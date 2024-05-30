Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Это камерное путешествие откроет для вас два характерных города на берегу моря — мужественный Балтийск и солнечный Янтарный.
В бывшем Пиллау вы осмотрите корабли военно-морского флота, увидите шведскую крепость и романтичный читать дальше
маяк 19 века.
А следом откроете секреты добычи янтаря, посетите музей «Янтарная палата» и побываете на лучшем пляже области. В Светлогорске окунетесь в атмосферу королевского курорта начала XX века, с его размеренным ритмом.
4.78
119 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Балтийск: на страже западной границы
Первым делом мы отправимся в бывший форпост Восточной Пруссии и самую западную точку нашей страны — военно-морской Балтийск. Один за другим перед вами будут открываться секреты старинного города: как связана с Балтийском императрица Елизавета, что делал в Пиллау Петр I и почему на стене гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского. Мы осмотрим сохранившуюся Шведскую крепость и яркий маяк 19 века, форты и памятники города. Подметим разницу между военными и обслуживающими кораблями и, прогуливаясь по молу, полюбуемся кораблями, стоящими на рейде. А на местном пляже постараемся найти пару солнечных капель, кусочков янтаря.
Янтарная кладовая Калининградской области
Следом вы окажетесь в месте, где добывается 90% мировых запасов янтаря, поселке с говорящим именем Янтарный. Здесь вы рассмотрите постройки прусских времен, старинную кирху, замок и городской парк. Заглянете на местный пляж, самый широкий и чистый в области, и пройдете над озером по деревянному променаду. А после посвятим время знакомству с солнечным символом поселка: осмотрим действующий карьер, где добывают минерал, посетим музей «Янтарная палата» и побываем на частном янтарном производстве, где вы сможете купить изделия «из первых рук».
Вы сможете перекусить в кафе на морском берегу или в ресторане «Галера», напоминающем старинный корабль.
Курорт Светлогорск — такой зеленый, уютный и живописный. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке по центральному парку и променаду поговорим о причинах популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города- водонапорной Башни 1908 года. Также у вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам и полюбоваться атмосферными немецкими курортными виллами.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На легковом автомобиле или минивэне
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему
На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию
Дополнительные расходы
Билет в музей Янтарного комбината и карьер — 500 руб. с человека за два объекта, 350 руб. за один
Возможны любые изменения программы за доплату: например, продление экскурсии — при единогласном согласии всех путешественников
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Советов в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 8472 туристов
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Н
Наталия
30 мая 2024
Все отлично, соответствует описанию Единственное но, что нас так в аккурат усадили в Балтийске прокатится на катерочке почти на час и только там уже сообщили стоимость отдельную и потом чутка гнали по времени в остальных местах за счет этого часа
И
Ирина
20 мая 2024
Добрый вечер! Хочу сказать большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Узнали массу интересного. Время пролетело какой-то незаметно. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым!!!
Игорь
20 мая 2024
Друзья, день добрый!!!! Что можно сказать???? А можно сказать одним словом: БРАВИССИМО!!!!! Евгений --- это кладезь истории Калининграда и исторических вех со времён Римской империи!!!! Лучшего изложения материала я не встречал!!!! Общение с профессионалом это дорогого стоит!!!! Желаю вам экскурсионных маршрутов с этим гением исторического слова!!!!! Евгений --- так держать!!!!!!
А
Анастасия
19 янв 2024
Сегодня посетила экскурсию в Балтийск, Светлогорск и Янтарный. Экскурсовод Евгений был очень внимательный и доброжелательный ко всем туристам. Экскурсия прошла интересно и увлекательно, не было напряженной обстановки, было комфортно и приятно находиться в его обществе, однозначно рекомендую к посещению ❤️
О
Ольга
1 янв 2024
Экскурсоводом был Евгений. Поездка была интересна)Много нового и познавательного узнали. Дочь 9 лет с легкостью перенесла эту экскурсию. Так что и с детьми рекомендуем)
В
Владимир
2 дек 2023
Все прошло на отлично. Рекомендую
М
Мария
27 ноя 2023
Отличная экскурсия! Балтийск хорошее начало (прогулка морская не входила, но просто супер, что мы на неё попали). В Янтарном прекрасный парк, после обеда чудесно там прогуляться. Светлогорск теперь вообще моя любовь 💞, жаль, что времени там не много. Организация программы, автомобиль, гид - все на уровне, просто отлично.
М
Маргарита
3 ноя 2023
Мини-экскурсия оказалась на 15 человек, вместо заявленных "до 8", и это мешало - у гида не было микрофона. Т. к. это экскурсия сразу по трем городам, то проходила она не просто читать дальше
в спешке, а на бегу, в Светлогорске вообще не было возможности даже остановиться и сделать фото. На каждой локации гид говорила о том, что сейчас она ничего на месте рассказывать не будет, нужно запомнить виды, а вот в автобусе будет рассказ - для экономии времени. Это было крайне неудобно. Гид постоянно создавала атмосферу суеты и рассказ был неструктурированным и оборванным. Частенько гид забывала посмотреть, все ли участники на месте… Короче говоря, очень рада, что была в этих городах заранее, и на экскурсии удалось хоть что-то понять за счет предварительного знакомства с местом, но экскурсия мне совсем не понравилась.
