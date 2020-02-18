84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хуфен — сердце довоенного Кенигсберга

Начнется прогулка на улицах Хуфена — богатого района, который в начале 20 века облюбовали состоятельные кенигсбержцы. Здесь вы в полной мере представите устройство довоенного Кенигсберга и быт его жителей. Мы рассмотрим туннель для поездов, здание первого городского радио, один из старейших зоопарков в Европе, Хуфенскую гимназию, театр, кинотеатр и интересные памятники. А заодно разберемся в архитектурных стилях старых кварталов — от барокко до конструктивизма архитектурной школы Баухауз.

Луизенваль: по следам королевы Луизы

Следом отправимся в Луизенваль — нынешний Центральный парк города. Здесь вас встретят остросюжетные истории о Наполеоне, российском императоре Александре II и, конечно, королеве Луизе. Вы узнаете, почему кенигсбержцы так почитали свою правительницу, осмотрите белоснежную кирху и полуротонду, построенную в память о Луизе. А еще увидите королевский охотничий замок и другие примечательные постройки.

Немецкие виллы Амалиенау

Ни одно путешествие в довоенный Кенигсберг не может обойтись без Амалиенау — красивейшего района, построенного в концепции «город-сад». Мы прогуляемся среди сохранившихся немецких особняков, которые прячутся в тени вековых деревьев, обратим внимание на архитектурные детали вилл Шмидт, Маковски и многих других. И, конечно, поговорим о судьбах их прежних владельцев, среди которых «Гороховый король» Кенигсберга и даже хозяин верфи.

А в завершение экскурсии мы прокатимся на узкоколейном трамвае по Фестивальной аллее, которая проходит через живописные исторические районы Калининграда.