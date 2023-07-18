Куршская коса: место силы и магии

Напитаться энергией природы и познать себя в медитативном туре с психологом

5
1 отзыв
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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы углубимся в чащи и пески, доедем в самый дальний уголок косы и погрузимся в медитацию.

Поговорим о короле Росситена и звезде рыбаков, поймём, как ловить песок, где растут «ушки Шрека», зачем курши кусали ворон и какое варенье можно варить из лишайника.

А если повезёт, встретим местных обитателей — больших серых цапель, похожих на птеродактилей, лисиц или лосей.
Куршская коса: место силы и магии
Куршская коса: место силы и магии
Куршская коса: место силы и магии
Куршская коса: место силы и магии
Куршская коса: место силы и магии
Куршская коса: место силы и магии
Куршская коса: место силы и магии
Куршская коса: место силы и магии
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Медитативная практика

Я — дипломированный психолог-консультант. Приглашаю вас на сеанс экотерапии — методики, которая основана на прямом контакте человека с природой. Вас ждёт не просто путешествие в красивые места, но путешествие к своим истокам. Я дам вам техники глубокого расслабления и самопомощи, расскажу о ритуалах и о том, как можно черпать силу снаружи и внутри себя. Наш кабинет — живая природа. Конфиденциальность гарантирована!

Вдохновляющая прогулка

Королевский бор. Вспомним истории королевских охотничьих угодий. Навестим самые старые деревья Куршской косы, обратимся к загадочному миру лишайников и папоротников. Полюбуемся колонией серых цапель, которой уже 70 лет. Будем дышать, слушать, трогать и наблюдать.
Танцующий лес. Гуляя по тропе между изогнутых деревьев, поговорим о тайном и мистическом, о снах и роли сновидений в нашей терапии. Вспомним старые предания пруссов и куршей. Ощутим особую энергетику места. Применим методы сказкотерапии и метафоры.
Высота Эфа. Охватим взглядом белую «Сахару Куршской косы» и раскроем самую трагическую страницу её истории. Поразмышляем о хрупкой связи природы и человека. Почувствуем пески, мхи, хвою, отпустим мысли. Сделаем зрительные техники.
Поселок Рыбачий. Посетим старую немецкую кирху 19 века. По желанию заглянем на атмосферное немецкое кладбище. Зададим вопросы Вселенной и себе.
Озеро Лебедь. Пройдёмся по самому отдалённому маршруту косы. Увидим, как меняется природа, и полюбуемся на уникальное явление: эоловое озеро, которое должно было исчезнуть. Проведём медитацию благодарности.

Кому подойдёт программа

Всем, кто хочет перезагрузиться, напитаться энергией природы, побыть в контакте с самим собой в безопасном пространстве. А также найти выход из запутанных жизненных задач под руководством специалиста.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в г. Зеленоградске. Я забираю вас на ж/д автовокзале в 9-00. От Калининграда — 25 мин пути (можно добраться на электричке или автобусе), от Светлогорска — 15 мин.
  • Возможно скорректировать маршрут по вашим пожеланиям перед началом и в ходе путешествия
  • Никаких дополнительных вещей брать не нужно. Коврики для медитаций я возьму с собой.
  • Поездка проходит на личном автомобиле гида Hyundai Atos Prime. Путешественники несут полную ответственность за нанесение ущерба автомобилю.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 руб. (150 руб. за автомобиль и 300 руб. с человека. Пенсионеры — бесплатно).
  • Питание не входит в стоимость экскурсии. На косе есть точки, где можно купить напитки и перекус. Если вы желаете полноценно пообедать, об этом следует сообщить заранее, чтобы я забронировала место и стол.
  • Экскурсию можно продлить с доплатой из расчёта 1000 руб. /час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д автовокзале г. Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Е
18 июля 2023
Добрый день! Хочу поделиться отзывом об этой увлекательнейшей поездке. Алена все отлично организовала, подготовила, дала все необходимые цу, для того, чтобы можно было комфортно себя чувствовать в течение всего путешествия. Программа очень насыщенная: начиная от потрясающей прогулки по первозданному Королевскому бору, заканчивая незабываемыми видами на царство дюн с высоты Эфа и прогулкой по старому немецкому кладбищу, перемещаясь по всем важным местам Косы. Учитывая, что таких мест очень много на маршруте и охватить хочется все, тем не менее, путешествие проходит в абсолютно комфортном неспешном ритме с возможностью насладится всеми окружающими красотами природы, послушать, как поется в одной песне, музыку волн, музыку ветра… Содержание программы также на высоте, много интереснейших фактов из истории региона, жителей Косы и пр., а также про обитателей местной флоры и фауны. Чувствуется, как Алена этим всем увлечена и стремится поделиться информацией. Поскольку программа имеет психологический контекст, мы совершили несколько медитаций, Алена дала много очень полезных практик, насколько это возможно в рамках такой прогулки, которые захочется повторять, чтобы жизнь и образ мыслей менялись в позитивную сторону. В общем, я получила яркое незабываемое впечатление от этой экскурсии, еще раз огромная благодарность Алене. Рекомендую всем, кто хочет провести время вдали от городской суеты и получить заряд энергии и силы, который может дать только природа, а Алена в этом поможет!

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Выездные
На весь день
Куршская Коса
Популярные места
Танцующий лес
Королевский бор
Высота Эфа
Природа
Природа и пейзажи
Уникальный опыт

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