Артем
Ответ организатора:
Вы присоединились к экскурсии в Балтийске. Соответственно, пропустили большую ее часть. Возможно именно поэтому рассказ гида показался неструктурированным. Привожу ответ читать дальше
гида: Маргарита! Большое спасибо за отзыв. Нам очень важно Ваше мнение, чтобы сделать" работу над ошибками"!. Вы присоединились к группе уже в Балтийске. Очень много информации рассказывается туристам именно в автобусе(Именно эту информацию Вы пропустили!) В каждом городе во время прогулки добавляется информация конкретно по каждому объекту! Если Вы помните, в тот день в Балтийске была ужасная погода: порывистый ветер с дождём! Стоять под дождём(когда ветер сносит с ног!) и слушать экскурсию- наверное не очень приятное занятие! Поэтому всем было предложено прогуляться возле изучаемых объектов, а информацию о них послушать в автобусе! Особенно, когда мы подъехали к Елизаветинскому форту, началось" светопредставление!!! О каком микрофоне можно говорить! Людей сносило с ног! И" снова" вместо того, чтобы в таких условиях кричать, Вам было предложено прогуляться до памятника Елизавете и прочувствовать всю мощь стихии! И в автобусе Вам было всё подробно рассказано обо всём, что Вы видели! По порядку! Но в комфортных условиях! И… Светлогорск! Было принято решение провести Вас по большому кругу, показать как можно больше(опять по согласию группы)! Да,группа передвигалась оперативно! Но возле каждого объекта была остановка и краткий рассказ! Конечно очень хотелось бы ходить в" развалочку" Но!!! Групповая экскурсия - это всегда темп!
Е
Елена
23 окт 2023
Были с подругой первый раз в Калининграде и взяли экскурсию в минигруппе. Даже спустя время осталось приятное впечатление и воспоминание от экскурсии. Наш гид Дмитрий очень хорошо рассказывал о местах, читать дальше
со знанием истории, особенно Балтийска, с юмором, правильно придумывал решения по маршруту, чтобы успеть посетить многие интересные места. Мы многое успели увидеть! В Янтарном посетили янтарную фабрику и магазин, рекомендую покупать там изделия из янтаря (лучшие цены и избежать подделок). Хотелось бы только чтобы время на набережной Балтийска давалось больше, это очень красивое место - западная точка России, чтобы была возможность прогуляться не торопясь, фото сделать, насладиться видом и это хорошее начало экскурсии, тем более это минигруппа. Больше времени ждали катер и обед, но то что заказали было очень вкусно. Но это ничего, пока ждали, поговорили и познакомились с туристами в группе лучше))). И еще мне не хватило Светлогорска, чтобы чуть больше побыть в городе.
И
Ирина
16 окт 2023
Отличная экскурсия, спасибо большое! Нам очень понравилась наша гид, Наталья. Было интересно, здорово и прекрасно!
А
Анастасия
29 сен 2023
Экскурсия задумана неплохо, но гид очень и очень на любителя. Если вам нравится, когда гид: 1) Много говорит о политике в стиле новостей на канале Россия 1 (литовцы с поляками нас читать дальше
ненавидят, европейцы думают, что у нас по улицам ходят медведи в валенках и все в таком стиле), 2) Много иронизирует и ворчит, 3) Сыпет узкоспециализированными термигами без пояснения, что они значат, 4) Обладает не особо четкой речью, не договаривает фразы, оставляя слушателю "простор для фантазии", то вам сюда. Мне не понравилось и никому не порекомендую.
Артем
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Обязательно проведем с гидом дополнительные методические занятия. С уважением Артем
О
Ольга
19 сен 2023
Отличная экскурсия. Очень интересный экскурсовод. Манера изложения живая. Немного удивляет как Евгений столько дат умудрился запомнить. Но как ни странно воспринимается это очень очень легко и увлекательно. Хорошо все организовано. Единственное читать дальше
от чего бы хотелось бы предостеречь. Принятие пищи организовано в Loveranda. Евгений рекомендует официанта Антона. Послушайтесь Евгения! Ни в коем случае не садитесь за стол к Марущак Анне! Коньяк с каким то мусором принесла, принесла крепкие напитки за 40 минут до подачи блюд, что несколько странно. Блюда несла минут сорок, не меньше. Дозаказ водки (холодно было) выполнялся 15 минут. Налить рюмку водки - 15 минут??!!!
Никита
18 сен 2023
Заказывал экскурсию для родителей. Всем остались очень довольны. Единственный нюанс - некоторые члены минигруппы опаздывал, из-за этого немного смещался график экскурсии. Но это вопрос к участникам, а не к экскурсоводу.
Н
Наталья
17 сен 2023
Путешествие было с Владимиром. Замечательно, иронично посмотрели эти уютные городки. Ознакомились с доблестной историей Балтийска, узнали опроизводстве янтаря, погуляли по Светлогорску. Владимир эрудированный, легкий экскурсовод. С ним было интересно. Рекомендую
Изотова
14 сен 2023
Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию и отлично проведённое время! Дмитрий рассказал очень много истории а также забавных историй про Калининградскую обоасть. Рекомендуем!
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