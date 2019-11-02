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Раскрыть богатую историю острова Канта и совершить увлекательное путешествие во времени

Ксения
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Ксения – представитель гидов
Гуляя по острову Канта в самом центре Калининграда, вы «заглянете» в разные века: пройдете по средневековым улочкам, рассмотрите величественный Кафедральный собор и отыщете место упокоения знаменитого философа.

Я расскажу о людях, причастных к истории города-острова, и событиях, происходивших на этой земле.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Рыбной деревне
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам

Что вас ожидает

Остров Канта сквозь века
Вы увидите двух главных «титанов» острова: Кафедральный собор и могилу Канта. А также найдете разного рода «весточки», дошедшие до нас из Средневековья, когда Кнайпхоф (так раньше назывался остров) был процветающим купеческим городом. Кроме того, побываете на любопытном празднике, посмотрите на рыночных торговцев, увернетесь от проезжающей конки и впечатлитесь размахом социализма.

Чудесные виды с маяка
Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы рассмотрите остров Канта с высоты птичьего полета. А еще услышите интересные факты о связанных с ним великих людях, ощутите философское присутствие немецкого мыслителя, почувствуете неудержимую энергетику российского государя и увидите, как строили первый мост.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным, увлеченным историей путешественникам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Подъем на смотровую площадку маяка не включен в стоимость — 100 рублей с человека.
  • По желанию, возможно посещение музея Кафедрального собора — 250 рублей с человека.
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Рыбной деревне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Пять лет назад я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась ее изучением. Но мне мало знать самой, хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры :) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Маршрут недлинный, информации много. Спасибо гиду за согласие прогуляться рано утром, для меня это было важно.

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