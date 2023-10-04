Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Программа тура составлена таким образом, чтобы вы смогли познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями региона и при этом у вас было время отдохнуть. Вас ожидает неповторимый вечерний Калининград, живописный Королевский Кранц и дегустация сыра.
А в завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья.
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселен точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Сумерки Кенигсберга с музеем Фридландские ворота и ужином в баварском ресторане», 4-5 часов.
15:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)
15:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81)
Во время вечерней экскурсии по Калининграду вы прикоснетесь к истории города, совершите виртуальную прогулку по Кёнигсбергу в стенах Фридландских ворот, посетите Музей Марципана, где продегустируете лакомство королей – марципан.
Вы перенесетесь в Кёнигсберг начала 20 века, посетив районы немецких вилл Хуфен и Амалиенау, и завершите вечер в ресторане, отведав фирменное пиво и традиционные немецкие закуски.
Свободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. Янтарный
Свободный день в Калининграде.
Возможность самостоятельного посещения единственных в стране Музея Янтаря и Музея Мирового Океана, Калининградского зоопарка и т. д.
*по желанию за доп. плату экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов, 2000 руб. /чел.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53)
09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска – Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX – начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Экскурсия в НП Куршская коса + Зеленоградск
Экскурсия в НП Куршская коса + Зеленоградск, 7-8 часов.
09:30 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81)
10:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)
Куршская коса- уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск.
Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф: дегустация сыра, шоколада и бокал вина.
Покупка сладких сувениров.
Свободный день в Калининграде. Экскурсия за доп. плату в национальный парк Куршская коса
Свободный день в Калининграде.
Возможность самостоятельного посещения Музея изобразительных искусств, который расположился в величественном здании Биржи Кенигсберга, оборонительного форта, нового музея «Хранители Памяти», расположенного в здании старинной виллы.
Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау». Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка Нессельбек
Освобождение номеров в гостинице г. Калининграда
Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6-7ч
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53)
09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81)
Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVIIв и типичную для этих мест городскую застройку.
А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости.
В сохранившейся части замка Тапиау вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау.
В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин».
Вы увидите памятник всенародно любимому герою.
Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику.
Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX - начала XX века.
Вы познакомитесь с творчеством Л. Коринта в доме его родителей, ставшем новым музеем города.
Обед по желанию за доплату
Заселение в выбранный отель в поселке Орловка.
Ужин в пивоварне замка Нессельбек.
Вкуснейшая кухня, уникальный средневековый дизайн и дух романтической эпохи – только самая малость того, что может дать "Нессельбек".
Вы сможете пострелять из лука, пометать топор, прокатиться по замковому манежу на лошади и посетить музей инквизиции в замке за доп. плату.
Завершение программы. Отъезд
Завтрак.
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал входит в стоимость.
Важная информация: данные по обратному трансферу, входящему в стоимость тура, необходимо предоставлять СТРОГО до начала тура. В противном случае, услуга не будет оказана.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде (4 ночи) и в замке Нессельбек 3* или бутик-отеле Усадьба 4* в поселке Орловка (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
При выборе Замка Нессельбек 3*:
|Отель/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Замок Нессельбек 3* + Гостиница «Академическая» 3*
Завтрак не входит в цену, оплачивается отдельно 400 руб. /чел.
|21000
|29000
|19000
Замок Нессельбек 3* + Отель «Вилла Надежда»
завтрак накрытие входит в цену
|23000
|32000
|24000
Замок Нессельбек 3* + Отель «Мартон Палас» 4*
завтрак шведский стол входит в цену
|26500
|32500
|25000
Замок Нессельбек 3* + Отель «Холидей Инн» 4*
Завтрак не входит в цену, оплачивается на месте 1000 руб. /чел.
|31000
|50000
|32000
При выборе бутик-отеля Усадьба 4*:
|Отель/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Бутик-отель Усадьба 4* + Гостиница «Академическая» 3*
Завтрак не входит в цену, оплачивается отдельно 400 руб. /чел.
|21000
|29000
|23000
Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Вилла Гламур» 3* (нет номеров до конца сентября)
завтрак шведский стол входит в цену
|23000
|31500
|25000
Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Мартон Палас» 4*
завтрак шведский стол входит в цену
|26500
|32000
|28500
Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Холидей Инн» 4*
Завтрак не входит в цену, оплачивается на месте 1000 руб. /чел.
|31000
|50000
|32000
Посадка в экскурсионный автобус: Туристы, проживающие в гостиницах «Академическая», «Вилла Гламур», ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист». Проживающие в «Мартон паласе» и «Холидей Инн» – на посадку 7 минут пешком к крыльцу г-цы «Калининград».
Варианты проживания
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Отель «Мартон палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Замок Нессельбек 3
Уникальный отель «Нессельбек» спроектирован и построен в виде средневекового замка. Отель расположен в 2 км от Калининграда. К услугам гостей красивые номера в средневековом стиле, собственная пивоварня с домашним пивом и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам.
Роскошные номера и люксы отеля «Нессельбек» оборудованы кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и мини-баром. Работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах выделены гостиная и столовая зоны, установлена расслабляющая гидромассажная ванна.
Каждое утро в элегантном обеденном зале отеля «Нессельбек» гостям подают завтрак. На открытой арене ресторана Nesselbeck проводятся костюмированные турниры и конные фаер-шоу с мая по сентябрь. В сторожевой башне замка находится впечатляющий музей средневековых пыток.
Бутик-отель Усадьба 4
Уютная гостиница «Усадьба» расположена в поселке Орловка, в 15-ти минутах езды от города Калининграда. Сама гостиница расположилась в тихом и уединенном месте, в старинном здании, которое является памятником архитектуры.
В составе 50 номер, каждый из которых оформлен в классическом стиле и оборудован качественной, современной мебелью с отделкой из дерева, телевизором, сейфом, мини-баром и собственной ванной комнатой с феном.
При отеле работает собственный исконно-русский, дворянский ресторан со старинными буфетами, кружевными и цветочными скатертями, камином и летней открытой террасой, украшенной розами. Здесь подают блюда русской и балтийской кухни, приготовленные из свежих и качественных продуктов и овощей, выращенных самостоятельно.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи в отеле г. Калининграда и 1 ночь в замке Нессельбек 3* или в бутик-отеле Усадьба 4*
- Питание – 1 завтрак (в последний день тура), 1 ужин в замке, 4 завтрака при проживании в отеле Вилла Надежда и Мартон палас
- Обратный трансфер из гостиницы в последний день
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Завтраки на месте наличными в гостинице Холидей Инн 4* 1000 руб. /чел. и Академическая 3* 400 руб. /чел.
- Обеды и ужины (кроме ужина в замке)
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номер Двухместный Одноместный Трехместный Гостиница «Академическая» Раздельные кровати Одноместный номер
Раздельные кровати
Гостиница «Вилла Надежда»
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
Номер стандарт мини
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
+ евро-раскладушка
(номер улучшенный:диван)
Отель «Мартон палас»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро- раскладушка (номер бизнес)
На доп. месте возможно размещение детей до 14 лет.
Гостиница «Холидей Инн»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(вид на город)
Стандартный одноместный номер
(вид на город)
Номер экзекьютив + диван или евро-раскладушка
(вид на город)
Замок «Нессельбек»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
Бутик-отель «Усадьба»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать + евро- раскладушка (номер люкс)
На доп. месте возможно размещение детей до 14 лет.
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Туристы, проживающие в гостиницах «Академическая» и «Вилла Надежда», ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист».
Проживающие в «Мартон паласе» и «Холидей Инн» – на посадку к крыльцу гостиницы «Калининград».
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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