Максим проводит ещё 1 экскурсию

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Куршская коса — путешествие в мир прекрасного

Насладиться захватывающими дух пейзажами и раскрыть богатую историю косы

Максим
Максим – Гид из Калининграда
Куршская коса — необыкновенное по красоте место.

Вы погуляете по белоснежным песчаным дюнам, услышите версии происхождения загадочного Танцующего леса и впечатлитесь панорамами Куршского залива, Балтийского моря 🌊 и рыбацких поселков.

А я расскажу об освоении косы, этапах ее развития и опасностях, которые она таит.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 70005 600 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного

Что вас ожидание

День в окружении природы
Вы погуляете по экотропе «Королевский бор» и отыщете место, где во времена прусского владычества располагалось лесничество Гренц. Пройдете по бывшей Соколиной пустоши, подниметесь на высоту Мюллера и полюбуетесь вековыми соснами. А также посетите Танцующий лес 🌳, рассмотрите необычные деревья с изогнутыми стволами и увидите сооружения, останавливающие пески. Кроме того, насладитесь видами на Куршский залив, Балтийское море 🌊, поселок Морское и побережье Литвы с самой высокой в Европе дюны Эфа.

Прошлое и настоящее Куршской косы
Куршская коса известна не только фантастическими панорамами, но и богатой историей 📖. Вы узнаете, из каких краев в 1946 году приехали ее первые поселенцы, какие русские императоры здесь бывали и почему в советское время коса называлась Курская. А еще: куда исчез орденский замок 🏰, где находился Кранцкий залив и как образовалось озеро Чайка. Расскажу я и о том, почему на Куршской косе появилась Планерная школа, как обучали соколов в Соколиной пустоши и из чего готовили «голубя косы».

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу не включен в стоимость — 150 рублей с человека, пенсионеры и школьники бесплатно
  • По желанию мы можем заехать в кафе в поселках Лесной или Рыбачий. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы Калининград
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного
Куршская коса — путешествие в мир прекрасного

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Здравствуйте, дорогие гости Калининградской области! Меня зовут Максим, я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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Максим проводит ещё 1 экскурсию

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