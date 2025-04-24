Гуляя по острову Канта в самом центре Калининграда, вы «заглянете» в разные века: пройдёте по средневековым улочкам, рассмотрите величественный Кафедральный собор и отыщете место упокоения знаменитого философа. Мы расскажем о людях, причастных к истории города-острова, и событиях, происходивших на этой земле.

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Описание экскурсии

Остров Канта сквозь века

Вы увидите двух главных «титанов» острова: Кафедральный собор и могилу Канта. А также найдете разного рода «весточки», дошедшие до нас из Средневековья, когда Кнайпхоф (так раньше назывался остров) был процветающим купеческим городом.

Чудесные виды с маяка

Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы рассмотрите остров Канта с высоты птичьего полёта. А ещё услышите интересные факты о связанных с ним великих людях, ощутите философское присутствие немецкого мыслителя, почувствуете неудержимую энергетику российского государя и увидите, как строили первый мост.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным, увлеченным историей путешественникам.

Организационные детали