Все началось в далёком 19 веке. В европейскую моду вошли путешествия, а в Кёнигсберге появились новые районы в концепции города-сада. Амалиенау стал местом строительства вилл для богатых и знаменитых. Гуляя по району, мы перенесёмся в те далёкие времена, потому что время здесь будто остановилось. Изучим архитектуру, заглянем к хомлинам и побываем в Марципановом домике.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Территориально район Амалиенау делится на южный и северный — это было продиктовано жизнью и непростой историей войн начала 20 века. Романтизм сменялся прагматичностью. Под происходящие в мире события подстраивалась и архитектура. Вихри истории, перемены, войны — но здесь, как и прежде, цвела магнолия и жили люди. И вы почувствуете это на экскурсии.

Мы пройдём по улицам южного и северного Амалиенау

Сравним виллы богатых промышленников и дома зажиточных горожан

Рассмотрим входные группы, металлические конструкции ворот, почтовые ящики и пожарные гидранты

Полюбуемся разнообразием крыш и башенок

Зайдём во дворы, где дома расскажут нам свою историю

Заглянем в мастерскую, где живут Хомлины, и сделаем атмосферные фотографии

А в завершение прогулки посетим Марципановый домик, где вы сможете попробовать марципановый кофе и приобрести главное лакомство города.

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию вы сможете приобрести марципан и кофе.