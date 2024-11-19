Ратсхоф — необычный квартал, построенный в соответствии с концепцией «город-сад».
На прогулке по нему вы увидите дома между живыми изгородями, беседки в кустах, сады за оградами зданий и другие уютные детали. Оцените последнюю немецкую кирху города и зайдёте в подъезд дома образцового содержания. Порассуждаете о силе инженерной мысли и немецкой прагматичности.
На прогулке по нему вы увидите дома между живыми изгородями, беседки в кустах, сады за оградами зданий и другие уютные детали. Оцените последнюю немецкую кирху города и зайдёте в подъезд дома образцового содержания. Порассуждаете о силе инженерной мысли и немецкой прагматичности.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- когда и при каких обстоятельствах был построен Ратсхоф.
- какими философскими идеями руководствовались его архитекторы.
- как порт Кёнигсберга был связан с СССР.
- какова история разработки знаменитого вагона Думпкар.
Вы увидите:
- подъезд дома образцового содержания.
- первые таунхаусы с трёхэтажными секциями на 1 семью.
- последнюю немецкую кирху города.
- самый длинный довоенный дом Кёнигсберга.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту 16+.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
- Бонус: после бронирования вам придёт ссылка на карту вкусных мест в городах Калининградской области и не только.
ежедневно в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пруда Пионерский
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 9035 туристов
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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