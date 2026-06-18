Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Куршская коса - уединение с природой

Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, наслаждаясь её природными красотами и историческими местами. Идеально для семейного отдыха и любителей природы
Куршская коса подарит вам незабываемые впечатления от золотых дюн, бескрайних морских просторов и уникальных экомаршрутов.

Вы сможете посетить маяк в посёлке Рыбачий, насладиться загадочностью Танцующего леса, полюбоваться панорамой с высоты Эфа
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и отдохнуть на диком пляже на границе с Литвой.

Также в программе посещение батареи Рауль и высоты Мюллера, где откроются захватывающие виды на Куршский залив и Балтийское море.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет провести день на природе и узнать больше о её истории и обитателях

4.9
46 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальные природные маршруты
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • 🏞️ Захватывающие панорамные виды
  • 🍽️ Вкусная еда в лучших ресторанах
  • 🌊 Прогулки по диким пляжам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться красотой природы, а также найти янтарь на пляже. Весной и в начале осени, в мае, сентябре и октябре, здесь также приятно, но возможны прохладные дни и дожди. В остальные месяцы, хотя природа и остаётся красивой, стоит быть готовым к холодной погоде и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас август — это идеальное время.
Куршская коса - уединение с природой
Куршская коса - уединение с природой
Куршская коса - уединение с природой

Что можно увидеть

  • Маяк в посёлке Рыбачий
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Дикий пляж на границе с Литвой
  • Батарея Рауль
  • Высота Мюллера

Описание экскурсии

Чарующая Куршская коса

Вы увидите самые живописные места национального парка и не только. В программе экскурсии:

  • Маяк в посёлке Рыбачий — посетим действующий маяк, где можно сделать удивительные по красоте фотографии и ощутить масштабы Куршского залива. Также при желании посетим один из лучших рыбных ресторанов области, где вы сможете попробовать Балтийского угря и купить рыбу с собой.
  • Танцующий лес — самая загадочная достопримечательность национального парка. Вы увидите причудливо изогнутые стволы сосен, словно замершие в танце, и узнаете разные теории их происхождения.
  • Высота Эфа — мы поднимемся на вершину дюны Ореховая и полюбуемся фантастической панорамой Куршского залива и Балтийского моря.
  • Дикий пляж на границе с Литвой — чарующее место, где можно насладиться всей панорамой Балтийского моря, и если посчастливится — найти янтарь.
  • Батарея Рауль — поднимемся на береговую оборонительную батарею 1939 года постройки, где до сих пор сохранилась немецкая узкоколейка, дойдём до смотровой площадки, где откроется прекрасный вид на посёлок Морское и Куршский залив. Также посетим статую рыцаря тевтонского ордена, которая находится на самой вершине дюны Петш.
  • Высота Мюллера — пройдя по тропе с гигантскими вековыми елями, вдыхая аромат горной сосны, мы поднимемся на смотровую площадку и насладимся головокружительным панорамным видом, а также отыщем памятный камень, установленный здесь в 1882 году.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк — 450 рублей за машину + 300 рублей с человека, школьникам и пенсионерам бесплатно
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Леруа Мерлен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Савва
Савва — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2045 туристов
Меня зовут Савва, я живу в Зеленоградске, на побережье Балтийского моря. Интересуюсь историей Калининградской области и очень люблю местную природу. С радостью покажу Куршскую косу и другие достопримечательности нашего необыкновенного края!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
3
3
2
1
Татьяна
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными деталями и с лёгкостью отвечал на вопросы.

Маршрут был продуман до мелочей: мы успели осмотреть
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все ключевые места, при этом не было ощущения спешки. Очень понравилось, что было достаточно времени для фотографий и просто насладиться атмосферой.

Организация тоже на высоте: транспорт комфортный, всё началось и закончилось вовремя. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Куршской косой!

Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными+3
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
Хочу отметить гида Савву: он не просто знакомил с фактами, а по‑настоящему увлекал историей, делился любопытными
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Е
Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует, что человек живет своим делом и интересуется культурой и историей Калининградской области. Мы многое
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узнали на экскурсии о быте и жизни Куршской косы. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Савва так же нас проконсультировал по нашей дальнейшей поездке по области, так как мы приехали впервые в Калининградскую область и огромное ему за это спасибо. Так же Савва очень тактичный и внимательный гид, который уважает чужой отдых и время. Он нам посоветовал отличный ресторан на Куршской косе, в котором мы попробовали деликатесы Куршского залива. Пальчики оближешь!!! Дал время спокойно прогуляться и насладиться красотами в Танцующем лесу и на высоте высоте Эфа. Самое главное очень советуем экскурсию на станцию кольцевания птиц. Мы были в восторге!!! Так же помог найти теплые носки во время экскурсии, так как очень резко испортилась погода и ноги замерзли махом от дождя и ветра. Второй сюрприз у нас был во время фотосессии на берегу Балтийского моря. Нас с подругой накрыл прилив на пляже и Савва нам помог найти в Зеленоградске магазин, где можно было найти кроссовки, чтобы переобуться в сухое. Мы очень ему за это благодарны. Огромное ему спасибо за отличную экскурсию. Надеюсь в следующий приезд попадем к нему на экскурсию.

Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует,
Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует,
Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует,
Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует,
Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует,
Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует,
Савва, отличный гид!!! Вам повезет, если Вы попадете к нему на экскурсию. С первых минут чувствует,
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Юлия
Были на экскурсии по Куршской косе с Саввой. Очень приятный и вежливый парень и прекрасный экскурсовод. Много интересного узнали про птиц, историю Куршской косы, как образовались дюны и многое другое.
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Благодаря увлекательным историям время пролетело незаметно. Экскурсию строил под нас и наши предпочтения, отвёз в прекрасный рыбный ресторан на обед. Экскурсия проходила на комфортном автомобиле. Так как в день экскурсии был вылет, Савва отвёз нас в аэропорт. Саму экскурсии забронировали рано утром и уже через час были в пути на косу, хотя мы отчаялись уже побывать там в день вылета. Резюмирую - было очень интересно, комфортно, красиво и вкусно! Места потрясающие успели посмотреть! Савва, спасибо Вам большое! 🤗

Были на экскурсии по Куршской косе с Саввой. Очень приятный и вежливый парень и прекрасный экскурсовод.
Были на экскурсии по Куршской косе с Саввой. Очень приятный и вежливый парень и прекрасный экскурсовод.
Были на экскурсии по Куршской косе с Саввой. Очень приятный и вежливый парень и прекрасный экскурсовод.
Были на экскурсии по Куршской косе с Саввой. Очень приятный и вежливый парень и прекрасный экскурсовод.
Были на экскурсии по Куршской косе с Саввой. Очень приятный и вежливый парень и прекрасный экскурсовод.
Были на экскурсии по Куршской косе с Саввой. Очень приятный и вежливый парень и прекрасный экскурсовод.
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Дарья
Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной экскурсии, и мы переживали, подойдет ли нам формат. Однако всё сложилось чудесно! Сама экскурсия
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была очень увлекательной, ни один наш вопрос не остался без ответа. Также у нас была возможность погулять на некоторых локациях в своем темпе. Савва ждал нас и не подгонял, как часто бывает на групповых экскурсиях. Очень хотелось познакомиться с местом в комфортной и спокойной атмосфере. Так и получилось! Перед бронированием я прочитала все отзывы, а теперь от души пишу свой. Очень рекомендую!

Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной
Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной
Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной
Мы так рады, что отправились на Куршскую косу именно с Саввой! Это наш первый опыт индивидуальной
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Д
Савва отличный экскурсовод! Очень информативно, пунктуален, отлично спланированы локации: великолепная экскурсия по орнитологической станции, море знаний, чудесная прогулка по танцующему лесу, море гипотез его формирования, до сих пор думаем) подъем
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на вершину Эфа, вид на море и свежий воздух… незабываемо! обед в ресторане Рыбачий: Савва посоветовал вкуснейшие местные деликатесы, которых не было в меню, но были в ресторане: калган и сарган, и рассказал как правильно есть строганину из пеламида, всем рекомендуем 😁 и конечно заезд на дикий пляж, повезло с погодой, отлично искупались! Савва много рассказал по пути того, о чем я даже не догадывался)) спасибо🤝👍

Савва отличный экскурсовод! Очень информативно, пунктуален, отлично спланированы локации: великолепная экскурсия по орнитологической станции, море знаний,
Савва отличный экскурсовод! Очень информативно, пунктуален, отлично спланированы локации: великолепная экскурсия по орнитологической станции, море знаний,
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Е
Вчера были на обзорной экскурсии по Куршской косе. Наш гид Савва, искренне увлеченный и любящий свой край человек. Узнали много интересных фактов, по дороге встретили красивых лисичек))) Экскурсия была очень интересной и очень понравилась всем нам! А в конце экскурсии нам подарили по сувениру! Буду всем рекомендовать Савву. Хороших туристов Вам! Спасибо огромное! Еще обязательно вернёмся)))
Вчера были на обзорной экскурсии по Куршской косе. Наш гид Савва, искренне увлеченный и любящий свой
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