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Гостиница отличная, завтраки вкусные, в ресторане на ужин особенно понравился запечённый карп))). Экскурсии интересные. Экскурсоводы все разные по квалификации и опыту, но все очень стараются и в большинстве все удачно получается, интересно. Некоторые из экскурсоводов используют шикарные костюмы соответствующие теме экскурсии. Хотя город сравнительно компактен для пеших прогулок, но для свободного времени желательно самостоятельно заранее почитать интернет и продумать куда сходить так, чтобы провести время максимально интересно. Для этого, как минимум, желательно построить оптимальный маршрут между фигурок Хомлинов и по ходу прогулок по посетить музеи на вашем пути - мы так делали в свободное время. За гостиницей Калининград находится немецкий бункер Отто (забыл фамилию), где была подписана капитуляция. Зайдите в этот маленький музей, интересно окунуться в те годы по ту сторону фронта. Если будет жаркая погода, то берите с собой купальник, есть возможность на экскурсиях окунуться в Балтике. Нам повезло с погодой и мы окунулись))). Видно что наше государство старается поднимать этот регион. Тем не менее сложилось впечатление, что выделяемых средств явно мало, чтобы начать реставрировать большинство хоть как-то сохранившихся исторические развалин, а хотелось бы. Как впрочем и во многих других уголках нашей страны. Приятно видеть, что есть местные жители, которые очень стараются в этих исторических местах создавать собственными силами музеи. Надеюсь у них хватит сил, терпения и у них все получится, а государство им поможет средствами так, чтобы нашим детям и внукам была доступна история этого региона нашей страны. Надеюсь, что когда-нибудь и иностранцы сюда поедут на экскурсии. Рекомендую всем этот тур!