позволит вам заскучать). - можно перечислять и другие факторы, но лучше, если решите заказать данную экскурсию убедиться самим… Рекомендуем💯
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