Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа

Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
На этом маршруте мы будем буквально отыскивать следы истории былого величия Кёнигсберга в самом его сердце — на острове Канта.

С помощью специальных раздаточных материалов вы лучше разберётесь в особенностях этого места, а решая задания на смекалку, нескучно познакомитесь с такими локациями, как Рыбная деревня, Медовый мост, сам остров Кнайпхоф, Кафедральный собор и не только.
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание квеста

Что вас ожидает

  • Я расскажу об устройстве жизни на Кнайпхофе, о том, каким был Кёнигсберг до и после 1724 года, для чего строились мосты, чем славился наш город, что экспортировал и чем привлекал путешественников и переселенцев (не только торговлей!)
  • По старым фотографиям и специальной карте вы выясните, где находились основные здания на Кнайпхофе, где была школа для девочек, а где — для мальчиков, где был университет. Поговорим о характерной архитектуре города и значимых личностях
  • Вы отыщете скульптуру Петра Великого и узнаете, что привело императора в Кёнигсберг
  • И конечно, раскроем тему современного города: как в настоящее время используется территория острова?

Наш маршрут

Рыбная деревня. Сегодня это один из самых популярных туристических районов, лучшие рестораны и виды на Калининград именно здесь. Кстати, почему Рыбная, а не Рыбацкая?

Медовый мост. Этот пешеходный мост соединяет бывшие острова Ломзе и Кнайпхоф. Здесь вы узнаете загадку 7 мостов, оцените «убегающий» Дом Советов и восхитительные виды на реку Преголю, а также встретите дедушку-Хомлина.

Остров Канта, или бывший Кнайпхоф. Это островное поселение 14 века стало дендропарком под открытым небом с единственным зданием — Кафедральным собором. Почему произошла такая метаморфоза?

Виды на исторический район Ластади. Что это за район и почему баржи швартовались именно здесь?

Торговая биржа. Здание в стиле неоренессанс, которое жители называли «маленькой Венецией».

Кафедральный собор. Готика 14 века. Здесь поговорим об отличительных чертах готического и других стилей.

Могила И. Канта. Вспомним известного кёнигсбержца, его труды и, конечно, осмотрим прекрасную колоннаду, возведённую известным архитектором Фридрихом Ларсом.

Организационные детали

  • Эта экскурсия полностью пешеходная. Для тех, кто приехал в город впервые, и для тех, кто хочет детально познакомиться с устройством Калининграда, увидеть скрытые следы его истории в самом туристическом месте
  • Самого внимательного участника ждёт приятный приз в конце квеста
  • Подойдёт для разного возраста и состава, от 1 человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеКвестыКафедральный соборПопулярные местаСвятые местаРыбная деревняДом СоветовОстров КантаПрирода и пейзажиДля детейКвесты для детейДля студентовСамое главноеКвесты для взрослыхИгры

Похожие экскурсии из Калининграда

Фотопрогулка в сердце Калининграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
Сегодня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХорошоТам