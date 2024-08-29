Пешие туры-прогулки в Калининграде с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Калининграде, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область
Пешая
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область
Экскурсионный тур «Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область» на 4 дня
Начало: Г. Калининград
17 дек в 10:00
21 янв в 10:00
34 900 за человека
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Пешая
3 отзыва
6 дней
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
16 сен в 10:00
от 44 900 за человека
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Пешая
На автобусе
4 дня
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Начало: Калининград
46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область
    Все организационные моменты решались быстро и удобно.
  • О
    Олег
    19 августа 2024
    Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область
    Прекрасный тур. Хорошая организация. Все продуманно до мелочей.
  • М
    Майя
    24 июля 2024
    Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область
    Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные, микроавтобус с личным водителем, экскурсии! Сам поедешь-половины не увидишь. нашей группе повезло-нас было 7чел, заезд 01.07.24-04.07.24.
    Принимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусныеПринимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусныеПринимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусныеПринимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусныеПринимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусныеПринимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусныеПринимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусныеПринимающая сторона приняла радушно! Экскурсовод Дарья замечательно все показывает, рассказывает. организация тура четкая-размещение, завтраки, ужины вкусные
  • Э
    Эдуард
    18 июля 2024
    HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
    17.07.24. Тур по Калининградской области «HIKING CAMP» с 11 по 16 июля 2024г. Уважаемые сотрудники «Большой Страны» в т. ч. Анастасия Луценко
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    - менеджер по работе с клиентами. Спасибо Вам за организацию пешего тура и набора уникального состава участников. Менеджеры и гиды принимающей стороны, в т. ч. Наталья и Дарья делали всё возможное для нашего весёлого, физически активного и познавательного путешествия по программе тура. Мне ещё 82 года, но я планирую ещё раз приехать в этот регион, если появится новая программа активных путешествий или модернизированная из имеющихся на сайте Вашей организации. Я уже начал просмотр новых предложений. Эдуард Смирнов.

    17.07.2417.07.24
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
    Hiking Camp 27.05-2.06 Потрясающая поездка! Большое спасибо авторам тура: все продумано до мелочей. Впечатляющие локации, удобство передвижения, комфортное размещение, вкусное питание:)
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    Все места, которые посетили, оставили незабываемое впечатление. Я не большой любитель музеев, но в этом туре музеи подобраны так, что скучать в них не приходится, и все благодаря тем людям, которые в них работают, они настоящие энтузиасты, заинтересованные в своем деле, и к посетителям относятся как к своим гостям. Турлидеры - молодцы, Наташа очень компетентно отвечала на все вопросы, была ненавязчива, что мне лично нравится. Группа была небольшая, всего 7 человек, только девочки:) Хостел прелестен. Никогда не останавливалась в хостелах, какое-то к ним отношение всегда было пренебрежительное. Но этот лучше многих 3-4* отелей: чистота везде идеальная, стильный интерьер зон общего пользования, уютный маленький номер, где все продумано для удобства клиентов. Сауна великолепная, есть бассейн. Это точно должно называться хостел?:) Всем теперь друзьям и знакомым его рекомендую. Питание у них в кафе очень вкусное, один минус несмотря на физическую нагрузку во время походов, похудеть не удастся:) Из недостатков, очень длинные переезды к местам начала походов; но это субъективное мнение. Телепортацию еще не изобрели, а локации точно стоили, чтобы потерпеть 1-3 часа в дороге. Погода во время моей поездки была жаркая, и я в первый же день простыла под кондиционером в миниавтобусе (сама виновата, конечно). И, наверное, хотелось бы более интенсивной физической нагрузки. И жаль, что не посетили Куршскую косу. И комары 🤦‍♀️ но были предоставлены репелленты и очень удобная шляпа с москитной сеткой. Еще раз спасибо за прекрасный отдых! Обязательно еще приеду, очень хочу в Bike Camp, но даты не совпадают с отпуском. Сделайте больше дат 🙏

    Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06Hiking Camp 27.05-2.06
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
    Поездка прошла замечательно. Для любителей походов без палаток она подойдёт лучше всего. Больше всего мне запомнился последний день в лесах Роминтенской
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    пущи. Очень повезло с погодой и удалось искупаться в ледниковом озере. И обед на природе там был большим и приятным сюрпризом. Балтийск также был неожиданно интересным местом. Перед походом вам проведут небольшую экскурсию, после которой вы сможете увидеть аэродром люфтваффе зная его историю. Поход по Полуострову Бальга для меня был интересен именно замком. К сожалению, большая часть замка разрушена, но после экскурсии я смогла представить его во всей красе. Хочется отметить, что после похода у вас останется достаточно времени для Калининграда и для сауны.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Зимние каникулы на Балтике. Тур в Калининградскую область
  2. HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
  3. Калининград с детьми. Семейный гастротур
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Янтарный комбинат
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийская коса
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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