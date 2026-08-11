Представьте, что вы можете коснуться истории руками, пройтись по мостовым старинного Кёнигсберга, услышать шепот прошлого в ветвях деревьев Амалиенау. Наша экскурсия «Город-призрак Кёнигсберг» приглашает вас на встречу с историей Калининграда.Вместе

мы исследуем остров Канта, где каждый камень хранит память о великом философе Иммануиле Канте и событиях, которые сформировали современный облик города. Мы увидим величественные ворота и башни, которые были свидетелями многих эпох, и окунемся в атмосферу старого Кенигсберга, прогуливаясь по районам Амалиенау и Ратсхоф. Вашему взору предстанет торговый порт, где прошлое переплетается с настоящим, и завершится наш маршрут у Музея Мирового океана, который вдохновит вас на новые открытия. Эта экскурсия - настоящее путешествие во времени, которое оставит неизгладимые впечатления и новые знания о Калининграде

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от 10 700 ₽ за группу

Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

Места, где обитает дух старого Кёнигсберга

От тевтонских рыцарей до нацистских преступников — это путешествие охватит самые волнующие и колоритные эпохи Кёнигсберга. В нашей программе:

Остров Канта — бывший остров Кнайпхоф, сердце Кёнигсберга и его главный символ. Здесь я расскажу, как зарождался город, какой путь он прошел и какие люди его прославили. Вспомним о философе Иммануиле Канте, хрониках Второй мировой, событиях Хрустальной ночи и многом другом.

— бывший остров Кнайпхоф, сердце Кёнигсберга и его главный символ. Здесь я расскажу, как зарождался город, какой путь он прошел и какие люди его прославили. Вспомним о философе Иммануиле Канте, хрониках Второй мировой, событиях Хрустальной ночи и многом другом. Ворота и башни . Затем проедем вдоль кольца оборонительных сооружений Кёнигсберга, оставшихся городу в наследство от прусской эпохи. Посмотрим на Литовский вал, Королевские, Бранденбургские и Росгартенские ворота, а также башню Дона, где сейчас расположился музей янтаря.

. Затем проедем вдоль кольца оборонительных сооружений Кёнигсберга, оставшихся городу в наследство от прусской эпохи. Посмотрим на Литовский вал, Королевские, Бранденбургские и Росгартенские ворота, а также башню Дона, где сейчас расположился музей янтаря. Амалиенау и Ратсхоф — аутентичные районы города, где вы представите, как жили горожане Кёнигсберга. В зажиточном Амалиенау мы посмотрим на немецкие виллы и поговорим о судьбах их прежних хозяев: промышленников, торговцев и аристократов. А затем прогуляемся по улицам Ратсхофа, где селились рабочие.

— аутентичные районы города, где вы представите, как жили горожане Кёнигсберга. В зажиточном Амалиенау мы посмотрим на немецкие виллы и поговорим о судьбах их прежних хозяев: промышленников, торговцев и аристократов. А затем прогуляемся по улицам Ратсхофа, где селились рабочие. Торговый порт Калининграда: вы узнаете, как он выглядел и функционировал столетие назад. Рассмотрите немецкие зернохранилища, краны, баржи и даже парусные суда, который иногда заходят в гавань.

А закончится наше погружение в Кёнигсберг у Музея Мирового океана и его знаменитой набережной с пришвартованными судами.

Организационные детали

Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Citroën Spacetourer 2022 г. в.