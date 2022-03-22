На острове Канта в Калининграде вас ждёт путешествие сквозь века. Здесь можно увидеть Кафедральный собор и могилу философа Иммануила Канта. Узнайте о жизни и событиях, которые происходили на этом острове, когда он был известен как Кнайпхоф. Поднимитесь на маяк, чтобы насладиться видами с высоты. Это идеальное место для любознательных путешественников, интересующихся историей и культурой
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественный Кафедральный собор
- 🕰 Путешествие сквозь века
- 🗺 Исторические улочки
- 📜 Место упокоения Канта
- 🔭 Вид с маяка
- 📚 Интересные факты о великих людях
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения острова Канта - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года остров особенно красив, и можно насладиться видами с маяка. В апреле и октябре также можно посетить остров, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но лучше заранее подготовиться к холодам и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Могила Канта
- Маяк
Описание экскурсии
Остров Канта сквозь века
Вы увидите двух главных «титанов» острова: Кафедральный собор и могилу Канта. А также найдёте разного рода «весточки», дошедшие до нас из Средневековья, когда Кнайпхоф (так раньше назывался остров) был процветающим купеческим городом.
Чудесные виды с маяка
Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы рассмотрите остров Канта с высоты птичьего полёта. А ещё услышите интересные факты о связанных с ним великих людях, ощутите философское присутствие немецкого мыслителя, почувствуете неудержимую энергетику российского государя и увидите, как строили первый мост.
Кому подойдет экскурсия
Любознательным, увлеченным историей путешественникам.
Организационные детали
- Подъём на смотровую площадку маяка не включен в стоимость — 100 рублей с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 826 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В день экскурсии успела только приехать в Калининград, поэтому ещё ничего не видела и не знала о городе. У экскурсовода Евгения получилось создать первое впечатление о городе, создать в моей
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В
Экскурсия понравилась, насыщенная в плане фактов, исторических событий. За относительно короткий промежуток времени Евгений рассказал массу нового и интересного, благодаря параллельной демонстрации сохранившихся снимков удалось наиболее яснее представить как было раньше. Спасибо, я довольна, для первого дня в новом городе, это было весьма полезно и интересно!
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Ксения - эмоциональный рассказчик, нам было очень интересно и увлекательно, Узнав, что мы впервые в Калининграде, Ксения расширила содержание, добавила материал по общей истории Восточной Пруссии. 2,5 часа пролетели незаметно. Большое спасибо! Мы обязательно порекомендуем нашим друзьям экскурсии Ксении.
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А
Экскурсовод Евгений доходчиво и красочно поведал историю города. Узнали значимых исторических персонажей и даты. Прогулка по острову Канта и рыбной деревне с рассказами гораздо живописнее.
Одевайтесь теплей 🙂.
Одевайтесь теплей 🙂.
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Е
Экскурсия очень понравилась. Маршрут недлинный, информации много. Спасибо гиду за согласие прогуляться рано утром, для меня это было важно.
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З
Очень понравилась экскурсия! Содержательно, интересно и, главное, с любовью и интересом, к городу и истории! Искренне рекомендуем
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