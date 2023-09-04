Мототур в Калининград на 4 дня / 3 ночи с обучением и экскурсиями
Ближайшие даты:
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сен
сен
16
окт
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ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Четыре насыщенных дня в Калининграде.
Настоящее путешествие на выходные.
Обучаем! Можно без опыта и без категории "А".
Живописные маршруты разной сложности.
Путешествия и вечеринки в классной компании.
РЕЗУЛЬТАТ:
- 100% ДРАЙВ. Маршруты заездов не повторяются.
- ОБУЧИШЬСЯ У МАСТЕРОВ. Прокачаешься в теории и на практике.
- ОТДОХНЕШЬ В КЛАССНОЙ КОМПАНИИ. Путешественники со всей России.
- ВЛЮБИШЬСЯ В КАЛИНИНГРАД. Красивая природа и старинная архитектура.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Две тренировки с обучением, по 2,5 - 3 часа каждая
- Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
- Экскурсия по военному форту Дёнхофф
- Полный комплект мотоэкипировки
- Инструкторы и турлидеры
- Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда
- Поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Приветственный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
- Что не входит
- Авиабилеты не включены
- Страховка не включена
- Трансферы из/в аэропорт не включены
- Для участия необходимы базовые навыки управления велосипедом
- Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период
- Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)
- На месте взимается возвратный депозит за поломки мотоцикла — 10 000 рублей
- Ограничение по росту от 159 см
- Возраст для участия 18+
- При отмене бронирования удерживается 100% от внесенной оплаты
- При официальном запрете на посещение Калининградской области — возврат 100%
- Место начала и завершения?
- Калининград, пр-т Победы 189 Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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