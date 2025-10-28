Максим проводит ещё 1 экскурсию

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Куршская коса - путешествие в мир прекрасного

Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Куршская коса - жемчужина Калининградской области, воплощение природной красоты и исторического наследия.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по живописным дюнам, узнаете о происхождении Танцующего леса и насладитесь панорамными видами Куршского залива
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и Балтийского моря.

Исследуйте рыбацкие поселки, познакомьтесь с историей освоения косы и узнайте о её развитии и природных опасностях.

Экскурсия раскроет перед вами исторические факты о первых поселенцах, посещениях русских императоров и изменениях в советское время.

Откройте для себя прошлое и настоящее Куршской косы, исчезнувший орденский замок, Кранцкий залив и озеро Чайка.

Посетите Зеленоградск, где вы сможете пройтись по Курортному проспекту, увидеть исторические здания и узнать о курортной жизни прошлого.

Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, предоставляя возможность увидеть и узнать то, что скрыто от большинства туристов

5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Богатая историческая атмосфера
  • 🌊 Панорамные виды на море и залив
  • 🌳 Прогулка по экотропам
  • 🏛 Посещение исторических зданий
  • 🐦 Наблюдение за местной фауной

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды природы особенно живописны. Май, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, когда поток туристов снижается, а природа радует осенними красками. В зимние месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться спокойствием и уединением, однако стоит быть готовым к ветреной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Свято-Преображенский собор
  • Башня Калининградской области

Описание экскурсии

Что вас ожидание

День в окружении природы

Вы погуляете по экотропе «Королевский бор» и отыщете место, где во времена прусского владычества располагалось лесничество Гренц. Пройдете по бывшей Соколиной пустоши, подниметесь на высоту Мюллера и полюбуетесь вековыми соснами. А также посетите Танцующий лес, рассмотрите необычные деревья с изогнутыми стволами и увидите сооружения, останавливающие пески. Кроме того, насладитесь видами на Куршский залив, Балтийское море, поселок Морское и побережье Литвы с самой высокой в Европе дюны Эфа.

Прошлое и настоящее Куршской косы

Куршская коса известна не только фантастическими панорамами, но и богатой историей. Вы узнаете, из каких краев в 1946 году приехали ее первые поселенцы, какие русские императоры здесь бывали и почему в советское время коса называлась Курская. А еще: куда исчез орденский замок, где находился Кранцкий залив и как образовалось озеро Чайка. Расскажу я и о том, почему на Куршской косе появилась Планерная школа, как обучали соколов в Соколиной пустоши и из чего готовили «голубя косы».

Очаровательный Зеленоградск

Вы пройдете по Курортному проспекту и рассмотрите гостевые дома начала ХХ века. А также посетите Свято-Преображенский собор, расположенный в кирхе святого Адальберта, и бывшую католическую капеллу. Отдохнете в сквере имени королевы Луизы и оцените неоготические здания: Управление курортными делами, виллы Крелль и Мемеля и старинную центральную гостиницу. Кроме того, увидите самую красивую башню Калининградской области, познакомитесь со знаменитыми местными котами и узнаете, как был образован курорт, сколько стоило в нем отдохнуть и почему в море было запрещено купаться более 30 минут.

