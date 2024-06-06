🚌 На автобусе 🚤 На катере 10% скидка Групповая 4 часа 657 отзывов Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован Начало: В одном из 5 мест на выбор «Здесь вы увидите могилу философа Канта в стенах восстановленного Кафедрального собора и, конечно, полюбуетесь этим монументальным сооружением, достоянием Балтийской готики 14 века» Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30 1055 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚌 Hop-on hop-off 10% скидка Групповая 3 часа 399 отзывов Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса «Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда» Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30 999 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1632 отзыва Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: Около гостиницы Калининград «Вы увидите знаменитые мосты, исследуете остров Кнайпхоф и прогуляетесь у стен Кафедрального собора» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00 935 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 251 отзыв Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне «Я покажу ключевые памятники города, от кафедрального собора до крошек-хомлинов» 6 667 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 462 отзыва Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам Начало: одна из 6 точек на выбор «площадь Победы и Собор Христа Спасителя» Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40 1055 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 276 отзывов Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса «Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда» Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30 999 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 56 отзывов Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки Начало: На Ленинском проспекте 81 «Как образовались Кёнигсбергский замок и Кафедральный собор» Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30 1 067 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде Начало: У Дома Советов «Вы посетите кафедральный собор Кёнигсберга, где поговорим о хранителе средневековых тайн и месте, где упокоились магистры Тевтонского ордена, а также великий философ и педант с чувством юмора И» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 169 отзывов Калининград: город в центре Европы Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом Начало: У гостиницы «Калининград» «Вы увидите готический средневековый Кафедральный собор и посетите могилу Канта, автора бессмертных трактатов о вечном мире» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 114 отзывов Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки «Начнётся поездка с острова Иммануила Канта: здесь находится могила великого философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом» 8500 7 225 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 202 отзыва Популярное предложение Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю Начало: Ул. Октябрьская, 6а «На острове Канта мы пройдем вокруг Кафедрального собора, поговорим о его разрушении и восстановлении, рассмотрим архивные фотографии, поговорим о величайшем философе Канте» 5 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 204 отзыва Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де... «Далее пройдете по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта, и посетите Кафедральный собор» от 3 320 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя Начало: У гостиницы «Шкиперская» «Вы пройдёте по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни» 6 800 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда «Навестите могилу Канта и рассмотрите Кафедральный собор» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям Начало: Аэропорт Калининград «И обязательно остановимся на острове Кнайпхоф, где находится главная достопримечательность города — Кафедральный собор» 6 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды Начало: Дом Советов, Центральная площадь «В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор» 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 192 отзыва Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой Начало: У входа в гостиницу «Калининград» «Я расскажу об архитектуре и мифах готического Кафедрального собора, где бродят духи былых времен во главе с герцогом Альбрехтом» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград» Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий Начало: На улице Шевченко в Калининграде «Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа» от 14294 12 865 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 120 отзывов Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места «Познакомитесь с богатой историй Кафедрального собора, уходящей еще в 13 век» 9 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 56 отзывов Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры Начало: По договоренности с гидом 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания Начало: Ул Сергеева, 4 «Он расскажет, кого прокляли прусские жрецы, почему на шпиле Собора — русалка» 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Привет, Калининград Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города «Почему от него остался только собор» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам Начало: Рыбная деревня «Финальная часть экскурсии — прогулка в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора» 7 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Неповторимый Калининград История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда «Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где я покажу Кафедральный собор Калининграда и раскрою его историю» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 2.5 часа 22 отзыва Калининград - путешествие во времени Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии Начало: В районе руин Королевского замка «При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 62 отзыва Калининград: путешествие по страницам истории Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии «Вы рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор, разгадаете загадку о семи мостах, отыщете могилу Канта и увидите «Либеральную синагогу»» 9 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 64 отзыва Калининград: город с удивительной судьбой Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии Начало: На Центральной площади «Вы исследуете руины Королевского замка, посетите остров Канта и рассмотрите Кафедральный собор в стиле северогерманской готики» 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 76 отзывов Калининград для новичков: путешествие по историческим местам Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу Начало: На острове Канта «На острове Канта вы увидите могилу известного философа и услышите историю Кафедрального собора — старейшей из сохранившихся построек города» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 31 отзыв Велопрогулка по Калининграду Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа Начало: Астрономический бастион «В сердце города вы увидите могилу философа и Кафедральный собор» Расписание: в четверг в 17:00 2 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 52 отзыва Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне «Кафедральный собор на острове Канта» 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 45 минут 662 отзыва Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг» Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2 «Вы увидите центр город с воды, старинные здания Кафедрального собора и Торговой биржи и уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана» Расписание: Ежедневно днем 800 ₽ за человека

🚲 На велосипеде 🛴 На самокатах Индивидуальная 3 часа 10 отзывов «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде «), Кафедральный собор, еврейскую синагогу, Бранденбургские и Фридландские ворота, самый узкий дом, пивоварню «Понарт»» от 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе 🚌 Hop-on hop-off 10% скидка Групповая 4 часа 51 отзыв По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии Начало: Ул. Профессора Баранова 34 Расписание: ежедневно в 10:00 999 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 13 отзывов Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города Почувствовать дух и характер центра, рассматривая старые фотографии и слушая увлекательные рассказы Начало: У гостиницы «Калининград», Ленинский проспект, 81 «В бывшем городе Кнайпхоф оцените готическую архитектуру кафедрального собора» 1 299 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 187 отзывов Калининград - город контрастов Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии Начало: Площадь у Дома Советов «Вашему взору предстанет средневековый Кафедральный собор, чудом уцелевший во время военных бомбардировок» 7 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 31 отзыв По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время Перенестись на 200 лет назад, увидеть утраченные здания Кёнигсберга и прикоснуться к истории Начало: На острове Канта «Соборная площадь — посмотрим на архитектурную доминанту острова, Кафедральный собор, каким он был до разрушения и реставрации, и окружающие постройки» Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура» Прикоснуться к рыцарским традициям Калининграда и попробовать аутентичную местную кухню Начало: У маяка в Рыбной деревне «По пути увидим: остров Канта с собором, Медовый мост, Рыбную деревню, бункер Ляша и бывшую Парадную площадь» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 7 отзывов Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей «Вы увидите единственный в России собор в стиле северо-германской готики, построенный в 14 веке» 11 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 81 отзыв Кенигсберг в центре Калининграда Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами Начало: Возле ТЦ Плаза «Вы отыщете могилу великого немецкого философа и рассмотрите величественный Кафедральный собор, возведенный более 640 лет назад» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30 от 900 810 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Легенды и истории вечернего Кёнигсберга Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты Начало: На площади Победы «Полюбуемся вечерней панорамой Музея мирового океана и, конечно, заглянем на остров Канта: вы увидите Кафедральный собор, могилу философа Иммануила Канта и памятник первому герцогу Пруссии» 3 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Четыре грани города К Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами «Посетим сердце Кёнигсберга — город Кнайпхоф (остров Канта), и увидим самые известные достопримечательности: кафедральный собор, могилу Канта, Рыбную деревню и мосты над рекой Преголя» 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛫 Полеты на самолетах 10% скидка Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям 14000 12 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Фотоприключение в Калининграде: от Рыбной деревни до порта Увидеть центр города и порт, получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов Начало: Калининград, Рыбная деревня «Обогнём остров Канта и готический Кафедральный собор» 7000 6 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Калининград: остров Канта и прогулка на катере Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды Начало: у Дома Советов «Вы погуляете по его живописным улицам, раскроете связанные с ними легенды и рассмотрите чудом сохранившийся Кафедральный собор» 2 000 ₽ за человека