Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Савва – Гид из Калининграда

Куршская коса запомнится вам золотыми дюнами, бескрайними морскими просторами и фантастическими по красоте экомаршрутами.



Я помогу не пропустить главное и расскажу, как складывалась история 📖 этого места, какие дикие животные здесь водятся и кто такой Мюллер.



Покажу лучшие смотровые площадки и сделаю все, чтобы день удался на славу!

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