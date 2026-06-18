Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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узнали на экскурсии о быте и жизни Куршской косы. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Савва так же нас проконсультировал по нашей дальнейшей поездке по области, так как мы приехали впервые в Калининградскую область и огромное ему за это спасибо. Так же Савва очень тактичный и внимательный гид, который уважает чужой отдых и время. Он нам посоветовал отличный ресторан на Куршской косе, в котором мы попробовали деликатесы Куршского залива. Пальчики оближешь!!! Дал время спокойно прогуляться и насладиться красотами в Танцующем лесу и на высоте высоте Эфа. Самое главное очень советуем экскурсию на станцию кольцевания птиц. Мы были в восторге!!! Так же помог найти теплые носки во время экскурсии, так как очень резко испортилась погода и ноги замерзли махом от дождя и ветра. Второй сюрприз у нас был во время фотосессии на берегу Балтийского моря. Нас с подругой накрыл прилив на пляже и Савва нам помог найти в Зеленоградске магазин, где можно было найти кроссовки, чтобы переобуться в сухое. Мы очень ему за это благодарны. Огромное ему спасибо за отличную экскурсию. Надеюсь в следующий приезд попадем к нему на экскурсию.