На этом маршруте мы будем буквально отыскивать следы истории былого величия Кёнигсберга в самом его сердце — на острове Канта. С помощью специальных раздаточных материалов вы лучше разберётесь в особенностях этого места, а решая задания на смекалку, нескучно познакомитесь с такими локациями, как Рыбная деревня, Медовый мост, сам остров Кнайпхоф, Кафедральный собор и не только.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

Я расскажу об устройстве жизни на Кнайпхофе, о том, каким был Кёнигсберг до и после 1724 года, для чего строились мосты, чем славился наш город, что экспортировал и чем привлекал путешественников и переселенцев (не только торговлей!)

По старым фотографиям и специальной карте вы выясните, где находились основные здания на Кнайпхофе, где была школа для девочек, а где — для мальчиков, где был университет. Поговорим о характерной архитектуре города и значимых личностях

Вы отыщете скульптуру Петра Великого и узнаете, что привело императора в Кёнигсберг

И конечно, раскроем тему современного города: как в настоящее время используется территория острова?

Наш маршрут

Рыбная деревня. Сегодня это один из самых популярных туристических районов, лучшие рестораны и виды на Калининград именно здесь. Кстати, почему Рыбная, а не Рыбацкая?

Медовый мост. Этот пешеходный мост соединяет бывшие острова Ломзе и Кнайпхоф. Здесь вы узнаете загадку 7 мостов, оцените «убегающий» Дом Советов и восхитительные виды на реку Преголю, а также встретите дедушку-Хомлина.

Остров Канта, или бывший Кнайпхоф. Это островное поселение 14 века стало дендропарком под открытым небом с единственным зданием — Кафедральным собором. Почему произошла такая метаморфоза?

Виды на исторический район Ластади. Что это за район и почему баржи швартовались именно здесь?

Торговая биржа. Здание в стиле неоренессанс, которое жители называли «маленькой Венецией».

Кафедральный собор. Готика 14 века. Здесь поговорим об отличительных чертах готического и других стилей.

Могила И. Канта. Вспомним известного кёнигсбержца, его труды и, конечно, осмотрим прекрасную колоннаду, возведённую известным архитектором Фридрихом Ларсом.

Организационные детали