Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Сокровенные тайны Куршской косы

Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск

Савва
Савва – Гид из Калининграда
Куршская коса запомнится вам золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими по красоте экомаршрутами.

Я помогу не пропустить главное и расскажу, как складывалась история 📖 этого места, какие дикие животные здесь водятся и кто такой Мюллер.

Покажу лучшие смотровые площадки и сделаю все, чтобы день удался на славу!
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 250 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы

Что вас ожидает

Чарующая Куршская коса
Вы увидите самые живописные места национального парка и не только. В программе экскурсии:

  • Королевский бор — вы погуляете по смешанному лесу 🌲 и рассмотрите гигантскую тую, кормушки для лосей и косуль и арт-объекты, посвященные обитающим здесь животным.
  • Высота Мюллера и озеро Чайка — вы насладитесь хвойным ароматом, подниметесь на обзорную площадку с чудесным видом и отыщете памятный камень кенигсберскому лесничему.
  • Танцующий лес 🌳 — самая загадочная достопримечательность 🏛️ национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения.
  • Высота Эфа — мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря 🌊.
  • Зеленоградск — вы пройдете по знаменитому Курортному проспекту и посетите музей 🖼 кошек в старинной водонапорной башне.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк 🌳 — 450 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно
  • Еда и напитки не включены в стоимость
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы
Сокровенные тайны Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Савва
Савва
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!
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