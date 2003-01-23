Мария проводит ещё 3 экскурсии

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Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск

Поразиться разнообразию наследия трех старинных городов на побережье российской Балтики

Мария
Мария – представитель из Калининграда
Достопримечательности 🏛️ самой маленькой области страны — по-европейски компактны.

И всего за один день вы увидите, как перед вами развернутся три совершенно разных истории 📖.

Узнаете, какое наследие оставил Светлогорску элитный курорт Раушен.

Откроете секреты янтаря в его крупнейшем месторождении.

И выясните, как рыбацкая деревушка стала немецким, советским и российским форпостом.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 800 ₽ за экскурсию

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Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск

Что вас ожидает

Чарующий Светлогорск
В городе с классической европейской застройкой, узкими улочками и домами в стиле фахверк вы узнаете об истоках курортного поселка Раушен, ставшего позже бальнеологическим центром региона. Увидите памятный ж/д вокзал и аккуратные нарядные виллы с символом города — водонапорной башней. В Доме сказочника повстречаетесь с персонажами гофмановских творений, а еще узнаете, где снимали эпизоды «Красной Шапочки», и научитесь определять время по солнечным часам.

Удивительный Янтарный
К самому «солнечному» городу на побережье вы отправитесь красивым маршрутом — по старинным дорогам-аллеям, окруженным липами и каштанами. С Филинской бухты оцените морские панорамы. А приехав в Янтарный, окажетесь в уникальном месте планеты, где сосредоточены почти все запасы ценной ископаемой смолы — янтаря. Вы узнаете, как его здесь открыли, как научились добывать и обрабатывать. А также увидите прославленный пляж 🏖️ с Голубым флагом и сможете заглянуть в интересный дендропарк.

Строгий Балтийск
Третий пункт программы — совершенно другой по духу и облику город 🏙️. Я расскажу, как старинное поселение Пиллау из простой рыбацкой деревушки превратилось в форпост немецкого, а затем и советского и российского флота. Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Балтийска: шведскую крепость 17 века, старый действующий маяк, возведенный еще в начале 19 века, базу военных кораблей, сопровождающих их лебедей, и, конечно, побываете на самой западной материковой точке России.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: питание и опциональные посещения музеев
  • Позаботьтесь об удобной для прогулок обуви и одежде
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
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Мария проводит ещё 3 экскурсии

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