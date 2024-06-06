1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
«Здесь вы увидите могилу философа Канта в стенах восстановленного Кафедрального собора и, конечно, полюбуетесь этим монументальным сооружением, достоянием Балтийской готики 14 века»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
«Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
«Вы увидите знаменитые мосты, исследуете остров Кнайпхоф и прогуляетесь у стен Кафедрального собора»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
«Я покажу ключевые памятники города, от кафедрального собора до крошек-хомлинов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
«площадь Победы и Собор Христа Спасителя»
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
«Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
«Как образовались Кёнигсбергский замок и Кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
«Вы посетите кафедральный собор Кёнигсберга, где поговорим о хранителе средневековых тайн и месте, где упокоились магистры Тевтонского ордена, а также великий философ и педант с чувством юмора И»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Вы увидите готический средневековый Кафедральный собор и посетите могилу Канта, автора бессмертных трактатов о вечном мире»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
«Начнётся поездка с острова Иммануила Канта: здесь находится могила великого философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
«На острове Канта мы пройдем вокруг Кафедрального собора, поговорим о его разрушении и восстановлении, рассмотрим архивные фотографии, поговорим о величайшем философе Канте»
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Далее пройдете по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта, и посетите Кафедральный собор»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
«Вы пройдёте по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
«Навестите могилу Канта и рассмотрите Кафедральный собор»
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
«И обязательно остановимся на острове Кнайпхоф, где находится главная достопримечательность города — Кафедральный собор»
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Я расскажу об архитектуре и мифах готического Кафедрального собора, где бродят духи былых времен во главе с герцогом Альбрехтом»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории
Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места
«Познакомитесь с богатой историй Кафедрального собора, уходящей еще в 13 век»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
«Он расскажет, кого прокляли прусские жрецы, почему на шпиле Собора — русалка»
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
«Почему от него остался только собор»
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
«Финальная часть экскурсии — прогулка в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неповторимый Калининград
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда
«Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где я покажу Кафедральный собор Калининграда и раскрою его историю»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
«При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Калининград: путешествие по страницам истории
Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Вы рассмотрите с разных ракурсов Кафедральный собор, разгадаете загадку о семи мостах, отыщете могилу Канта и увидите «Либеральную синагогу»»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: город с удивительной судьбой
Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии
Начало: На Центральной площади
«Вы исследуете руины Королевского замка, посетите остров Канта и рассмотрите Кафедральный собор в стиле северогерманской готики»
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград для новичков: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальное наследие Калининграда, его знаковые места и тайны, которые ожидают вас на каждом шагу
Начало: На острове Канта
«На острове Канта вы увидите могилу известного философа и услышите историю Кафедрального собора — старейшей из сохранившихся построек города»
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
«В сердце города вы увидите могилу философа и Кафедральный собор»
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Групповая
1 час
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«Кафедральный собор на острове Канта»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800₽ за человека
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
«Вы увидите центр город с воды, старинные здания Кафедрального собора и Торговой биржи и уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана»
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
«), Кафедральный собор, еврейскую синагогу, Бранденбургские и Фридландские ворота, самый узкий дом, пивоварню «Понарт»»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
Почувствовать дух и характер центра, рассматривая старые фотографии и слушая увлекательные рассказы
Начало: У гостиницы «Калининград», Ленинский проспект, 81
«В бывшем городе Кнайпхоф оцените готическую архитектуру кафедрального собора»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 299₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
«Вашему взору предстанет средневековый Кафедральный собор, чудом уцелевший во время военных бомбардировок»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
По острову Канта в VR-очках: прогулка сквозь время
Перенестись на 200 лет назад, увидеть утраченные здания Кёнигсберга и прикоснуться к истории
Начало: На острове Канта
«Соборная площадь — посмотрим на архитектурную доминанту острова, Кафедральный собор, каким он был до разрушения и реставрации, и окружающие постройки»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Прикоснуться к рыцарским традициям Калининграда и попробовать аутентичную местную кухню
Начало: У маяка в Рыбной деревне
«По пути увидим: остров Канта с собором, Медовый мост, Рыбную деревню, бункер Ляша и бывшую Парадную площадь»
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Вы увидите единственный в России собор в стиле северо-германской готики, построенный в 14 веке»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
Начало: Возле ТЦ Плаза
«Вы отыщете могилу великого немецкого философа и рассмотрите величественный Кафедральный собор, возведенный более 640 лет назад»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 12:30
10 июня в 10:30
от 900810₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты
Начало: На площади Победы
«Полюбуемся вечерней панорамой Музея мирового океана и, конечно, заглянем на остров Канта: вы увидите Кафедральный собор, могилу философа Иммануила Канта и памятник первому герцогу Пруссии»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
3 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
«Посетим сердце Кёнигсберга — город Кнайпхоф (остров Канта), и увидим самые известные достопримечательности: кафедральный собор, могилу Канта, Рыбную деревню и мосты над рекой Преголя»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоприключение в Калининграде: от Рыбной деревни до порта
Увидеть центр города и порт, получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград, Рыбная деревня
«Обогнём остров Канта и готический Кафедральный собор»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:30
70006 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
«Вы погуляете по его живописным улицам, раскроете связанные с ними легенды и рассмотрите чудом сохранившийся Кафедральный собор»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Трамвай времени
Начало: Калининград, ул. Канта 1
«Она начинается с органного мини-концерта в Кафедральном соборе»
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
- ТТатьяна6 июня 2024В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
- ЮЮлия5 июня 2024Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
- ЮЮлия5 июня 2024Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- ВВиктория5 июня 2024Впервые была в городе. Моим гидом была Светлана- великолепный гид, знающая историю города и любящая свою работу. Интересно расскажет про
- ЕЕлизавета5 июня 2024Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
- ДДенис5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
- ЕЕлена5 июня 2024Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
- ННадежда5 июня 2024Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кафедральный собор»
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