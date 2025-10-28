Максим проводит ещё 1 экскурсию

Во время экскурсии вы прогуляетесь по живописным дюнам, узнаете о происхождении Танцующего леса и насладитесь панорамными видами Куршского залива
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Богатая историческая атмосфера
- 🌊 Панорамные виды на море и залив
- 🌳 Прогулка по экотропам
- 🏛 Посещение исторических зданий
- 🐦 Наблюдение за местной фауной
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Свято-Преображенский собор
- Башня Калининградской области
Описание экскурсии
Что вас ожидание
День в окружении природы
Вы погуляете по экотропе «Королевский бор» и отыщете место, где во времена прусского владычества располагалось лесничество Гренц. Пройдете по бывшей Соколиной пустоши, подниметесь на высоту Мюллера и полюбуетесь вековыми соснами. А также посетите Танцующий лес, рассмотрите необычные деревья с изогнутыми стволами и увидите сооружения, останавливающие пески. Кроме того, насладитесь видами на Куршский залив, Балтийское море, поселок Морское и побережье Литвы с самой высокой в Европе дюны Эфа.
Прошлое и настоящее Куршской косы
Куршская коса известна не только фантастическими панорамами, но и богатой историей. Вы узнаете, из каких краев в 1946 году приехали ее первые поселенцы, какие русские императоры здесь бывали и почему в советское время коса называлась Курская. А еще: куда исчез орденский замок, где находился Кранцкий залив и как образовалось озеро Чайка. Расскажу я и о том, почему на Куршской косе появилась Планерная школа, как обучали соколов в Соколиной пустоши и из чего готовили «голубя косы».
Очаровательный Зеленоградск
Вы пройдете по Курортному проспекту и рассмотрите гостевые дома начала ХХ века. А также посетите Свято-Преображенский собор, расположенный в кирхе святого Адальберта, и бывшую католическую капеллу. Отдохнете в сквере имени королевы Луизы и оцените неоготические здания: Управление курортными делами, виллы Крелль и Мемеля и старинную центральную гостиницу. Кроме того, увидите самую красивую башню Калининградской области, познакомитесь со знаменитыми местными котами и узнаете, как был образован курорт, сколько стоило в нем отдохнуть и почему в море было запрещено купаться более 30 минут.
Организационные детали
- Экологический сбор при въезде на Куршскую косу не включен в стоимость — 400 ₽ за автомашину + 400 ₽ с чел. (пенсионеры и школьники бесплатно)
- По желанию мы можем заехать в кафе в поселках Лесной или Рыбачий. Еда и напитки оплачиваются дополнительно