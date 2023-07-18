Напитаться энергией природы и познать себя в медитативном туре с психологом
Поговорим о короле Росситена и звезде рыбаков, поймём, как ловить песок, где растут «ушки Шрека», зачем курши кусали ворон и какое варенье можно варить из лишайника.
А если повезёт, встретим местных обитателей — больших серых цапель, похожих на птеродактилей, лисиц или лосей.
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Описание
Что вас ожидает
Медитативная практика
Я — дипломированный психолог-консультант. Приглашаю вас на сеанс экотерапии — методики, которая основана на прямом контакте человека с природой. Вас ждёт не просто путешествие в красивые места, но путешествие к своим истокам. Я дам вам техники глубокого расслабления и самопомощи, расскажу о ритуалах и о том, как можно черпать силу снаружи и внутри себя. Наш кабинет — живая природа. Конфиденциальность гарантирована!
Вдохновляющая прогулка
Королевский бор. Вспомним истории королевских охотничьих угодий. Навестим самые старые деревья Куршской косы, обратимся к загадочному миру лишайников и папоротников. Полюбуемся колонией серых цапель, которой уже 70 лет. Будем дышать, слушать, трогать и наблюдать.
Танцующий лес. Гуляя по тропе между изогнутых деревьев, поговорим о тайном и мистическом, о снах и роли сновидений в нашей терапии. Вспомним старые предания пруссов и куршей. Ощутим особую энергетику места. Применим методы сказкотерапии и метафоры.
Высота Эфа. Охватим взглядом белую «Сахару Куршской косы» и раскроем самую трагическую страницу её истории. Поразмышляем о хрупкой связи природы и человека. Почувствуем пески, мхи, хвою, отпустим мысли. Сделаем зрительные техники.
Поселок Рыбачий. Посетим старую немецкую кирху 19 века. По желанию заглянем на атмосферное немецкое кладбище. Зададим вопросы Вселенной и себе.
Озеро Лебедь. Пройдёмся по самому отдалённому маршруту косы. Увидим, как меняется природа, и полюбуемся на уникальное явление: эоловое озеро, которое должно было исчезнуть. Проведём медитацию благодарности.
Кому подойдёт программа
Всем, кто хочет перезагрузиться, напитаться энергией природы, побыть в контакте с самим собой в безопасном пространстве. А также найти выход из запутанных жизненных задач под руководством специалиста.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начинается в г. Зеленоградске. Я забираю вас на ж/д автовокзале в 9-00. От Калининграда — 25 мин пути (можно добраться на электричке или автобусе), от Светлогорска — 15 мин.
- Возможно скорректировать маршрут по вашим пожеланиям перед началом и в ходе путешествия
- Никаких дополнительных вещей брать не нужно. Коврики для медитаций я возьму с собой.
- Поездка проходит на личном автомобиле гида Hyundai Atos Prime. Путешественники несут полную ответственность за нанесение ущерба автомобилю.
Дополнительные расходы
- Экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 руб. (150 руб. за автомобиль и 300 руб. с человека. Пенсионеры — бесплатно).
- Питание не входит в стоимость экскурсии. На косе есть точки, где можно купить напитки и перекус. Если вы желаете полноценно пообедать, об этом следует сообщить заранее, чтобы я забронировала место и стол.
- Экскурсию можно продлить с доплатой из расчёта 1000 руб. /час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д автовокзале г. Зеленоградска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.