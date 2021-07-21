Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Три времени одного места

Вы прикоснетесь к старинному Калининграду: увидите остатки горы Твангсте, руины королевского замка и Кафедральный собор XIV века на острове Канта. Погуляете по бывшим немецким районам Амалиенау и Ратсхоф, рассмотрите кирху Королевы Луизы и скульптурную композицию 1912 года «Борющиеся зубры». Кроме того, мы покажем современную синагогу на острове Ломзе и Дом Советов — памятник советского брутализма.

Городские истории и легенды

Калининград хранит множество секретов. Вы узнаете, как жили и кому поклонялись древние пруссы, как усмиряли викингов и кого боялись колонисты. Что могли позволить себе немецкие рыцари, сколько платили первым советским переселенцам и что чаще всего фотографируют современные калининградцы. А еще мы расскажем о разбойниках, князьях, жрецах, колдунах, герцогах и королях, решавших судьбы местных народов.

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