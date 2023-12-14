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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Калининграду
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Рекомендуем брать билеты с приездом до 12 часов.
Завтрак в кафе города (за свой счет).
Отправление на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».
Маршрут: Литовский вал – Закхаймские ворота – Королевские ворота – Музей Мирового океана – Рыбная деревня – Кафедральный собор.
Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор.
А еще вы посетите ароматную точку города - музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.
Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.
Свободное время.
Заселение в отель Salve в Калининграде (новый отель 2021 г.).
Экскурсия по Светлогорску
Завтрак в отеле. Выселение из отеля с вещами.
Пешеходная экскурсия по Светлогорску.
Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.
«Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр.
Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.
Заселение в отеле в Светлогорске, свободное время.
Куршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф
Завтрак в отеле.
Авто-пешеходная экскурсия «Куршская Коса».
Посещение маршрута «Танцующий лес».
Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.
Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.
Экскурсия «Замок Шаакен + сыроварня Шаакендорф»
По возможностям сыроварни – дегустация сыров с бокалом вина.
Данные орденских хроник говорят о том, что крепость Шаакен была основана на месте прусской крепости около 1270 г. На день сегодняшний этот замок – один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт / жд вокзал
Завтрак в отеле (ланч-боксы).
Свободное время.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено проживание:
- в Калининграде, в отеле Salve — 1 ночь;
- в Светлогорске, в одном из отелей — 2 ночи.
Отели Светлогорска: Hotel Fram 3*, Балтик-Спорт Отель 3*, Универсал 3*, Глэмпинг БалтикСпорт (до конца октября), Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой).
Варианты проживания
SALVE
SALVE расположен в 5 км от Кёнигсбергского собора. К услугам гостей сад, терраса и круглосуточная стойка регистрации.
На всей территории гостевого дома действует бесплатный Wi-Fi.
По утрам в этом гостевом доме типа «постель и завтрак» подают завтрак по меню и континентальный завтрак.
Hotel Fram 3
Гостиница «Фрам» расположена в Светлогорске, менее чем в 1 км от канатной дороги Светлогорска и в 300 м от церкви Серафима Сароского.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены шкафом для одежды и чайником.
Георгенсвальде
Гостиница расположена в 300 метрах от побережья Балтийского моря (пляж – городской, песчаный, необорудованный) в тихом, уютном месте.
К услугам гостей охраняемая автостоянка, детская площадка. На просторном дворе с красиво оформленным ландшафтом имеется беседка и мангал, где можно приготовить шашлык или на свежем воздухе провести время за приятной беседой.
Универсал
► Отель «Универсал» находится в тихом месте. В числе удобств просторных, светлых номеров и люксов — телевизор и элегантная ванная комната. На всей территории действует Wi-Fi.
► В ресторане отеля «Универсал» подают популярные блюда кухни Светлогорска и специальные диетические блюда.
► В распоряжении гостей финская сауна и терраса. Гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.
Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)
Уютные иглу, удобства внутри.
Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)
Отель «Гранд Палас» расположен на побережье Балтийского моря. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. К услугам гостей открытый бассейн с подогревом и роскошные номера с кабельным телевидением и итальянской мебелью.
Все номера отеля «Гранд Палас» выходят на балкон или террасу с видом на море или на ландшафтный район города.
Также в распоряжении гостей отеля «Гранд Палас» фитнес-клуб с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом.
В ресторане отеля «Гранд Палас» подают блюда русской и итальянской кухни. В лобби-баре с панорамным видом на Балтийское море представлен широкий выбор коктейлей и закусок.
Вилла Гретхен
Классический стиль немецкой виллы.
К услугам гостей: баня на дровах, крытая зона барбекю, камин.
Раушен
Расположен всего в 500 метрах от Балтийского моря в Светлогорске. К вашим услугам современный спа-центр, звукоизолированные номера с кабельным телевидением, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный WiFi. В отеле подаются блюда интернациональной кухни.
Отель «Раушен» располагает просторными номерами в современном стиле с гостиной зоной и современной ванной комнатой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 1 ночь в отеле Salve или в аналогичных отелях (Калининград)
- 2 ночи в отеле Фрам / Георгенсвальде / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / БалтикСпорт (глэмпинг) в Светлогорске (цена дана за одного человека при 2-х местном размещении)
- 3 завтрака (возможны в формате брекфаст-боксов)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура
- Экологические и въездные оплаты Куршской Косы
- Входные билеты в Шаакен и Шаакендорф
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
- Одноместное размещение, при желании — доплата 3000-6000 руб.
- Проживание в отеле Гранд Палас 5* (при наличии мест, с доплатой)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Какую информацию о туре мне ещё нужно знать?
Очередность экскурсий может быть изменена, но без потери в качестве или количестве.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору