Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает
Чарующая Куршская коса Вы увидите самые живописные места национального парка и не только. В программе экскурсии: Королевский бор — вы погуляете по смешанному лесу 🌲 и рассмотрите гигантскую тую, кормушки для лосей и косуль и арт-объекты, посвященные обитающим здесь животным. Высота Мюллера и озеро Чайка — вы насладитесь хвойным ароматом, подниметесь на обзорную площадку с чудесным видом и отыщете памятный камень кенигсберскому лесничему. Танцующий лес 🌳 — самая загадочная достопримечательность 🏛️ национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения. Высота Эфа — мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря 🌊. Зеленоградск — вы пройдете по знаменитому Курортному проспекту и посетите музей 🖼 кошек в старинной водонапорной башне. Организационные детали Дополнительные расходы: въезд в национальный парк 🌳 — 450 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно Еда и напитки не включены в стоимость Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Савва
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
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