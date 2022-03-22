На острове Канта в Калининграде вас ждёт путешествие сквозь века. Здесь можно увидеть Кафедральный собор и могилу философа Иммануила Канта. Узнайте о жизни и событиях, которые происходили на этом острове, когда он был известен как Кнайпхоф. Поднимитесь на маяк, чтобы насладиться видами с высоты. Это идеальное место для любознательных путешественников, интересующихся историей и культурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения острова Канта - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года остров особенно красив, и можно насладиться видами с маяка. В апреле и октябре также можно посетить остров, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но лучше заранее подготовиться к холодам и возможным осадкам.

Сейчас август — это идеальное время.