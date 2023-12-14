Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии

Групповой тур в Калининграде
Соскучились по Европе? А по шуму моря? Мы знаем, что да! Погулять по Калининграду, провести выходные дни на берегу Балтики — мысль прекрасная! Присоединяйтесь к нашему туру!
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
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Что вас ожидает:

Очарование Светлогорска
Очарование Светлогорска
Вас точно покорит этот колоритный городок, считающийся самым «европейским» курортом российской Прибалтики
Вкус Шаакендорфа
Вкус Шаакендорфа
Посетим сыроварню с дегустацией сыра и бокалом вина, насладившись его изысканными нотками
Секретный Бункер
Секретный Бункер
Побываем в музее, расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Рекомендуем брать билеты с приездом до 12 часов.

Завтрак в кафе города (за свой счет).

Отправление на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Маршрут: Литовский вал – Закхаймские ворота – Королевские ворота – Музей Мирового океана – Рыбная деревня – Кафедральный собор.

Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор.

А еще вы посетите ароматную точку города - музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.

Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Свободное время.

Заселение в отель Salve в Калининграде (новый отель 2021 г.).

Встреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Экскурсия по Светлогорску

Завтрак в отеле. Выселение из отеля с вещами.

Пешеходная экскурсия по Светлогорску.

Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.

«Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр.

Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.

Заселение в отеле в Светлогорске, свободное время.

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3 день

Куршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф

Завтрак в отеле.

Авто-пешеходная экскурсия «Куршская Коса».

Посещение маршрута «Танцующий лес».

Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.

Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.

Экскурсия «Замок Шаакен + сыроварня Шаакендорф»

По возможностям сыроварни – дегустация сыров с бокалом вина.

Данные орденских хроник говорят о том, что крепость Шаакен была основана на месте прусской крепости около 1270 г. На день сегодняшний этот замок – один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение.

Свободное время.

Куршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня ШаакендорфКуршская Коса, Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф
4 день

Трансфер в аэропорт / жд вокзал

Завтрак в отеле (ланч-боксы).

Свободное время.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Трансфер в аэропорт / жд вокзалТрансфер в аэропорт / жд вокзалТрансфер в аэропорт / жд вокзал

Проживание

В туре предусмотрено проживание:

  • в Калининграде, в отеле Salve — 1 ночь;
  • в Светлогорске, в одном из отелей — 2 ночи.

Отели Светлогорска: Hotel Fram 3*, Балтик-Спорт Отель 3*, Универсал 3*, Глэмпинг БалтикСпорт (до конца октября), Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с доплатой).

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Варианты проживания

SALVE

1 ночь

SALVE расположен в 5 км от Кёнигсбергского собора. К услугам гостей сад, терраса и круглосуточная стойка регистрации.

На всей территории гостевого дома действует бесплатный Wi-Fi.

По утрам в этом гостевом доме типа «постель и завтрак» подают завтрак по меню и континентальный завтрак.

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Hotel Fram 3

2 ночи

Гостиница «Фрам» расположена в Светлогорске, менее чем в 1 км от канатной дороги Светлогорска и в 300 м от церкви Серафима Сароского.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

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Георгенсвальде

2 ночи

Гостиница расположена в 300 метрах от побережья Балтийского моря (пляж – городской, песчаный, необорудованный) в тихом, уютном месте.

К услугам гостей охраняемая автостоянка, детская площадка. На просторном дворе с красиво оформленным ландшафтом имеется беседка и мангал, где можно приготовить шашлык или на свежем воздухе провести время за приятной беседой.

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Универсал

2 ночи

► Отель «Универсал» находится в тихом месте. В числе удобств просторных, светлых номеров и люксов — телевизор и элегантная ванная комната. На всей территории действует Wi-Fi.

► В ресторане отеля «Универсал» подают популярные блюда кухни Светлогорска и специальные диетические блюда.

► В распоряжении гостей финская сауна и терраса. Гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.

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Глэмпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)

2 ночи

Уютные иглу, удобства внутри.

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Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)

2 ночи

Отель «Гранд Палас» расположен на побережье Балтийского моря. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. К услугам гостей открытый бассейн с подогревом и роскошные номера с кабельным телевидением и итальянской мебелью.

Все номера отеля «Гранд Палас» выходят на балкон или террасу с видом на море или на ландшафтный район города.

Также в распоряжении гостей отеля «Гранд Палас» фитнес-клуб с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом.

В ресторане отеля «Гранд Палас» подают блюда русской и итальянской кухни. В лобби-баре с панорамным видом на Балтийское море представлен широкий выбор коктейлей и закусок.

Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)

Вилла Гретхен

2 ночи

Классический стиль немецкой виллы.

К услугам гостей: баня на дровах, крытая зона барбекю, камин.

Вилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла Гретхен

Раушен

2 ночи

Расположен всего в 500 метрах от Балтийского моря в Светлогорске. К вашим услугам современный спа-центр, звукоизолированные номера с кабельным телевидением, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный WiFi. В отеле подаются блюда интернациональной кухни.

Отель «Раушен» располагает просторными номерами в современном стиле с гостиной зоной и современной ванной комнатой.

РаушенРаушенРаушенРаушен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1 ночь в отеле Salve или в аналогичных отелях (Калининград)
  • 2 ночи в отеле Фрам / Георгенсвальде / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / БалтикСпорт (глэмпинг) в Светлогорске (цена дана за одного человека при 2-х местном размещении)
  • 3 завтрака (возможны в формате брекфаст-боксов)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура
  • Экологические и въездные оплаты Куршской Косы
  • Входные билеты в Шаакен и Шаакендорф
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
  • Одноместное размещение, при желании — доплата 3000-6000 руб.
  • Проживание в отеле Гранд Палас 5* (при наличии мест, с доплатой)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Какую информацию о туре мне ещё нужно знать?

Очередность экскурсий может быть изменена, но без потери в качестве или количестве.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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