Организационные детали

  • Экологический сбор при въезде на Куршскую косу не включен в стоимость — 400 ₽ за автомашину + 400 ₽ с чел. (пенсионеры и школьники бесплатно)
  • По желанию мы можем заехать в кафе в поселках Лесной или Рыбачий. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1063 туристов
Я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
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3
2
1
Елена
Замечательная поездка в сопровождении Максима на Куршскую косу. Безопасное вождение, прекрасный маршрут, интересный рассказ. Спасибо за экскурсию.
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Оксана
По горячим следам… Были на экскурсии с Максимом на Куршской косе и в Зеленоградске с семьей. Куршская коса действительно уникальное место, природный заповедник, с удивительными пейзажами, дюнами, белоснежным песком, морем,
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заливом, озерами, флорой и фауной, танцующим лесом, в которую вас непринужденно и интересно погружает лучший экскурсовод Максим, рассказывая истории, факты (без лишней перегружающей информации) и проводя экскурсию в позитивной обстановке.
До этого я была сомостоятельно, неск лет назад на косе и не увидела и не узнала 80% от сегодняшнего дня.
Мы проехали около 40 км косы из 44 км (или 46 км протяженности косы с российской стороны) на комфортном авто, с множеством остановок, грамотно спланированных по таймингу. Мы увидели лис (не одну, а целых 5!)Побывали в прекрасном г. Зеленоградске, поймали закат. Это был чудесный, незабываемый день, спасибо Максиму огромнейшее! Рекомендую, 100% лучший экскурсовод, интересный, эрудированный, приятный человек, собеседник, ответит на любой вопрос) Уже планируем следующую экскурсию

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Наталья
Продолжительная по времени, но лёгкая по духу экскурсия, сочетающая в себе как пешие переходы, позволяющие насладиться красотой природы, так и движение на комфортабельном автомобиле, позволяющее передохнуть и обсудить увиденное с
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гидом. Экскурсовод обеспечивает индивидуальный подход, учитывая пожелания гостей: видно, что человек занят любимым делом, а не отбывает рабочее время, пытаясь подзаработать на дополнительных опциях. День пролетел незаметно: тропа в окружении деревьев-великанов, бушующие порывы морского ветра, огромные песчаные дюны, мистический танцующий лес, тёплые воды моря, кошачий город Зеленоградск. Спасибо!

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Е
Куршская коса, это громадная природная достопримечательность и именно поэтому я считаю, что лучше посетить её с индивидуальным гидом, а потом, если захочется и будет время можно съездить и самостоятельно, на
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машине. В наше первое путешествие на Косу мы отправились с Максимом. Он был очень пунктуален и мы без задержек выехали на экскурсию посетили многие достопримечательности: высоту Эфа, музей, танцующий лес, прошли несколько лесных площадок, выходили к морю. Потом посетили Зеленоградск, прошли по старым улицам, набережной, посмотрели котов)). И в течение всей нашей поездки от Калининграда и обратно Максим нам рассказывал обо всем, что мы видим и отвечал на наши вопросы. Поездка была очень информативной и приятной. Кроме того за два дня до поездки Максим забронировал нам рыбный ресторан для обеда на Куршской косе, сами мы честно говоря об этом не подумали, пока мы обедали заходили люди, которые тоже планировали пообедать, но им отвечали, что все столики заняты до 20-00! Так что, когда поедете не забудьте забронировать столик на обед. Наша поездка получилась и информативной и приятной и незабываемой! Спасибо большое Максим!

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Елена
16.10.2020 заказали Экскурсию на Куршскую косу. Максим был гидом. Нашу небольшую компанию из 4-х человек он встретил в назначенное время без опозданий. Очень аккуратно и безопасно провез по маршруту на
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своём автомобиле.
Многочасовая Экскурсия прошла « на одном дыхании». Узнали от него много интересных исторических фактов, а также о жизни обитателей косы.
Помимо Куршской косы мы заехали в Зеленоградск, где экскурсовод показал все достопримечательности этого курортного городка.
Максим провёл нас по самым живописным местам, где мы сделали много красивых фотографий.
Гид был тактичен,вежлив,терпелив.
Выражаем Огромную благодарность за незабываемый день, и рекомендуем остановить свой выбор на этом экскурсоводе.

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С
Благодарю Максима за экскурсию на Куршскую косу, за путешествие в Мир прекрасного!!! От гида зависит очень многое, как откроется тебе неведомый край. Максим пунктуален, профессионален, доброжелателен и приятный во всех
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отношениях. С ним было комфортно и добираться до природного заповедника и путешествовать пешком на многочисленных остановках. Максим на информацию не скуп и ответил на все наши вопросы, продемонстрировав большие знания и истории косы и большой разнообразной фауны и флоры. Путешествие на косу с Максимом было замечательное!

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