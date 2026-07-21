159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск

Красивый залив, песчаные дюны, сказочный лес и другие чудеса
Погружаемся в природу Куршской косы — здесь впечатляющие дюны, необычные сосны и узкий берег залива.

Вы прогуляетесь по лесу, где танцуют деревья, и подниметесь на высоту Эфа, а в Зеленоградске полюбуетесь старинной архитектурой и встретите его пушистых жителей.
4.9
310 отзывов
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск
Из Калининграда - на Куршскую косу и в Зеленоградск

Описание экскурсии

На выезде из Калининграда вы увидите форт № 3 — часть старых оборонительных рубежей города.

По Земландскому полуострову проедем к национальному парку: вы познакомитесь с флорой и фауной, выйдете на узкий берег Куршского залива и заглянете в посёлок Рыбачий, где можно попробовать свежую рыбу.

Затем — Танцующий лес и подъём на дюну Эфа. Поговорим о самой знаменитой школе планеристов Восточной Пруссии и полюбуемся невероятными панорамами.

Поедем в Зеленоградск — уютный город с немецкой архитектурой и очаровательными котиками.

Финал путешествия — осмотр замка Нессельбек, современного, но выполненного в средневековом стиле. После этого мы поедем обратно в Калининград.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор за посещение парка — 400 ₽ за взрослого, школьники и пенсионеры проходят без оплаты
  • Едем на комфортабельном микроавтобусе
  • С 1 апреля по 1 ноября можем посетить орнитологическую станцию «Фрингила»: взрослые — 400 ₽ за чел., школьники — 200 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 310 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
279
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Елена
И вот наступает новый день, и новые приключения ждут вас. Сегодня нас ждут рассказы о том, почему же пятачок леса на Куршской косе так странно извивается? Может это дискотека деревьев
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и мы увидели их в самый разгар? Или прилетели НЛО? А может здесь проводили эксперименты и один из них вышел из под контроля?. . Но мы двигаемся дальше, и узнаем, что справа от нас песчаные дюны, за которыми спокойствие пресных вод, а слева, буквально в нескольких десятков шагов бушующее соленое море. И ты выходишь на берег, и смотришь вдаль… А рядом голос экскурсовода рассказывает замечательную историю, как человек на протяжении веков борется с морем, отстаивая свой кусочек суши. И потом, погруженный в свои мысли, такие же, как недавние волны, ты попадаешь в замечательный город Зеленоградск. Город кошек. Кошки повсюду, на столбах, деревьях, домах… У них свой дом и своя история. И эта новая история старинного городка, с множеством извилистых улочек, приятных жителей, и своим собственным морем. И гид-экскурсовод ведёт тебя этими улочками, рассказывает приятные истории, и когда ты вспоминаешь, что хотел бы увидеть что-то необычное, он говорит: только для вас. И ведёт тебя вдоль набережной, до самого конца, рассказывая историю города и края, а потом отводит от шума грозных волн, в тихую озерную тишину, и рядом с мостиком, на камешке сидит Куршик… Или идя по городу, останавливается рядом с домиком, где сидит бронзовая Мышка с кошельком, и что потерев эту мышку, нужно положить в кошелек денежку, орлом вверх… Примите слова благодарности за этот великолепный день и пережитые моции

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Д
Спасибо большое за экскурсию!
Понравился маршрут, интересные рассказы. Заезжали в отличный ресторан/кафе на обед и довезли до аэропорта.
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Дмитрий
Отличный экскурсовод, очень понравилось! Мы двигались в неспешном калининградском темпе, однако всё успели, везде побывали. Знания Юрия глубоки и интересны. Всем рекомендую!
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Сергей
У нас получилась просто уникальная экскурсия 30 декабря. Погода выдавала сюрпризы, а Юрий гибко реагировал на её изменения. В итоге шторм и ураган мы смогли смотреть как раз у моря,
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а прояснившееся небо и красивые дали с высоты дюны в момент, когда не было снежных зарядов.
Да и в целом программа чётко рассчитана по времени так, чтобы посмотреть всё оптимально. Например, в Зеленоградск попасть, когда ещё окончательно не стемнело, но уже включена вся иллюминация.
По дороге узнали много интересного. Юрий - хороший рассказчик.
Микроавтобус оказался идеальным форматом для нашей группы из 6-ти человек, всем всё видно, все с комфортом поместились.
Забытую в машине перчатку Юрий завёз нам на следующий день, за что большое спасибо!

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Е
Прекрасный гид Юрий, очень располагает, интересный собеседник и рассказчик! Рекомендую!
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Мария
Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были учтены все просьбы, и подстроен маршрут именно под особенности путешественников. Очень важным моментом было
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сокращение пешей части, так как бабушке и дедушке сложно долго ходить, но при этом косу всё таки посмотреть хочется, а из машины это сделать не получится, в любом случае нужно выйти на тропу. Юрий сделал максимально комфортный маршрут для пожилых людей и оставил самое приятное впечатление от общения! Быстро вышел на связь, вовремя встретил и рассказал много интересного. Мои родные под огромным впечатлением. И дождик ничего не испортил. Рассказали, что очень вкусно поели в кафе, куда гид заранее их завёз, чтобы сделать заказ и после прогулки сразу поесть, не ждать. В течение экскурсии Юрий присылал мне фото и с удовольствием фотографировал моих бабушку и дедушку, за что отдельное спасибо, ведь сами они это забывают делать) Автомобиль комфортабельный, программа очень насыщенная. Юрий, спасибо вам огромное!

Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были
Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были
Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были
Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были
Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были
Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были
Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были
Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были
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