1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
9 часов
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399₽ за человека
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Групповая
9 часов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666₽ за человека
скидка
8%
Групповая
6 часов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12001 100₽ за человека
скидка
25%
Групповая
9 часов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890₽ за человека
Групповая
5 часов
9 июня в 09:45
11 июня в 09:45
от 1 690₽ за человека
Групповая
6 часов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
11 июня в 13:00
18 июня в 13:00
1 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: Воскресенье с 10:00 до 19:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Групповая
9 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: Воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Маршруты Куршской косы
Начало: От вашего отеля в городе или по договорённости
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7 часов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17001 530₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Королевский Зеленоградск и исторические сокровища Калининграда
Откройте величие восточной Пруссии: от рыцарских замков до живописных курортов за один день
Начало: Шевченко 2
Расписание: 9.15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43333 900₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 1862514 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийск: военная база на самом западе России. С посещением Балтийской косы
Начало: Калининград, Сквер Мать-Россия
Расписание: Ежедневно 9:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
5 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
Начало: Калининград, Озерный проезд, 2
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
10 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
Начало: По договоренности: адрес проживания в Калининграде
Расписание: ежедневно, в любое время
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Сокровища Фортов Кёнигсберга
Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное
Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Исторический путь: замок Шаакен XIII века, Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Калининград, ул. Профессора Баранова, 34
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Краснокирпичная Пруссия: 11 форт Денхофф
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Начало: По вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске
Расписание: В любой свободный день с 9 до 18
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
15 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда30 мая 2024Великолепная экскурсия. Очень удобный формат. Вячеслав (наш экскурсовод) встретил нас в аэропорту и мы отправились в путешествие. Прошлись пешком по
- ООлег29 мая 2024Прекрасные виды, интересный рассказ экскурсовода. Много фактов из истории края, геологии, архитектуры. Спасибо, рекомендую всем
- ААлександр29 мая 2024Нам понравилось все,что мы увидели. Всё было замечательно. Отдельное спасибо гиду Юрию, который исполнял все наши пожелания.
- ДДарья29 мая 2024Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Рекомендую 100% ☺️
- ООксана29 мая 2024Все отлично! Форма мини организации в мини-группе, наш замечательный руководитель группы Руслан, его повествование, форма общения, багаж интересных знаний и познавательных
- ППрошина29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид интересно и с большой любовью рассказыва о местах и событиях г. Балтийска. Приятный бонус- мы увидели
- ТТамара28 мая 2024Очень понравилась экскурсия с гидом Евгением! Интересный рассказчик, который поделился своими обширными знаниями об области с отличной для других регионов России историей и архитектурой. Спасибо за комфортную поездку и яркие впечатления!
- ЗЗульфия27 мая 2024Все было на высоте))) Много красивых мест показал нам Денис С. Когда человек любит то что делает это чувствуется! Эмоции, красивые виды, исторические
- ААндрей27 мая 2024Ездили на Куршскую косу, погуляли по лесу. Поднялись на высоту Эфа, по дороге перекусили в кафе Маяк (кстати, там отличная
- ННаталья26 мая 2024Спасибо за интереснейшую экскурсию, связанную с историей Калиниградской области. Очень грамотный, влюбленный в свой край экскурсовод Евгений! Много интереснейших фактов. Очень жаль, что западный форт разрушается и нет возможности его спасти!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийское море»
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