«Город-сад» Ратсхоф в мини-группе

Посетить живописный район и полюбоваться архитектурным наследием Кёнигсберга
Ратсхоф — необычный квартал, построенный в соответствии с концепцией «город-сад».

На прогулке по нему вы увидите дома между живыми изгородями, беседки в кустах, сады за оградами зданий и другие уютные детали. Оцените последнюю немецкую кирху города и зайдёте в подъезд дома образцового содержания. Порассуждаете о силе инженерной мысли и немецкой прагматичности.
«Город-сад» Ратсхоф в мини-группе
«Город-сад» Ратсхоф в мини-группе
«Город-сад» Ратсхоф в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • когда и при каких обстоятельствах был построен Ратсхоф.
  • какими философскими идеями руководствовались его архитекторы.
  • как порт Кёнигсберга был связан с СССР.
  • какова история разработки знаменитого вагона Думпкар.

Вы увидите:

  • подъезд дома образцового содержания.
  • первые таунхаусы с трёхэтажными секциями на 1 семью.
  • последнюю немецкую кирху города.
  • самый длинный довоенный дом Кёнигсберга.

Организационные детали

  • Ограничение по возрасту 16+.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Бонус: после бронирования вам придёт ссылка на карту вкусных мест в городах Калининградской области и не только.

ежедневно в 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пруда Пионерский
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Пешая
скидка
10%
615 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
888800 за человека
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
Пешая
скидка
15%
151 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 40003 400 за всё до 4 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
На машине
24 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
22 ноя в 09:00
2 дек в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам