Мы углубимся в чащи и пески, доедем в самый дальний уголок косы и погрузимся в медитацию. Поговорим о короле Росситена и звезде рыбаков, поймём, как ловить песок, где растут «ушки Шрека», зачем курши кусали ворон и какое варенье можно варить из лишайника. А если повезёт, встретим местных обитателей — больших серых цапель, похожих на птеродактилей, лисиц или лосей.

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Описание

Что вас ожидает

Медитативная практика

Я — дипломированный психолог-консультант. Приглашаю вас на сеанс экотерапии — методики, которая основана на прямом контакте человека с природой. Вас ждёт не просто путешествие в красивые места, но путешествие к своим истокам. Я дам вам техники глубокого расслабления и самопомощи, расскажу о ритуалах и о том, как можно черпать силу снаружи и внутри себя. Наш кабинет — живая природа. Конфиденциальность гарантирована!

Вдохновляющая прогулка

Королевский бор. Вспомним истории королевских охотничьих угодий. Навестим самые старые деревья Куршской косы, обратимся к загадочному миру лишайников и папоротников. Полюбуемся колонией серых цапель, которой уже 70 лет. Будем дышать, слушать, трогать и наблюдать.

Танцующий лес. Гуляя по тропе между изогнутых деревьев, поговорим о тайном и мистическом, о снах и роли сновидений в нашей терапии. Вспомним старые предания пруссов и куршей. Ощутим особую энергетику места. Применим методы сказкотерапии и метафоры.

Высота Эфа. Охватим взглядом белую «Сахару Куршской косы» и раскроем самую трагическую страницу её истории. Поразмышляем о хрупкой связи природы и человека. Почувствуем пески, мхи, хвою, отпустим мысли. Сделаем зрительные техники.

Поселок Рыбачий. Посетим старую немецкую кирху 19 века. По желанию заглянем на атмосферное немецкое кладбище. Зададим вопросы Вселенной и себе.

Озеро Лебедь. Пройдёмся по самому отдалённому маршруту косы. Увидим, как меняется природа, и полюбуемся на уникальное явление: эоловое озеро, которое должно было исчезнуть. Проведём медитацию благодарности.

Кому подойдёт программа

Всем, кто хочет перезагрузиться, напитаться энергией природы, побыть в контакте с самим собой в безопасном пространстве. А также найти выход из запутанных жизненных задач под руководством специалиста.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается в г. Зеленоградске. Я забираю вас на ж/д автовокзале в 9-00. От Калининграда — 25 мин пути (можно добраться на электричке или автобусе), от Светлогорска — 15 мин.

Возможно скорректировать маршрут по вашим пожеланиям перед началом и в ходе путешествия

Никаких дополнительных вещей брать не нужно. Коврики для медитаций я возьму с собой.

Поездка проходит на личном автомобиле гида Hyundai Atos Prime. Путешественники несут полную ответственность за нанесение ущерба автомобилю.

Дополнительные расходы