Гуляя по острову Канта в самом центре Калининграда, вы «заглянете» в разные века: пройдёте по средневековым улочкам, рассмотрите величественный Кафедральный собор и отыщете место упокоения знаменитого философа. Мы расскажем о людях, причастных к истории города-острова, и событиях, происходивших на этой земле.
Описание экскурсии
Остров Канта сквозь века
Вы увидите двух главных «титанов» острова: Кафедральный собор и могилу Канта. А также найдете разного рода «весточки», дошедшие до нас из Средневековья, когда Кнайпхоф (так раньше назывался остров) был процветающим купеческим городом.
Чудесные виды с маяка
Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы рассмотрите остров Канта с высоты птичьего полёта. А ещё услышите интересные факты о связанных с ним великих людях, ощутите философское присутствие немецкого мыслителя, почувствуете неудержимую энергетику российского государя и увидите, как строили первый мост.
Кому подойдет экскурсия
Любознательным, увлеченным историей путешественникам.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается подъём на смотровую площадку маяка стоимость — 100 рублей с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник в 10:00, в четверг в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, в четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 705 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой,Задать вопрос
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