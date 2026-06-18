Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса подарит вам незабываемые впечатления от золотых дюн, бескрайних морских просторов и уникальных экомаршрутов.
Вы сможете посетить маяк в посёлке Рыбачий, насладиться загадочностью Танцующего леса, полюбоваться панорамой с высоты Эфа
Вы сможете посетить маяк в посёлке Рыбачий, насладиться загадочностью Танцующего леса, полюбоваться панорамой с высоты Эфа
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные маршруты
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
- 🏞️ Захватывающие панорамные виды
- 🍽️ Вкусная еда в лучших ресторанах
- 🌊 Прогулки по диким пляжам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться красотой природы, а также найти янтарь на пляже. Весной и в начале осени, в мае, сентябре и октябре, здесь также приятно, но возможны прохладные дни и дожди. В остальные месяцы, хотя природа и остаётся красивой, стоит быть готовым к холодной погоде и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Маяк в посёлке Рыбачий
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Дикий пляж на границе с Литвой
- Батарея Рауль
- Высота Мюллера
Описание экскурсии
Чарующая Куршская коса
Вы увидите самые живописные места национального парка и не только. В программе экскурсии:
- Маяк в посёлке Рыбачий — посетим действующий маяк, где можно сделать удивительные по красоте фотографии и ощутить масштабы Куршского залива. Также при желании посетим один из лучших рыбных ресторанов области, где вы сможете попробовать Балтийского угря и купить рыбу с собой.
- Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения.
- Высота Эфа — мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря.
- Дикий пляж на границе с Литвой — чарующее место, где можно насладиться всей панорамой Балтийского моря, и если посчастливится — найти янтарь.
- Батарея Рауль — поднимемся на береговую оборонительную батарею 1939 года постройки, где до сих пор сохранилась немецкая узкоколейка, дойдём до смотровой площадки, где откроется прекрасный вид на посёлок Морское и Куршский залив. Также посетим статую рыцаря тевтонского ордена, которая находится на самой вершине дюны Петш.
- Высота Мюллера — пройдя по тропе с гигантскими вековыми елями, вдыхая аромат горной сосны, мы поднимемся на смотровую площадку и насладимся головокружительным панорамным видом, а также отыщем памятный камень, установленный здесь в 1882 году.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 450 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно
- Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Леруа Мерлен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Савва — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2045 туристов
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными деталями и с лёгкостью отвечал на вопросы.
Маршрут был продуман до мелочей: мы успели осмотреть
Маршрут был продуман до мелочей: мы успели осмотреть
+3
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Е
Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует, что человек живет своим делом и интересуется культурой и историей Калининградской области. Мы многое
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Были на экскурсии по Куршской косе с Саввой. Очень приятный и вежливый парень и прекрасный экскурсовод. Много интересного узнали про птиц, историю Куршской косы, как образовались дюны и многое другое.
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Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной экскурсии, и мы переживали, подойдет ли нам формат. Однако всё сложилось чудесно! Сама экскурсия
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Д
Савва отличный экскурсовод! Очень информативно, пунктуален, отлично спланированы локации: великолепная экскурсия по орнитологической станции, море знаний, чудесная прогулка по танцующему лесу, море гипотез его формирования, до сих пор думаем) подъем
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Е
Вчера были на обзорной экскурсии по Куршской косе. Наш гид Савва, искренне увлеченный и любящий свой край человек. Узнали много интересных фактов, по дороге встретили красивых лисичек))) Экскурсия была очень интересной и очень понравилась всем нам! А в конце экскурсии нам подарили по сувениру! Буду всем рекомендовать Савву. Хороших туристов Вам! Спасибо огромное! Еще обязательно вернёмся)))
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