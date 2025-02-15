Совместите неспешную прогулку по нарядному Амалиенау с погружением в прошлое, беседами о настоящем и фотоссесией! Я расскажу о жизни элитного района со старинной немецкой архитектурой и погружу вас в атмосферу старого города. А мой коллега-фотограф поймает удачные ракурсы и сделает потрясающие кадры.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Я расскажу, когда и кем был образован самый яркий и цветущий район города и что здесь было такого, чего не было в центре.

Вы узнаете, почему именно тут была построена колония знаменитых вилл, и поразитесь богатому разнообразию архитектуры.

Мы прогуляемся до северной части района, где прячется младший хомлин по имени Антошка.

Фотограф сделает снимки, которые станут тёплым напоминанием об этом маленьком путешествии в историю.

Организационные детали