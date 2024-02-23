Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Все началось в далёком 19 веке.
В европейскую моду вошли путешествия, а в Кёнигсберге появились новые районы в концепции города-сада. Амалиенау стал местом строительства вилл для богатых и знаменитых. Гуляя по району, мы перенесёмся в те далёкие времена, потому что время здесь будто остановилось. Изучим архитектуру, заглянем к хомлинам и побываем в Марципановом домике.
В европейскую моду вошли путешествия, а в Кёнигсберге появились новые районы в концепции города-сада. Амалиенау стал местом строительства вилл для богатых и знаменитых. Гуляя по району, мы перенесёмся в те далёкие времена, потому что время здесь будто остановилось. Изучим архитектуру, заглянем к хомлинам и побываем в Марципановом домике.
Ближайшие даты:
23
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Территориально район Амалиенау делится на южный и северный — это было продиктовано жизнью и непростой историей войн начала 20 века. Романтизм сменялся прагматичностью. Под происходящие в мире события подстраивалась и архитектура. Вихри истории, перемены, войны — но здесь, как и прежде, цвела магнолия и жили люди. И вы почувствуете это на экскурсии.
- Мы пройдём по улицам южного и северного Амалиенау
- Сравним виллы богатых промышленников и дома зажиточных горожан
- Рассмотрим входные группы, металлические конструкции ворот, почтовые ящики и пожарные гидранты
- Полюбуемся разнообразием крыш и башенок
- Зайдём во дворы, где дома расскажут нам свою историю
- Заглянем в мастерскую, где живут Хомлины, и сделаем атмосферные фотографии
А в завершение прогулки посетим Марципановый домик, где вы сможете попробовать марципановый кофе и приобрести главное лакомство города.
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы сможете приобрести марципан и кофе.
в будние дни в 10:15, в субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Центральный парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 10:15, в субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1275 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лилия, я родилась и выросла в Калининграде. Работаю гидом более 15 лет, и за это время побывала во всех уголках нашего замечательного региона. С радостью покажу вам его главные достопримечательности и тайные места. Я работаю вместе с моими друзьями-гидами на протяжении многих лет. Мы ставим своей главной задачей поделиться хорошим настроением с гостями города и доставить удовольствие от прогулок по его улицам, чтобы вам вновь захочется вернуться в наш замечательный Калининград.
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