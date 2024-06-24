Мы побываем в уникальных районах и интересных музеях Калининграда, осмотрим старинные
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Кататься можно в повседневной одежде, но удобнее кататься в спортивной одежде. Велоперчатки не обязательны. Дождевик обязателен как «оберег».
Проживание. В гостиницах 1-3* и хостелах/апартаментах, в 2-, 3- и 4-местных номерах.
Питание. Не включено в стоимость.
Уровень сложности. Тур активный, но ехать мы будем не быстро. Запланированы остановки на перекусы и отдых. Вещи между отелями перевозим на машине, а сами едем налегке. Если вы несколько лет не катались на велосипеде, будет замечательно если перед туром несколько раз покатаетесь в своем городе. Научитесь или отточите навыки переключения передач. Также могу научить всему во время тура.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча, начало знакомства с Калининградом
Встречаемся и на автомобиле или велосипедах — решим по ситуации — отправляемся исследовать городские достопримечательности. (Прилететь желательно до 12:00 или накануне.)
Посетим исторический комплекс Форт № 11 «Дёнхофф», построенный в 17 веке в защитных целях. Заглянем в музей-мануфактуру «50 миллионов лет», где вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделок. Прогуляемся по одному из сохранившихся старых немецких районов Калининграда — Ратсхофу, чьи улочки покрыты брусчаткой. При наличии времени доедем до замка Вальдау и старинной немецкой кирхи.
По достопримечательностям и музеям Калининграда
Сегодня сядем на велосипеды и продолжим знакомиться с ярким городом. Побываем у древних оборонительных сооружений: Королевских ворот, бастионов Грольман, Обертайх и Астрономический. Посмотрим на Росгартенские и Закхаймские ворота, башню Дона. Увидим кирху памяти королевы Луизы.
Посетим «Мастерскую Хомлинов», владелице которой принадлежит идея создания фигурок теперь расположенных в разных местах Калининграда. Здесь же нам ещё расскажут про янтарь.
Прокатимся по велодорожке Верхнего Замкового пруда и полюбуемся старинными немецкими виллами в районе Амалиенау. Заглянем в «Музей Мирового океана», сфотографируемся на фоне Кафедрального собора и поговорим о философе Иммануиле Канте.
Путь в Зеленоградск, велопрогулка по городу, Куршская коса
Утром на «Ласточке» доедем до места старта и вперёд — крутить педали! По пути попробуем родниковую воду из источника святого Николая и прогуляемся по руинам кирхи 14 века Рудау в посёлке Мельниково Зеленоградского района. Затем прибудем к морю. Покатаемся по курортному Зеленоградску, возможно, успеем прокатиться до Куршской косы, чтобы искупаться и позагорать. Вечером поужинаем, желающие могут заняться сёрфингом (за доплату).
Орнитологическая станция, Танцующий лес, Высота Мюллера и дюна Эфа
Сегодня сделаем перерыв в велопокатушках — на автомобиле отправимся исследовать интересные локации Куршской косы. Сначала послушаем о жизни пернатых и понаблюдаем за птицами на орнитологической станции «Фрингилла» в национальном парке посёлка Рыбачий. Затем прогуляемся в Танцующем лесу. Вот деревья стояли ровно, и вдруг кажется, что они меняют положение и начинают «танцевать» — что за чудеса? — До сих пор загадка для учёных.
Заберёмся на высшую точку самой большой Болотной дюны — Высоту Мюллера — и на дюну Эфа высотой 64 метра. Полюбуемся морскими пейзажами и подышим хвойно-солёным воздухом. Вечером желающие снова могут заняться сёрфингом.
Путь до Светлогорска, велопрогулка по городу
В этот день вас ждёт экскурсия по Светлогорску. Мы прокатимся вдоль моря по новым велодорожкам до города, наслаждаясь видами. А по прибытии побываем в его знаковых местах. Увидим солнечные часы и дом сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана, дворе которого украшают фигурки сказочных персонажей в окружении игрушечных домов, дорог и мостов. Полюбуемся живописными бухтами балтийского побережья.
Свободное время, отъезд
Заключительный день спланируем по вашим пожеланиям. Можно отдохнуть на пляже, помедитировать или посёрфить на Куршской косе, прокатиться на сапах, посетить замок Шаакен с сыроварней и шоколадной фабрикой, полетать на параплане или побывать на Балтийской косе и в посёлке Янтарный (в зависимости от времени вашего обратного рейса). Отъезд.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Сопровождение гидами
- Экскурсия на Куршскую косу на автомобиле
- Перевозка багажа между отелями
- Помощь веломеханика
- Видеоролик о путешествии
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно из Светлогорска
- Питание
- Билеты на экскурсионные объекты
- Аренда велосипеда - 700 руб. в день