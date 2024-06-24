Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса

Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Приглашаем отправиться в комфортный и несложный велотур — будем ездить налегке вне автомобильных дорог, а наши вещи будет перевозить машина.

Мы побываем в уникальных районах и интересных музеях Калининграда, осмотрим старинные
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сооружения, вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделки. Понаблюдаем за пернатыми на орнитологической станции и попробуем разгадать секрет Танцующего леса.

Путешествие на велосипедах позволит увидеть больше, чем во время пешеходных или автомобильных маршрутов, а дистанции вас ждут небольшие — справятся даже новички. На память у вас останутся видеоролик о путешествии и яркие фотографии.

Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.
Кататься можно в повседневной одежде, но удобнее кататься в спортивной одежде. Велоперчатки не обязательны. Дождевик обязателен как «оберег».

Проживание. В гостиницах 1-3* и хостелах/апартаментах, в 2-, 3- и 4-местных номерах.

Питание. Не включено в стоимость.

Уровень сложности. Тур активный, но ехать мы будем не быстро. Запланированы остановки на перекусы и отдых. Вещи между отелями перевозим на машине, а сами едем налегке. Если вы несколько лет не катались на велосипеде, будет замечательно если перед туром несколько раз покатаетесь в своем городе. Научитесь или отточите навыки переключения передач. Также могу научить всему во время тура.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, начало знакомства с Калининградом

Встречаемся и на автомобиле или велосипедах — решим по ситуации — отправляемся исследовать городские достопримечательности. (Прилететь желательно до 12:00 или накануне.)

Посетим исторический комплекс Форт № 11 «Дёнхофф», построенный в 17 веке в защитных целях. Заглянем в музей-мануфактуру «50 миллионов лет», где вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделок. Прогуляемся по одному из сохранившихся старых немецких районов Калининграда — Ратсхофу, чьи улочки покрыты брусчаткой. При наличии времени доедем до замка Вальдау и старинной немецкой кирхи.

Встреча, начало знакомства с КалининградомВстреча, начало знакомства с КалининградомВстреча, начало знакомства с КалининградомВстреча, начало знакомства с КалининградомВстреча, начало знакомства с КалининградомВстреча, начало знакомства с КалининградомВстреча, начало знакомства с Калининградом
2 день

По достопримечательностям и музеям Калининграда

Сегодня сядем на велосипеды и продолжим знакомиться с ярким городом. Побываем у древних оборонительных сооружений: Королевских ворот, бастионов Грольман, Обертайх и Астрономический. Посмотрим на Росгартенские и Закхаймские ворота, башню Дона. Увидим кирху памяти королевы Луизы.

Посетим «Мастерскую Хомлинов», владелице которой принадлежит идея создания фигурок теперь расположенных в разных местах Калининграда. Здесь же нам ещё расскажут про янтарь.

Прокатимся по велодорожке Верхнего Замкового пруда и полюбуемся старинными немецкими виллами в районе Амалиенау. Заглянем в «Музей Мирового океана», сфотографируемся на фоне Кафедрального собора и поговорим о философе Иммануиле Канте.

По достопримечательностям и музеям КалининградаПо достопримечательностям и музеям КалининградаПо достопримечательностям и музеям КалининградаПо достопримечательностям и музеям КалининградаПо достопримечательностям и музеям Калининграда
3 день

Путь в Зеленоградск, велопрогулка по городу, Куршская коса

Утром на «Ласточке» доедем до места старта и вперёд — крутить педали! По пути попробуем родниковую воду из источника святого Николая и прогуляемся по руинам кирхи 14 века Рудау в посёлке Мельниково Зеленоградского района. Затем прибудем к морю. Покатаемся по курортному Зеленоградску, возможно, успеем прокатиться до Куршской косы, чтобы искупаться и позагорать. Вечером поужинаем, желающие могут заняться сёрфингом (за доплату).

Путь в Зеленоградск, велопрогулка по городу, Куршская косаПуть в Зеленоградск, велопрогулка по городу, Куршская косаПуть в Зеленоградск, велопрогулка по городу, Куршская косаПуть в Зеленоградск, велопрогулка по городу, Куршская косаПуть в Зеленоградск, велопрогулка по городу, Куршская коса
4 день

Орнитологическая станция, Танцующий лес, Высота Мюллера и дюна Эфа

Сегодня сделаем перерыв в велопокатушках — на автомобиле отправимся исследовать интересные локации Куршской косы. Сначала послушаем о жизни пернатых и понаблюдаем за птицами на орнитологической станции «Фрингилла» в национальном парке посёлка Рыбачий. Затем прогуляемся в Танцующем лесу. Вот деревья стояли ровно, и вдруг кажется, что они меняют положение и начинают «танцевать» — что за чудеса? — До сих пор загадка для учёных.

Заберёмся на высшую точку самой большой Болотной дюны — Высоту Мюллера — и на дюну Эфа высотой 64 метра. Полюбуемся морскими пейзажами и подышим хвойно-солёным воздухом. Вечером желающие снова могут заняться сёрфингом.

Орнитологическая станция, Танцующий лес, Высота Мюллера и дюна ЭфаОрнитологическая станция, Танцующий лес, Высота Мюллера и дюна ЭфаОрнитологическая станция, Танцующий лес, Высота Мюллера и дюна ЭфаОрнитологическая станция, Танцующий лес, Высота Мюллера и дюна ЭфаОрнитологическая станция, Танцующий лес, Высота Мюллера и дюна Эфа
5 день

Путь до Светлогорска, велопрогулка по городу

В этот день вас ждёт экскурсия по Светлогорску. Мы прокатимся вдоль моря по новым велодорожкам до города, наслаждаясь видами. А по прибытии побываем в его знаковых местах. Увидим солнечные часы и дом сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана, дворе которого украшают фигурки сказочных персонажей в окружении игрушечных домов, дорог и мостов. Полюбуемся живописными бухтами балтийского побережья.

Путь до Светлогорска, велопрогулка по городуПуть до Светлогорска, велопрогулка по городуПуть до Светлогорска, велопрогулка по городуПуть до Светлогорска, велопрогулка по городуПуть до Светлогорска, велопрогулка по городуПуть до Светлогорска, велопрогулка по городу
6 день

Свободное время, отъезд

Заключительный день спланируем по вашим пожеланиям. Можно отдохнуть на пляже, помедитировать или посёрфить на Куршской косе, прокатиться на сапах, посетить замок Шаакен с сыроварней и шоколадной фабрикой, полетать на параплане или побывать на Балтийской косе и в посёлке Янтарный (в зависимости от времени вашего обратного рейса). Отъезд.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Сопровождение гидами
  • Экскурсия на Куршскую косу на автомобиле
  • Перевозка багажа между отелями
  • Помощь веломеханика
  • Видеоролик о путешествии
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно из Светлогорска
  • Питание
  • Билеты на экскурсионные объекты
  • Аренда велосипеда - 700 руб. в день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 13:00
Завершение: Светлогорск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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