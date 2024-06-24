Возможно участие с детьми от 14 лет.

Кататься можно в повседневной одежде, но удобнее кататься в спортивной одежде. Велоперчатки не обязательны. Дождевик обязателен как «оберег».

Проживание. В гостиницах 1-3* и хостелах/апартаментах, в 2-, 3- и 4-местных номерах.

Питание. Не включено в стоимость.

Уровень сложности. Тур активный, но ехать мы будем не быстро. Запланированы остановки на перекусы и отдых. Вещи между отелями перевозим на машине, а сами едем налегке. Если вы несколько лет не катались на велосипеде, будет замечательно если перед туром несколько раз покатаетесь в своем городе. Научитесь или отточите навыки переключения передач. Также могу научить всему во время тура.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.