4 дня
Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область
Экскурсионный тур «Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область» на 4 дня
Начало: Г. Калининград
17 дек в 10:00
21 янв в 10:00
34 900₽ за человека
6 дней
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
16 сен в 10:00
от 44 900₽ за человека
4 дня
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Начало: Калининград
46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 августа 2024Все организационные моменты решались быстро и удобно.
- ООлег19 августа 2024Прекрасный тур. Хорошая организация. Все продуманно до мелочей.
- ММайя24 июля 2024Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные, микроавтобус с личным водителем, экскурсии! Сам поедешь-половины не увидишь. нашей группе повезло-нас было 7чел, заезд 01.07.24-04.07.24.
- ЭЭдуард18 июля 202417.07.24. Тур по Калининградской области «HIKING CAMP» с 11 по 16 июля 2024г. Уважаемые сотрудники «Большой Страны» в т. ч. Анастасия Луценко
- ММария4 июня 2024Hiking Camp 27.05-2.06 Потрясающая поездка! Большое спасибо авторам тура: все продумано до мелочей. Впечатляющие локации, удобство передвижения, комфортное размещение, вкусное питание:)
- ЮЮлия3 июня 2024Поездка прошла замечательно. Для любителей походов без палаток она подойдёт лучше всего. Больше всего мне запомнился последний день в лесах Роминтенской
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пешеходные»
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