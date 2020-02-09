41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Жизнь Амалиенау в деталях

Прогулка начнется с Центральных ворот, где я расскажу о некогда существовавшей здесь лютеранской кирхе и связанном с ней бывшем приюте для бедных Карла Альбрехта. На дворянской улице Кронпринценштрассе поговорим о самых ранних этапах застройки квартала и выдающихся советских военачальниках, которые оценили по достоинству преимущества жизни в Амалиенау. Между делом, я открою, как по размеру брусчатки можно установить статус района. Пройдем по самой красивой улице города — Кутузова (Кертеаллее), где вы узнаете о концепции «города-сада». Кроме того, возле чудесных вилл вы услышите истории не только об их жителях (нередко трагические), но и о нацистских преступниках, в том числе, о покушении на Коха.

Колония вилл — шедевры прославленного архитектора Восточной Пруссии

Так же, как невозможно обойти стороной Долгорукого в контексте истории Москвы, нельзя не упомянуть Хайтманна, говоря об архитектуре Амалиенау. Вы узнаете, через что пришлось пройти зодчему и его команде, чтобы подарить городу настолько красивый и комфортный район. Отдельное внимание уделим деталям авторского стиля и принципам планировки колонии вилл в Кенигсберге. А также вы побываете в знаковом сквере, который в народе именуют Площадью Звезды Фридриха Адальберта Хайтманна. А еще мы сможем заглянуть в гости к хозяину немецкой виллы в самом центре Амалиенау.