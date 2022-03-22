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Прогулка по острову и эпохам

Откройте для себя Калининград с новой стороны: средневековые улочки, Кафедральный собор и могила Канта ждут вас на острове Канта
На острове Канта в Калининграде вас ждёт путешествие сквозь века. Здесь можно увидеть Кафедральный собор и могилу философа Иммануила Канта. Узнайте о жизни и событиях, которые происходили на этом острове, когда он был известен как Кнайпхоф. Поднимитесь на маяк, чтобы насладиться видами с высоты. Это идеальное место для любознательных путешественников, интересующихся историей и культурой
4.9
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественный Кафедральный собор
  • 🕰 Путешествие сквозь века
  • 🗺 Исторические улочки
  • 📜 Место упокоения Канта
  • 🔭 Вид с маяка
  • 📚 Интересные факты о великих людях

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения острова Канта - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года остров особенно красив, и можно насладиться видами с маяка. В апреле и октябре также можно посетить остров, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но лучше заранее подготовиться к холодам и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам
Прогулка по острову и эпохам

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Могила Канта
  • Маяк

Описание экскурсии

Остров Канта сквозь века

Вы увидите двух главных «титанов» острова: Кафедральный собор и могилу Канта. А также найдёте разного рода «весточки», дошедшие до нас из Средневековья, когда Кнайпхоф (так раньше назывался остров) был процветающим купеческим городом.

Чудесные виды с маяка

Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы рассмотрите остров Канта с высоты птичьего полёта. А ещё услышите интересные факты о связанных с ним великих людях, ощутите философское присутствие немецкого мыслителя, почувствуете неудержимую энергетику российского государя и увидите, как строили первый мост.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным, увлеченным историей путешественникам.

Организационные детали

  • Подъём на смотровую площадку маяка не включен в стоимость — 100 рублей с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 826 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой,
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хочется делиться информацией с людьми, хочется многое показать и рассказать. В помощь мне — свежий взгляд на окружающую действительность, неподдельный интерес к истории Пруссии и профессиональные навыки журналиста и гида. Кроме того, не мешают в проведении экскурсий чувства юмора, прекрасного и меры:) Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, также отличных знатоков прусской истории.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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София
В день экскурсии успела только приехать в Калининград, поэтому ещё ничего не видела и не знала о городе. У экскурсовода Евгения получилось создать первое впечатление о городе, создать в моей
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голове каркас для последующего изучения города.
Сейчас такое время, что никого, кроме меня не было, так что экскурсия получилась в форме диалога, хотя, конечно, мои реплики были значительно реже и короче. Включение экскурсанта в беседу всегда благотворно влияет на преподносимый материал. Экскурсовод говорил в формате, понятном и интересном мне.
Сама локация слабо сохранилась, в плане из исторической застройки мало что уцелело, но это в целом характерно для Калининграда. По большей части всё нужно было представлять по устному описанию, фотографиям или изображениям, но меня это не расстроило. По рассказу Евгения получилось действительно всё хорошо представить, да и история - та область знаний, где далеко не всегда возможно потрогать. Хотя, возможно, некоторого интерактива в этом плане мне не хватило.
Калининград и область мне понравились, а экскурсия в первый день задала неплохой темп для последующего знакомства с городом.

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В
Экскурсия понравилась, насыщенная в плане фактов, исторических событий. За относительно короткий промежуток времени Евгений рассказал массу нового и интересного, благодаря параллельной демонстрации сохранившихся снимков удалось наиболее яснее представить как было раньше. Спасибо, я довольна, для первого дня в новом городе, это было весьма полезно и интересно!
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Пескова
Ксения - эмоциональный рассказчик, нам было очень интересно и увлекательно, Узнав, что мы впервые в Калининграде, Ксения расширила содержание, добавила материал по общей истории Восточной Пруссии. 2,5 часа пролетели незаметно. Большое спасибо! Мы обязательно порекомендуем нашим друзьям экскурсии Ксении.
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А
Экскурсовод Евгений доходчиво и красочно поведал историю города. Узнали значимых исторических персонажей и даты. Прогулка по острову Канта и рыбной деревне с рассказами гораздо живописнее.
Одевайтесь теплей 🙂.
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Е
Экскурсия очень понравилась. Маршрут недлинный, информации много. Спасибо гиду за согласие прогуляться рано утром, для меня это было важно.
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З
Очень понравилась экскурсия! Содержательно, интересно и, главное, с любовью и интересом, к городу и истории! Искренне рекомендуем
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