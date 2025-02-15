Фотоэкскурсия по Амалиенау: вековая роскошь и современность

Прикоснуться к истории самого аутентичного района Кёнигсберга и получить профессиональные снимки
Совместите неспешную прогулку по нарядному Амалиенау с погружением в прошлое, беседами о настоящем и фотоссесией! Я расскажу о жизни элитного района со старинной немецкой архитектурой и погружу вас в атмосферу старого города. А мой коллега-фотограф поймает удачные ракурсы и сделает потрясающие кадры.
Фотоэкскурсия по Амалиенау: вековая роскошь и современность
Фотоэкскурсия по Амалиенау: вековая роскошь и современность
Фотоэкскурсия по Амалиенау: вековая роскошь и современность
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
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фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание фото-прогулки

Я расскажу, когда и кем был образован самый яркий и цветущий район города и что здесь было такого, чего не было в центре.

Вы узнаете, почему именно тут была построена колония знаменитых вилл, и поразитесь богатому разнообразию архитектуры.

Мы прогуляемся до северной части района, где прячется младший хомлин по имени Антошка.

Фотограф сделает снимки, которые станут тёплым напоминанием об этом маленьком путешествии в историю.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я, а фотосессию — мой коллега-фотограф. Съёмка ведётся на камеру Sony А7 III, объектив 50 мм
  • В течение 3–5 дней после встречи вы получите 30–40 фотографий в обработке
  • По желанию можно зайти в кафе «Хомлины» — еда и напитки оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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