Максим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидание

День в окружении природы

Вы погуляете по экотропе «Королевский бор» и отыщете место, где во времена прусского владычества располагалось лесничество Гренц. Пройдете по бывшей Соколиной пустоши, подниметесь на высоту Мюллера и полюбуетесь вековыми соснами. А также посетите Танцующий лес 🌳, рассмотрите необычные деревья с изогнутыми стволами и увидите сооружения, останавливающие пески. Кроме того, насладитесь видами на Куршский залив, Балтийское море 🌊, поселок Морское и побережье Литвы с самой высокой в Европе дюны Эфа.

Прошлое и настоящее Куршской косы

Куршская коса известна не только фантастическими панорамами, но и богатой историей 📖. Вы узнаете, из каких краев в 1946 году приехали ее первые поселенцы, какие русские императоры здесь бывали и почему в советское время коса называлась Курская. А еще: куда исчез орденский замок 🏰, где находился Кранцкий залив и как образовалось озеро Чайка. Расскажу я и о том, почему на Куршской косе появилась Планерная школа, как обучали соколов в Соколиной пустоши и из чего готовили «голубя косы».

Организационные детали