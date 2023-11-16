Выходные в Калининграде

Групповой тур в Калининграде
4.4
3 отзыва
Экскурсионный тур выходного дня в Калининграде – это прекрасная возможность провести свободное время в самой западной части России.

Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе – визитной карточке Калининградской области, пройдитесь берегу Балтийского моря и зарядитесь отличным настроением! Даты заезда: каждую пятницу, кроме праздничных дат.
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Выходные в Калининграде
Ближайшие даты:
17
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мая
31
мая
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Уютные города
Уютные города
Увидим самые значимые места Калининграда и пройдемся по старым улочкам Светлогорска, узнаем интересные факты из истории этих городов
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования косы, о борьбе человека с подвижными песками
Янтарный рай
Янтарный рай
Отправимся в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Во время обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – храм Христа Спасителя – руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко-культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – Музей янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Экскурсия на Куршскую косу

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц (входной билет оплачивается дополнительно).

Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюне Эфа.

По окончании возвращение в Калининград в 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Экскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косу
3 день

Янтарный и Светлогорск

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая Янтарная комната затоплена в шахте Анна.

На небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Далее переезд в город-курорт Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

17:00 Возвращение в Калининград.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеЗавтракиСтоимость тура


Отель "Золотая Бухта"

(центральная часть города)

450 руб.

по желанию на месте

Апрель – октябрь 2024 года

16400 двухместный взрослый

15900 двухместный детский

20100 одноместный стандарт

15400 трехместное размещение взрослый

14900 трехместное размещение детский

Отель “Гламур”2 завтрака

Январь – октябрь 2024 года

15800 двухместный взрослый

15300 двухместный детский

23100 одноместное в двухместном

Отель “Шерлок”

(центр,1,5 км от места посадки)

2 завтрака

континентальный

Апрель – октябрь 2024 года

18500 двухместный стандарт взрослый

17900 двухместный стандарт детский

21900 одноместный стандарт

16400 трехместноераз-ние взрослый

15900 трехместноераз-ние детский


Отель "Калининград" 3*

(центр, место посадки)


500 руб.

шведский стол

по желанию

Апрель – октябрь 2024 года

18100 двухместная студия взрослый

17600 двухместная студия детский

22900 одноместный

16300 трехместная студия взрослый,

15800 трехместная студия детский

22700 двухместная студия бизнес взр. с завтраком

22200 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

27900 одноместный бизнес с завтраком

19600 трехместная студия бизнес взр. с завтраком

19100 трехместная студия бизнес дет. с завтраком

Отель “Берлин”

(2,5 км до места посадки)

500 руб.

по желанию на месте

Апрель – октябрь 2024 года

17400 двухместный взрослый

16900 двухместный детский

24000 одноместный

16000 трехместное раз-ние взрослый

15500 трехместная раз-ние детский

*Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи согласно основному прайсу.

Варианты проживания

Гостиница «Шерлок»

2 ночи

Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км.

Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»

Гостиница «Калининград»

2 ночи

Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой,

В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Отель «Золотая Бухта»

2 ночи

Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.

В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.

Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»

Отель «Гламур»

2 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей. Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря.

Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»

Отель «Берлин»

2 ночи

Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.

К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.

Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.

Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Завтраки (если указано)
  • Проживание 2 ночи в выбранном отеле
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Встреча / проводы: в аэропорту - 1 500 руб. /машинана ж/д вокзале - 800 руб. /машина
  • В аэропорту - 1 500 руб. /машина
  • На ж/д вокзале - 800 руб. /машина
  • Входные билеты по программе, доплата на месте - 350 руб. /взрослый, 250 руб. /детский
  • Орнитологическая станция
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
А
16 ноя 2023
Здравствуйте, не все было исполнено по программе. Мы нему видели шахты. Нас просто туда не повели, по непонятным причинам.

Автобус был полный, мы даже не смогли сидеть вместе с подругой, так как места двойные все заняли.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Александра!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсий и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Е
14 ноя 2023
Все очень понравилось. Буду пользоваться Вашими услугами обязательно еще
Все очень понравилось. Буду пользоваться Вашими услугами обязательно ещеВсе очень понравилось. Буду пользоваться Вашими услугами обязательно ещеВсе очень понравилось. Буду пользоваться Вашими услугами обязательно ещеВсе очень понравилось. Буду пользоваться Вашими услугами обязательно еще
А
23 окт 2023
Хотели бы оставить самый лучший отзыв! Родители в восторге! Спасибо Вам огромное! ❤️ обязательно еще будем пользоваться вашей услугой!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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