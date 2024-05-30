Балтийское море – экскурсии в Калининграде

Найдено 35 экскурсий в категории «Балтийское море» в Калининграде, цены от 990 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
скидка
10%
Групповая
9 часов
1081 отзыв
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
🚗 На машине
Групповая
9 часов
235 отзывов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666 за человека
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
6 часов
119 отзывов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12001 100 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда, Филинская бухта
🚗 На машине
скидка
25%
Групповая
9 часов
340 отзывов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300 за человека
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
150 отзывов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900 за всё до 4 чел.
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Замки и кирхи Восточной Пруссии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
289 отзывов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890 за человека
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
350 отзывов
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
9 июня в 09:45
11 июня в 09:45
от 1 690 за человека
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
86 отзывов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
11 июня в 13:00
18 июня в 13:00
1 750 за человека
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
35 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750 за человека
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835 за всё до 3 чел.
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
124 отзыва
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: Воскресенье с 10:00 до 19:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 150 за человека
Рыцарские замки Восточной Пруссии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
111 отзывов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: Воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
2 500 за человека
Маршруты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
69 отзывов
Маршруты Куршской косы
Начало: От вашего отеля в городе или по договорённости
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
287 отзывов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17001 530 за человека
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
93 отзыва
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374 за человека
Королевский Зеленоградск, Замок Шаакен и чарующий Светлогорск
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
44 отзыва
Королевский Зеленоградск и исторические сокровища Калининграда
Откройте величие восточной Пруссии: от рыцарских замков до живописных курортов за один день
Начало: Шевченко 2
Расписание: 9.15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43333 900 за человека
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 1862514 900 за всё до 4 чел.
Балтийск: военная база на самом западе России. С посещением Балтийской косы
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Балтийск: военная база на самом западе России. С посещением Балтийской косы
Начало: Калининград, Сквер Мать-Россия
Расписание: Ежедневно 9:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
5 600 за всё до 6 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400 за всё до 4 чел.
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
Начало: Калининград, Озерный проезд, 2
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Штурм Кёнигсберга - героический подвиг советских солдат
Начало: Улица Шевченко, 2, корп. 5, Калининград
Расписание: Ежедневно с утра
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
10 999 за всё до 5 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
Начало: По договоренности: адрес проживания в Калининграде
Расписание: ежедневно, в любое время
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сокровища Фортов Кёнигсберга
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
2 часа
110 отзывов
Сокровища Фортов Кёнигсберга
Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное
Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Исторический путь: замок Шаакен XIII века, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Исторический путь: замок Шаакен XIII века, Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Калининград, ул. Профессора Баранова, 34
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 850 за человека
Краснокирпичная Пруссия: 11 форт Денхофф
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Краснокирпичная Пруссия: 11 форт Денхофф
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Начало: По вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске
Расписание: В любой свободный день с 9 до 18
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
15 июня в 09:00
7 000 за человека
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
    Великолепная экскурсия. Очень удобный формат. Вячеслав (наш экскурсовод) встретил нас в аэропорту и мы отправились в путешествие. Прошлись пешком по
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    Зеленограду, заглянуди в Орнитологическую станцию, побывали в танцующем лесу и погуляли по Куршской косе. На обратном пути заехали в замок. Очень удобно, что были только своей компанией и могли неспеша посмотреть и побыть в каждом месте. Огромное спасибо Вячеславу, рассказывал и обращал внимание на интересные факты. Эрудирован и приятен в общении. Поразило место в лесу где с одной стороны ровные сосны, с другой кривые. То как восстанавливали Куршскую косу. И что песок может перемещаться так быстро. Как люди спасали эту природную жемчужину. Красота этих мест и море. Воздух обалденный. Всего словами не описать. Словом: Мы в восторге и очень бладарны Вячеславу за проведенное время.

  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
    Прекрасные виды, интересный рассказ экскурсовода. Много фактов из истории края, геологии, архитектуры. Спасибо, рекомендую всем
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
    Нам понравилось все,что мы увидели. Всё было замечательно. Отдельное спасибо гиду Юрию, который исполнял все наши пожелания.
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
    Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Рекомендую 100% ☺️
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда, Филинская бухта
    Все отлично! Форма мини организации в мини-группе, наш замечательный руководитель группы Руслан, его повествование, форма общения, багаж интересных знаний и познавательных
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    фактов, истории, программа экскурсии, посещение всех обещанных городов и маршрутов, прогулка на катере (как вишенка на торте), впечатления об увиденном! Все было супер! Легко, позитивно, слаженно! Благодарю. И рекомендую!

  • П
    Прошина
    29 мая 2024
    Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
    Экскурсия очень понравилась. Гид интересно и с большой любовью рассказыва о местах и событиях г. Балтийска. Приятный бонус- мы увидели
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    выход подводной лодки в Балтийское море. Погода не позволила погулять по пляжу, начался с грозой, но это не испортило впечатление от экскурсии. Спасибо.

  • Т
    Тамара
    28 мая 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
    Очень понравилась экскурсия с гидом Евгением! Интересный рассказчик, который поделился своими обширными знаниями об области с отличной для других регионов России историей и архитектурой. Спасибо за комфортную поездку и яркие впечатления!
  • З
    Зульфия
    27 мая 2024
    По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
    Все было на высоте))) Много красивых мест показал нам Денис С. Когда человек любит то что делает это чувствуется! Эмоции, красивые виды, исторические
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    факты, хорошее позитивное настроение это все к Денису Всем рекомендую эту экскурсию, а если Вашем гидом будет Денис С. то Вам просто повезет Всех благ, спасибо еще раз за этот день и эти эмоции Привет с ГИБДД 🙌

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
    Ездили на Куршскую косу, погуляли по лесу. Поднялись на высоту Эфа, по дороге перекусили в кафе Маяк (кстати, там отличная
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    еда и хорошее разливное пиво), затем заехали в Зеленоградск и прогулялись по променаду, зашли в город. После этого еще заехали в сыроварню. Гид оказался отличным мужиком, который рассказывал нам о местных достопримечательностях и об истории городов. Впечатления после этой поездки остались на многие годы вперёд!

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
    Спасибо за интереснейшую экскурсию, связанную с историей Калиниградской области. Очень грамотный, влюбленный в свой край экскурсовод Евгений! Много интереснейших фактов. Очень жаль, что западный форт разрушается и нет возможности его спасти!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийское море»

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  2. Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
  3. Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
  4. Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
  5. Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда, Филинская бухта
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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