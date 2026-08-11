Представьте, что вы можете коснуться истории руками, пройтись по мостовым старинного Кёнигсберга, услышать шепот прошлого в ветвях деревьев Амалиенау. Наша экскурсия «Город-призрак Кёнигсберг» приглашает вас на встречу с историей Калининграда.
Вместе
Вместе
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальная возможность узнать историю Кенигсберга
- 🚶♂️ Прогулка по аутентичным районам Амалиенау и Ратсхоф
- 🏰 Осмотр старинных ворот и башен
- 🌉 Посещение острова Канта и его достопримечательностей
- ⚓ Исследование торгового порта Калининграда
- 🌍 Завершение экскурсии у Музея Мирового океана
Что можно увидеть
- Остров Канта
- Литовский вал
- Королевские ворота
- Бранденбургские ворота
- Росгартенские ворота
- Башня Дона
- Амалиенау
- Ратсхоф
- Торговый порт Калининграда
- Музей Мирового океана
Описание экскурсии
Места, где обитает дух старого Кёнигсберга
От тевтонских рыцарей до нацистских преступников — это путешествие охватит самые волнующие и колоритные эпохи Кёнигсберга. В нашей программе:
- Остров Канта — бывший остров Кнайпхоф, сердце Кёнигсберга и его главный символ. Здесь я расскажу, как зарождался город, какой путь он прошел и какие люди его прославили. Вспомним о философе Иммануиле Канте, хрониках Второй мировой, событиях Хрустальной ночи и многом другом.
- Ворота и башни. Затем проедем вдоль кольца оборонительных сооружений Кёнигсберга, оставшихся городу в наследство от прусской эпохи. Посмотрим на Литовский вал, Королевские, Бранденбургские и Росгартенские ворота, а также башню Дона, где сейчас расположился музей янтаря.
- Амалиенау и Ратсхоф — аутентичные районы города, где вы представите, как жили горожане Кёнигсберга. В зажиточном Амалиенау мы посмотрим на немецкие виллы и поговорим о судьбах их прежних хозяев: промышленников, торговцев и аристократов. А затем прогуляемся по улицам Ратсхофа, где селились рабочие.
- Торговый порт Калининграда: вы узнаете, как он выглядел и функционировал столетие назад. Рассмотрите немецкие зернохранилища, краны, баржи и даже парусные суда, который иногда заходят в гавань.
А закончится наше погружение в Кёнигсберг у Музея Мирового океана и его знаменитой набережной с пришвартованными судами.
Организационные детали
Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Citroën Spacetourer 2022 г. в.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1380 туристов
Дипломированный гид и человек, который любит свой город всей душой. Хочу поделиться этой любовью к Калининграду — городу со сложной судьбой и насыщенной историей. Признаться — не могу не проводить экскурсии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 125 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по самым интересным местам Калининграда, мы не первый раз приезжаем, но узнали много нового! Экскурсовод Геннадий очень позитивный и артистичный, порой казалось, что мы участвуем в съемках документального фильма или телепередачи. Ноги не устали, так как прогулка чередовалась с перемещением на автомобиле (кстати, очень комфортном). Однозначно рекомендую!
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А
Нам всем очень понравилась экскурсия. Четыре взрослых и трое детей - сложная компания, но по итогу всем было комфортно. Геннадий очень приятный человек, чувствует настроение участников, ко всем находит подход. Так что очень рекомендую. Да, машина очень комфортная и идеально чистая.
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О
Были на экскурсии с Геннадием по Калининграду 29.03.2025. Все очень понравилось. Рекомендуем!
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Спасибо, Геннадий, за прекрасный вечер!
Наша экскурсия была пропитана историей, юмором, любовью к Калининграду 🏰. Она задала вектор всей нашей поездке. Пешком и на машине объехали знаковые места Калининграда - остров
Наша экскурсия была пропитана историей, юмором, любовью к Калининграду 🏰. Она задала вектор всей нашей поездке. Пешком и на машине объехали знаковые места Калининграда - остров
+2
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Спасибо большое Геннадию за интересную экскурсию. Подробнейшие истории на острове Канта. Узнали интересные факты о Кафедральном соборе, об Альбрехте Бранденбургском — первом герцоге Пруссии, последнем гроссмейстере Тевтонского ордена. Проехали по
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Экскурсия понравилась! Достаточно и исторических фактов и пикантных подробностей, с ними связанных)
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