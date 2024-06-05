Экскурсии по Амалиенау

Найдено 85 экскурсий в категории «Амалиенау» в Калининграде, цены от 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Дух старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
1724 отзыва
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936 за человека
Вдохновляющий Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
314 отзывов
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
865736 за человека
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
470 отзывов
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805 за человека
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Амалиенау - душа Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 940 за всё до 4 чел.
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
255 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520 за всё до 8 чел.
Добро пожаловать в Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3.5 часа
285 отзывов
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау: Погружение в историю и фотосессия
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
26692 403 за человека
Амалиенау в деталях и историях
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
89 отзывов
Амалиенау в деталях и историях
Разобраться в архитектуре самого аутентичного района Калининграда и судьбах его жителей
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800 за человека
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
114 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225 за всё до 4 чел.
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 4 000 за всё до 6 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
58 отзывов
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600 за всё до 5 чел.
Калининград - путешествие сквозь эпохи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900 за всё до 7 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
44 отзыва
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
192 отзыва
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 4 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
71 отзыв
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345 за всё до 4 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Амалиенау: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Амалиенау в Калининграде: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых районов Калининграда, где история сочетается с современностью
Начало: У центрального парка
26 июня в 09:30
27 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Калининград впервые
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
93 отзыва
Калининград впервые: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Калининградом: от древних руин до современных скульптур, от Преголи до городских ворот
Начало: Калининград
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обворожительный Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Привет, Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500 за всё до 4 чел.
Неповторимый Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Неповторимый Калининград
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда
12 июня в 09:30
13 июня в 09:00
6 700 за всё до 4 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Амалиенау - атмосфера старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амалиенау: путешествие по историческому Калининграду
Исследуйте уникальный район Амалиенау, где каждый шаг открывает страницы истории старого Кёнигсберга
Начало: Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
3 700 за всё до 3 чел.
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
3.5 часа 36 секунд
634 отзыва
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900 за человека
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
4 часа
51 отзыв
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900 за человека
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»
Начало: На площади Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
6 500 за всё до 2 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
24 июня в 14:00
30 июня в 16:00
10 000 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700 за человека
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Начало: Медовый мост
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
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    Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень интересно и увлекательно знакомиться с городом с человеком, влюбленным в свой город! Спасибо огромное Евгению!!!

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
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    про историю Калининграда и конкретно нашу семью смог заинтересовать. И даже то, что мы попали под проливной дождь во время поездки и не всегда было видно в окно, где мы проезжаем, не омрачило её. После данной экскурсии посетили ещё 3, но каждый раз вспоминали Антона, как наиболее интересного рассказчика. Так что Антон, респект Вам и удачи!

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
    Добрый день. Очень интересный гид, экскурсия увлекательная и интересная, кто хочет увидеть старинные и богатые дома, сделать фото и узнать историю, советую!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Вечерний Калининград
    Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с новым местом. Вот и
    читать дальше

    в этот раз поступили также, прилетели в два часа дня, а уже вечером отправились на экскурсию по вечернему Калининграду. Экскурсию для нас провела Валентина. Очень грамотный и знающий гид, искренне влюбленный в свой город и дело, которым занимается. Экскурсия прошла легко и непринужденно, мы увидели основные достопримечательности, проехались по вечернему городу, узнали массу исторических фактов и совсем не устали хотя к тому моменту уже почти сутки не спали. Кроме того получили несколько советов что и где посмотреть, где поесть, куда стоит отправиться самостоятельно, а где лучше побывать в сопровождении гидов. Очень приятно иметь дело с увлеченными своей профессией людьми!

    Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства сПриезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства сПриезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Калининград: самый смак за 3 часа
    Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности. Отличная подача информации и спланированный тайминг всей экскурсии👍
    Отличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательностиОтличная информативная экскурсия. Для ознакомления с городом идеальный вариант. За 4 часа посмотрели все основные достопримечательности
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
    Замечательная экскурсия с Натальей! Много интересных фактов о виллах Амалиенау и их владельцах. Огромное спасибо за прекрасную прогулку!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Замечательная экскурсия, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Амалиенау»

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Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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