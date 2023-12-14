1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Рекомендуем брать билеты с приездом до 12 часов.

Завтрак в кафе города (за свой счет).

Отправление на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Маршрут: Литовский вал – Закхаймские ворота – Королевские ворота – Музей Мирового океана – Рыбная деревня – Кафедральный собор.

Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор.

А еще вы посетите ароматную точку города - музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.

Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Свободное время.

Заселение в отель Salve в Калининграде (новый отель 2021 г.).