Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а каждый поворот открывает новую страницу прошлого.
Экскурсия «Калининград - путешествие сквозь эпохи» приглашает вас в уникальное путешествие по самым значимым местам Калининграда.
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острова Канта с его Кафедральным собором XIV века до живописного квартала Амалиенау с его старинными виллами. Вы увидите как остатки горы Твангсте, так и современную синагогу, ставшую символом возрождения.
Погрузитесь в мир городских историй и легенд, узнайте о жизни древних пруссов, викингов и первых советских переселенцев.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение сквозь время, где каждый шаг открывает что-то новое и неизведанное. Позвольте себе стать частью этой истории
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а экскурсии проходят в наиболее комфортных условиях. Калининград оживает, и можно насладиться всеми его историческими и культурными достопримечательностями.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Твангсте
Руины королевского замка
Кафедральный собор XIV века
Районы Амалиенау и Ратсхоф
Кирха Королевы Луизы
Скульптурная композиция «Борющиеся зубры»
Современная синагога
Дом Советов
Описание экскурсии
Три времени одного места
Вы прикоснетесь к старинному Калининграду: увидите остатки горы Твангсте, руины королевского замка и Кафедральный собор XIV века на острове Канта. Погуляете по бывшим немецким районам Амалиенау и Ратсхоф, рассмотрите кирху Королевы Луизы и скульптурную композицию 1912 года «Борющиеся зубры». Кроме того, мы покажем современную синагогу на острове Ломзе и Дом Советов — памятник советского брутализма.
Городские истории и легенды
Калининград хранит множество секретов. Вы узнаете, как жили и кому поклонялись древние пруссы, как усмиряли викингов и кого боялись колонисты. Что могли позволить себе немецкие рыцари, сколько платили первым советским переселенцам и что чаще всего фотографируют современные калининградцы. А еще мы расскажем о разбойниках, князьях, жрецах, колдунах, герцогах и королях, решавших судьбы местных народов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию): концерт органной музыки — 450 р, музей Канта — 250 р, синагога — 250 р
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 991 туриста
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Калининграду и Калининградской области. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Вчера мы с друзьями побывали на незабываемой экскурсии по Калининграду и окрестностям. Наш экскурсовод Валерий в очень увлекательной форме рассказал об истории города, мы узнали об этапах развития современного города, инфраструктуре, экономике, познакомились с памятниками и достопримечательностями. Что важно для экскурсовода? Стиль. Эрудиция, умеренный патриотизм, дружелюбность, прекрасное чувство юмора — визитная карточка Валерия. Всем рекомендуем)). Кирилл и кампания
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С
Сергей
Две экскурсии с гидом Лилей по Калининграду и на Косу. Только отличные впечатления. Замечательный экскурсовод и интересный рассказчик. Если у вас гидом будет Лиля, то вам очень повезло и вы получите огромное количество интересной информации и кучу положительных эмоций. А еще у Лили машина с панорамной крышей, очень красиво с заднего сидения особенно на Косе.
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Ж
Жанна
Экскурсия нам понравилась, единственным недостатком стала погода. Сильный дождь не дал в полной мере насладиться видами Калининграда. Наш экскурсовод Лиля очень интересно рассказала про историю города, показала много интересных мест. Спасибо большое Лиле за интересное времяпровождение
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Н
Николай
Инна это лучший гид по Калининграду. Очень интересные маршруты. Благодаря Инне мы полюбили этот город. Остались самые яркие положительные эмоции. Если планируете посетить этот прекрасный город, обязательно берите в гиды Инну.
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Ekaterina
Отличная экскурсия, гид Инна влюблена в свой город и интересно рассказывает про современность и историю. Учли все наши пожелания, спасибо. Очень понравилась экскурсия в янтарный музей.
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Р
Регина
Все самые интересные места, за один день, с гидом Димой, без толп туристов. Его задача была доказать, что город самый лучший, и это получилось. Захотелось вернутся сюда обязательно)
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