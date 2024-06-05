1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
865736₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805₽ за человека
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау: Погружение в историю и фотосессия
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
26692 403₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Амалиенау в деталях и историях
Разобраться в архитектуре самого аутентичного района Калининграда и судьбах его жителей
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау в Калининграде: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых районов Калининграда, где история сочетается с современностью
Начало: У центрального парка
26 июня в 09:30
27 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неповторимый Калининград
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда
12 июня в 09:30
13 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау: путешествие по историческому Калининграду
Исследуйте уникальный район Амалиенау, где каждый шаг открывает страницы истории старого Кёнигсберга
Начало: Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа 36 секунд
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»
Начало: На площади Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
24 июня в 14:00
30 июня в 16:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Начало: Медовый мост
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
- ААнастасия5 июня 2024Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
- ААлена5 июня 2024Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
- ТТатьяна5 июня 2024Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
- ННадежда5 июня 2024Добрый день. Очень интересный гид, экскурсия увлекательная и интересная, кто хочет увидеть старинные и богатые дома, сделать фото и узнать историю, советую!
- ННаталья5 июня 2024Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
- ИИрина5 июня 2024Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с новым местом. Вот и
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности. Отличная подача информации и спланированный тайминг всей экскурсии👍
- ЕЕлена4 июня 2024Замечательная экскурсия с Натальей! Много интересных фактов о виллах Амалиенау и их владельцах. Огромное спасибо за прекрасную прогулку!
- ЮЮлия4 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Амалиенау»
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