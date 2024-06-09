С помощью специальных раздаточных материалов вы лучше разберётесь в особенностях этого места, а решая задания на смекалку, нескучно познакомитесь с такими локациями, как Рыбная деревня, Медовый мост, сам остров Кнайпхоф, Кафедральный собор и не только.
Описание квеста
Что вас ожидает
- Я расскажу об устройстве жизни на Кнайпхофе, о том, каким был Кёнигсберг до и после 1724 года, для чего строились мосты, чем славился наш город, что экспортировал и чем привлекал путешественников и переселенцев (не только торговлей!)
- По старым фотографиям и специальной карте вы выясните, где находились основные здания на Кнайпхофе, где была школа для девочек, а где — для мальчиков, где был университет. Поговорим о характерной архитектуре города и значимых личностях
- Вы отыщете скульптуру Петра Великого и узнаете, что привело императора в Кёнигсберг
- И конечно, раскроем тему современного города: как в настоящее время используется территория острова?
Наш маршрут
Рыбная деревня. Сегодня это один из самых популярных туристических районов, лучшие рестораны и виды на Калининград именно здесь. Кстати, почему Рыбная, а не Рыбацкая?
Медовый мост. Этот пешеходный мост соединяет бывшие острова Ломзе и Кнайпхоф. Здесь вы узнаете загадку 7 мостов, оцените «убегающий» Дом Советов и восхитительные виды на реку Преголю, а также встретите дедушку-Хомлина.
Остров Канта, или бывший Кнайпхоф. Это островное поселение 14 века стало дендропарком под открытым небом с единственным зданием — Кафедральным собором. Почему произошла такая метаморфоза?
Виды на исторический район Ластади. Что это за район и почему баржи швартовались именно здесь?
Торговая биржа. Здание в стиле неоренессанс, которое жители называли «маленькой Венецией».
Кафедральный собор. Готика 14 века. Здесь поговорим об отличительных чертах готического и других стилей.
Могила И. Канта. Вспомним известного кёнигсбержца, его труды и, конечно, осмотрим прекрасную колоннаду, возведённую известным архитектором Фридрихом Ларсом.
Организационные детали
- Эта экскурсия полностью пешеходная. Для тех, кто приехал в город впервые, и для тех, кто хочет детально познакомиться с устройством Калининграда, увидеть скрытые следы его истории в самом туристическом месте
- Самого внимательного участника ждёт приятный приз в конце квеста
- Подойдёт для разного возраста и состава, от 1 человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды