Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Групповая экскурсия в Калининграде

Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга

Все началось в далёком 19 веке.

В европейскую моду вошли путешествия, а в Кёнигсберге появились новые районы в концепции города-сада. Амалиенау стал местом строительства вилл для богатых и знаменитых. Гуляя по району, мы перенесёмся в те далёкие времена, потому что время здесь будто остановилось. Изучим архитектуру, заглянем к хомлинам и побываем в Марципановом домике.
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Ближайшие даты:
23
фев
25
фев
26
фев
27
фев
28
фев
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Территориально район Амалиенау делится на южный и северный — это было продиктовано жизнью и непростой историей войн начала 20 века. Романтизм сменялся прагматичностью. Под происходящие в мире события подстраивалась и архитектура. Вихри истории, перемены, войны — но здесь, как и прежде, цвела магнолия и жили люди. И вы почувствуете это на экскурсии.

  • Мы пройдём по улицам южного и северного Амалиенау
  • Сравним виллы богатых промышленников и дома зажиточных горожан
  • Рассмотрим входные группы, металлические конструкции ворот, почтовые ящики и пожарные гидранты
  • Полюбуемся разнообразием крыш и башенок
  • Зайдём во дворы, где дома расскажут нам свою историю
  • Заглянем в мастерскую, где живут Хомлины, и сделаем атмосферные фотографии

А в завершение прогулки посетим Марципановый домик, где вы сможете попробовать марципановый кофе и приобрести главное лакомство города.

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы сможете приобрести марципан и кофе.

в будние дни в 10:15, в субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:15, в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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