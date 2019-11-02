Что вас ожидает

Остров Канта сквозь века

Вы увидите двух главных «титанов» острова: Кафедральный собор и могилу Канта. А также найдете разного рода «весточки», дошедшие до нас из Средневековья, когда Кнайпхоф (так раньше назывался остров) был процветающим купеческим городом. Кроме того, побываете на любопытном празднике, посмотрите на рыночных торговцев, увернетесь от проезжающей конки и впечатлитесь размахом социализма.

Чудесные виды с маяка

Поднявшись на смотровую площадку маяка, вы рассмотрите остров Канта с высоты птичьего полета. А еще услышите интересные факты о связанных с ним великих людях, ощутите философское присутствие немецкого мыслителя, почувствуете неудержимую энергетику российского государя и увидите, как строили первый мост.

Кому подойдет экскурсия

Любознательным, увлеченным историей путешественникам.