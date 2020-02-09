41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу

Перенестись на столетие назад и почувствовать атмосферу престижного района старого Калининграда

Юлия
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Юлия – ваш гид
Чтобы ваше путешествие не закончилось фразой «в Калининграде побывали, а Кенигсберг так и не увидели!», предлагаю прогуляться по Южному Амалиенау, где я познакомлю вас со старинным кварталом немецких вилл.

Вас будут сопровождать рассказы о творениях знаменитого архитектора Хайтманна, благотворительности в Кенигсберге и судьбах людей, которым посчастливилось здесь жить и работать.

В результате вы откроете историю «зеленого сердца» Старого города и получите удовольствие от уютного и самобытного района.
От
2200 ₽
1870 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча у Центрального парка
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У этой экскурсии41 отзыв
4.98
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу

Что вас ожидает

Жизнь Амалиенау в деталях
Прогулка начнется с Центральных ворот, где я расскажу о некогда существовавшей здесь лютеранской кирхе и связанном с ней бывшем приюте для бедных Карла Альбрехта. На дворянской улице Кронпринценштрассе поговорим о самых ранних этапах застройки квартала и выдающихся советских военачальниках, которые оценили по достоинству преимущества жизни в Амалиенау. Между делом, я открою, как по размеру брусчатки можно установить статус района. Пройдем по самой красивой улице города — Кутузова (Кертеаллее), где вы узнаете о концепции «города-сада». Кроме того, возле чудесных вилл вы услышите истории не только об их жителях (нередко трагические), но и о нацистских преступниках, в том числе, о покушении на Коха.

Колония вилл — шедевры прославленного архитектора Восточной Пруссии
Так же, как невозможно обойти стороной Долгорукого в контексте истории Москвы, нельзя не упомянуть Хайтманна, говоря об архитектуре Амалиенау. Вы узнаете, через что пришлось пройти зодчему и его команде, чтобы подарить городу настолько красивый и комфортный район. Отдельное внимание уделим деталям авторского стиля и принципам планировки колонии вилл в Кенигсберге. А также вы побываете в знаковом сквере, который в народе именуют Площадью Звезды Фридриха Адальберта Хайтманна. А еще мы сможем заглянуть в гости к хозяину немецкой виллы в самом центре Амалиенау.

Организационные детали

  • По договоренности мы сможем побывать в гостях у хозяина немецкой виллы в самом центре Амалиенау (уточняйте в переписке с гидом)
  • Дополнительно оплачивается посещение виллы – 500 рублей для группы до 6 человек
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Центрального парка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Заворожена историей Восточной Пруссии! Особенно меня привлекают уютные районы Калининграда, которые сохранили дух старого-доброго Кенигсберга. По их улицам стоит не спеша пройтись, чтобы город доверился тебе и раскрыл свои тайны. Поэтому мой любимый формат — это пешеходные экскурсии. Приглашаю вас на увлекательную прогулку, которая подарит пищу для ума и порадует сердце!
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Узнали очень много интересных фактов. Спасибо за возможность посмотреть не только внешний вид вилл, но и побывать внутри настоящей немецкой виллы. Экскурсия прошла интересно, информативно и душевно.
9 января 2020
Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию! Всегда приятно общаться с настоящим энтузиастом своего дела.
6 января 2020
Юлия не просто экскурсовод! Такие люди по крупицам собирают историю города и щедро делятся ею, получая взамен иногда неожиданные подарки судьбы. С удовольствием слушали про первых и нынешних владельцев вилл, сплетение судеб, уникальные черно-белые кадры... осталось ощущение встречи с давним знакомым, у которого побывал в гостях
Спасибо огромное за экскурсию, погружение во время и внимательность к деталям. Андрей и Дарья)
13 ноября 2019
Юлия, спасибо Вам большое! Мне не хотелось, чтоб экскурсия заканчивалась, 2 часа пролетели незаметно! Материал очень интересный, передан с большой любовью!
6 ноября 2019
Если гиду удается заразить вас влюбленностью в свой город, в его историю, значит он занимается своим делом. Очень рады,что попали на экскурсию к Юлии. Спасибо за интересный рассказ.
31 октября 2019
Наверное очень здорово заниматься именно тем, что тебе приносит удовольствие. И какое счастье, когда ты можешь этим поделиться. Так можно сказать о нашем гиде. Юлия, спасибо большое за рассказанную историю, за эмоции и за приятное времяпрепровождение. Нам очень понравилось, благодаря тебе прикоснулись к архитектурному искусству и оценили его воочию по достоинству. И влюбились в Калининград!
22 октября 2019
Юлия и Алексей очень приятные люди и настоящие проффесионалы. Благодаря им узнали город и полюбили его. Не заметили как пролетело 5 часов экскурсии. Если повезет вернуться в Калининград, то обязательно обращусь только к ним.
9 октября 2019
На экскурсии мы были в двоем с дочерью (16 лет) и несмотря на разность в возрасте и интересов нам было интересно и увлекательно. Прогулка проходила в удобном для нас темпе по интересному маршруту, поэтому считаю, что она подойдет для туристов любого возраста и интересов, для всех, кто хочет узнать о жизни жителей Кенинсберга-Калининграда. Приятным сюрпризом было чаепитие в гостях у местного жителя, владельца виллы на Амалиенау Владимира и его рассказ о жизни его семьи, первых переселенцев в послевоенный Калининград. Очень рекомендую посетить данную экскурсию с Юлией, для нас она стала одной из самых запоминающихся экскурсий в Калининграде.
3 октября 2019
Юля, экскурсовод -"отличница" в хорошем смысле этого слова. Очень много знает материала по своей теме и с удовольствием делится своими знаниями. Так что заряжайтесь на получение большого количества информации и планируйте экскурсию лучше на свежую голову, с утра)). В целом, все это очень интересно, город раскрывается новыми красками, когда ты не просто видишь дома и улицы, но и узнаешь их историю и даже тайны.
30 сентября 2019
Замечательная экскурсия, интересная, содержательная, динамичная и, главное, атмосферная. Это очень важно, поскольку зачастую многие подробности, к сожалению, не задерживаются, а вот впечатления и ощущения остаются. Спасибо Юлии и за экскурсию, и за советы относительно наших дальнейших планов.
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