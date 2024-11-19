Тася — ваша команда гидов в Калининграде

Провели экскурсии для 9035 туристов

читать дальше миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в Путешествие в Удивление!

Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша