84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау

Степан
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Степан – ваш гид
Чтобы превратить прогулку по Калининграду в путешествие во времени, мы пройдем по трем историческим районам — Хуфену, Луизенвалю и Амалиенау.

Я помогу вам не пропустить ни одной важной архитектурной детали, расскажу, как жили немецкие бюргеры в начале 20 века, и проведу по старинным улочкам, которые готовы поделиться вековыми секретами.
650 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Победы
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У этой экскурсии84 отзыва
4.93
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга

Что вас ожидает

Хуфен — сердце довоенного Кенигсберга
Начнется прогулка на улицах Хуфена — богатого района, который в начале 20 века облюбовали состоятельные кенигсбержцы. Здесь вы в полной мере представите устройство довоенного Кенигсберга и быт его жителей. Мы рассмотрим туннель для поездов, здание первого городского радио, один из старейших зоопарков в Европе, Хуфенскую гимназию, театр, кинотеатр и интересные памятники. А заодно разберемся в архитектурных стилях старых кварталов — от барокко до конструктивизма архитектурной школы Баухауз.

Луизенваль: по следам королевы Луизы
Следом отправимся в Луизенваль — нынешний Центральный парк города. Здесь вас встретят остросюжетные истории о Наполеоне, российском императоре Александре II и, конечно, королеве Луизе. Вы узнаете, почему кенигсбержцы так почитали свою правительницу, осмотрите белоснежную кирху и полуротонду, построенную в память о Луизе. А еще увидите королевский охотничий замок и другие примечательные постройки.

Немецкие виллы Амалиенау
Ни одно путешествие в довоенный Кенигсберг не может обойтись без Амалиенау — красивейшего района, построенного в концепции «город-сад». Мы прогуляемся среди сохранившихся немецких особняков, которые прячутся в тени вековых деревьев, обратим внимание на архитектурные детали вилл Шмидт, Маковски и многих других. И, конечно, поговорим о судьбах их прежних владельцев, среди которых «Гороховый король» Кенигсберга и даже хозяин верфи.

А в завершение экскурсии мы прокатимся на узкоколейном трамвае по Фестивальной аллее, которая проходит через живописные исторические районы Калининграда.

Организационные детали

Наша прогулка заканчивается поездкой на трамвае — проезд оплачивается дополнительно (24 рубля).

Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга
Дух старого Кёнигсберга

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Степан
Степан
Здравствуйте! Меня зовут Степан, я студент. Любовь к необыкновенной истории и живому наследию Калининграда не оставили мне другого выбора, кроме как связать жизнь с центром самого западного региона. Помогу вам не потеряться в тихих улочках города-сада и в лабиринтах прошлого, застывшего в архитектуре причудливых прусских вилл.
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84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
17 февраля 2020 года были на экскурсии " Дух старого Кёнингсберга". Экскурсовод Степан - приятный молодой человек. Дикция,содержание экскурсии,знания материала и города - всё на высоком уровне. Получили огромное удовольствие от общения и экскурсии. Ему удалось передать нам дух старог Кенигсберга.
17 февраля 2020
17 февраля 2020года мы были на экскурсии "Дух старого Кёнигсберга". Экскурсию проводил Степан. Несмотря на молодость, Степан увлечен своим делом, прекрасно знает материал. Он продумал маршрут до мельчайших подробностей и предусмотрел время на небольшую паузу для перекуса, что оказалось очень кстати. Слушать Степана было сплошное удовольствие: грамотная четкая речь, глубокое знание исторического материала, очень уместное использование ярких интересных фактов. Это удерживало наше внимание на протяжении всей экскурсии. Огромное спасибо Степану за приятное и познавательное общение!
16 февраля 2020
Интересная экскурсия! Степан отличный рассказчик с приятным голосом и чистой, чёткой речью! Познавательная и лёгкая экскурсия ( в плане восприятия, не перегружена цифрами и именами), но приготовьте удобную обувь.
8 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Степан рассказал и показал тайны города, о которых туристам неизвестно. При том, что экскурсия очень насыщенная, информация легко воспринимается! Рассказывал несколько историй из жизни, которые касались данных мест и их истории. Очень продуманно сделала перерыв на погреться и кофе! Обратно возвращались на трамвайчике) Скажу сразу, ходить придется много (информация для тех кто не часто гуляет ножками), но оно того стоит!!!!!! Спасибо Вам огромнейшее!!!!!!
8 января 2020
Большое спасибо Степану. Все было интересно. Получили много познавательной информации, погуляли. Очевидно, что Степан любит свой город и интересуется его историей. А в этом городе все так неоднозначно. После экскурсии захотелось и почитать еще, и приехать вновь. С уважением, Любовь
5 января 2020
Погода в день экскурсии не радовала (дождь, град), но даже она не помешала пройти по городу и познакомиться с его историей. Очень хорошо, что запланирована чайная пауза. Особая благодарность Степану. Он передал своё отношение к городу, тонко обошёл тяжелые моменты истории и что самое главное, лично для меня, «не заигрывал» с содержанием, чем грешат «бывалые» экскурсоводы. Рекомендую данный маршрут и гида.
4 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Хорошая речь экскурсовода, знание исторических фактов, любовь к городу и хорошее настроение- вот составляющие этой экскурсии. Рекомендую
4 января 2020
Степан - очень интересный рассказчик. Заинтересовывает с первых минут. Мы прошли по таким интересным местам, которые бы самостоятельно никогда не нашли. Экскурсия длилась 3 часа и мы прошли пешком 6 км, но никогда бы не поверила, что столько прошла. А какие виды, сделала около сотни фото и каждое со своей историей. Благодарю Степана за такую качественную и интересную подачу информации. Рекомендую всем, кто только что приехал в город и хотел бы посмотреть интересные уголки.
3 января 2020
Экскурсия очень понравилась, отличный экскурсовод, рекомендую!
16 декабря 2019
Гид Степан -чудо как хорош. Очень хороший, образный русский язык. Прекрасно владеет материалом , исторические факты перемежает байками и легендами об истории Калининграда. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, время пролетело незаметно.
Всем рекомендую экскурсии с этим гидом.
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