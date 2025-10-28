Максим проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды природы особенно живописны. Май, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, когда поток туристов снижается, а природа радует осенними красками. В зимние месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться спокойствием и уединением, однако стоит быть готовым к ветреной погоде.

и Балтийского моря. Исследуйте рыбацкие поселки, познакомьтесь с историей освоения косы и узнайте о её развитии и природных опасностях. Экскурсия раскроет перед вами исторические факты о первых поселенцах, посещениях русских императоров и изменениях в советское время. Откройте для себя прошлое и настоящее Куршской косы, исчезнувший орденский замок, Кранцкий залив и озеро Чайка. Посетите Зеленоградск, где вы сможете пройтись по Курортному проспекту, увидеть исторические здания и узнать о курортной жизни прошлого. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, предоставляя возможность увидеть и узнать то, что скрыто от большинства туристов

Описание экскурсии

Что вас ожидание

День в окружении природы

Вы погуляете по экотропе «Королевский бор» и отыщете место, где во времена прусского владычества располагалось лесничество Гренц. Пройдете по бывшей Соколиной пустоши, подниметесь на высоту Мюллера и полюбуетесь вековыми соснами. А также посетите Танцующий лес, рассмотрите необычные деревья с изогнутыми стволами и увидите сооружения, останавливающие пески. Кроме того, насладитесь видами на Куршский залив, Балтийское море, поселок Морское и побережье Литвы с самой высокой в Европе дюны Эфа.

Прошлое и настоящее Куршской косы

Куршская коса известна не только фантастическими панорамами, но и богатой историей. Вы узнаете, из каких краев в 1946 году приехали ее первые поселенцы, какие русские императоры здесь бывали и почему в советское время коса называлась Курская. А еще: куда исчез орденский замок, где находился Кранцкий залив и как образовалось озеро Чайка. Расскажу я и о том, почему на Куршской косе появилась Планерная школа, как обучали соколов в Соколиной пустоши и из чего готовили «голубя косы».

Очаровательный Зеленоградск

Вы пройдете по Курортному проспекту и рассмотрите гостевые дома начала ХХ века. А также посетите Свято-Преображенский собор, расположенный в кирхе святого Адальберта, и бывшую католическую капеллу. Отдохнете в сквере имени королевы Луизы и оцените неоготические здания: Управление курортными делами, виллы Крелль и Мемеля и старинную центральную гостиницу. Кроме того, увидите самую красивую башню Калининградской области, познакомитесь со знаменитыми местными котами и узнаете, как был образован курорт, сколько стоило в нем отдохнуть и почему в море было запрещено купаться более 30 минут.

Организационные детали