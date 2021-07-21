Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград — путешествие сквозь эпохи

Древние, немецкие, советские и современные достопримечательности на авто-пешеходной экскурсии

4.9
12 отзывов
Приглашаем проехать по самым интересным местам города и раскрыть его богатую историю.

Вы побываете на острове Канта, в живописном квартале Амалиенау со старинными виллами и в новых районах.

Оцените творения великих кенигсбергских архитекторов Хоппа и Хайтмана, услышите легенды о героях и романтиках нашей земли!
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Калининград — путешествие сквозь эпохи

Что вас ожидает

Три времени одного места

Вы прикоснетесь к старинному Калининграду: увидите остатки горы Твангсте, руины королевского замка и Кафедральный собор XIV века на острове Канта. Погуляете по бывшим немецким районам Амалиенау и Ратсхоф, рассмотрите кирху Королевы Луизы и скульптурную композицию 1912 года «Борющиеся зубры». Кроме того, мы покажем современную синагогу на острове Ломзе и Дом Советов — памятник советского брутализма.

Городские истории и легенды

Калининград хранит множество секретов. Вы узнаете, как жили и кому поклонялись древние пруссы, как усмиряли викингов и кого боялись колонисты. Что могли позволить себе немецкие рыцари, сколько платили первым советским переселенцам и что чаще всего фотографируют современные калининградцы. А еще мы расскажем о разбойниках, князьях, жрецах, колдунах, герцогах и королях, решавших судьбы местных народов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы (по желанию): концерт органной музыки — 450 р, музей Канта — 250 р, синагога — 250 р
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
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12 реальных отзывов от туристов

К
21 июля 2021
Экскурсия интересная, но ребёнку 7 лет было скучно.
И неоправданно дорого((((это не стоит 6500
Е
8 июня 2021
Спасибо Инне за очень интересную экскурсия. Мы узнали о Калининграде много интересного и познавательного.
Н
2 июня 2021
Инна это лучший гид по Калининграду. Очень интересные маршруты. Благодаря Инне мы полюбили этот город. Остались самые яркие положительные эмоции. Если планируете посетить этот прекрасный город, обязательно берите в гиды Инну.
Р
22 мая 2021
Все самые интересные места, за один день, с гидом Димой, без толп туристов. Его задача была доказать, что город самый лучший, и это получилось. Захотелось вернутся сюда обязательно)
С
18 мая 2021
И ещё одна благодарность нашему гиду Дмитрию! Всё как и должно быть, плюс приятный бонус.
А
18 мая 2021
Благодарность нашему гиду Дмитрию! Большая умничка! Видно, что ему очень нравиться то, что он делает! Рассказал, показал все и даже больше! Рекомендую👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
О
17 мая 2021
Редко встречается гид такого уровня. Всем рекомендую.
С
14 мая 2021
Две экскурсии с гидом Лилей по Калининграду и на Косу. Только отличные впечатления. Замечательный экскурсовод и интересный рассказчик. Если у вас гидом будет Лиля, то вам очень повезло и вы получите огромное количество интересной информации и кучу положительных эмоций. А еще у Лили машина с панорамной крышей, очень красиво с заднего сидения особенно на Косе.
Е
11 мая 2021
Спасибо огромное за очень интересную и познавательную экскурсию Сергею!
Кирилл
8 мая 2021
Вчера мы с друзьями побывали на незабываемой экскурсии по Калининграду и окрестностям. Наш экскурсовод Валерий в очень увлекательной форме рассказал об истории города, мы узнали об этапах развития современного города, инфраструктуре, экономике, познакомились с памятниками и достопримечательностями. Что важно для экскурсовода? Стиль. Эрудиция, умеренный патриотизм, дружелюбность, прекрасное чувство юмора — визитная карточка Валерия. Всем рекомендуем)). Кирилл и кампания
Ж
3 мая 2021
Экскурсия нам понравилась, единственным недостатком стала погода. Сильный дождь не дал в полной мере насладиться видами Калининграда. Наш экскурсовод Лиля очень интересно рассказала про историю города, показала много интересных мест. Спасибо большое Лиле за интересное времяпровождение
Елизавета
1 мая 2021
Замечательная экскурсия, сочетание пешеходного маршрута и поездки на автомобиле, 3 часа как на одном дыхании. Спасибо Инне, было интересно)

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