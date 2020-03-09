159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

При выезде из города вы увидите форт №3 наружного кольца обороны и мы поговорим об оборонительных рубежах Кенигсберга.
Мы проедем по Земландскому полуострову 25 км. до въезда в национальный парк. Вы узнаете об истории полуострова и города Зеленоградска.
Въезжаем в парк, говорим о флоре, фауне косы, истории ее образования. В районе поселка Лесное выходим на берег Куршского залива — это самое узкое место косы.
С 1 апреля по 1 ноября можем посетить орнитологическую станцию «Фрингила», где сотрудники проведут экскурсию и покажут, как кольцуют птиц.
В поселке Рыбачий мы зайдем в одно из кафе, где можно попробовать копченую и жаренную рыбу и купить домой.
Следующая остановка — «танцующий лес», очень интересное природное образование, напоминающее лес из сказки. По дороге к лесу поговорим о самой знаменитой школе планеристов Восточной Пруссии.
Затем совершим подъем на одну из высоких песчаных дюн — смотровую площадку высоты Эфа, с которой можно увидеть красивейшую панораму дюн, гладь залива и моря.
Пройдем через авандюну и выйдем на берег моря, красота пляжей, белоснежный песок очаруют вас! В теплую погоду можно успеть искупаться. Ну, а в ненастье —посетить музей косы, увидеть изображения дюн, животного и растительного мира.
На обратном пути послушаем сказки Восточной Пруссии и косы.
Возвращаясь в Калининград, ознакомимся с замком Несельбек – современной постройкой в средневековом стиле.
Организационные детали
Дополнительные расходы: посещение станции «Фрингила» — 120 руб. с человека; экологический сбор за посещение парка — 300 руб. за автомобиль и 150 рублей с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Экскурсовод, опыт работы гидом- более 20 лет на русском и немецком языках. Большой опыт общения с бывшими жителями Кенигсберга и масса историй их жизни помогут лучше понять историю и характер моего города! Я повезу вас на комфортабельном микроавтобусе на 8 мест. В описании маршрутов только схема, конечно мы увидим намного больше и всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию!
Посетить куршскую косу нужно, есть свои красоты. Погода была шикарная, Юрий забронировал обед в хорошем ресторане. Брали кальмар с судаком, очень понравилось. Отзывчивый и внимательный экскурсовод. Спасибо
Варвара
3 марта 2020
Большое спасибо Юрию за чудесную экскурсию! Понравилось и взрослым, и детям! Любопытные факты, интересные истории и, конечно, потрясающие своей красотой места!
Илья
10 февраля 2020
Экскурсия прошла на высшем уровне. Увидели все что хотели и даже больше. Спасибо Юрию за этот день.
MIKHAIL
23 января 2020
Отличная экскурсия. Очень интересный маршрут. Юрию отдельно огромное спасибо за информацию, полученную за время экскурсии.
Андрей
7 января 2020
Были на экскурсии 29 декабря 2019 г.
Нам понравилось:)
Татьяна
25 декабря 2019
Сразу скажу - великолепная экскурсия!!!!
Юрий - прекрасный гид, с самого начала смог нас заинтересовать интересными фактами о городе и окрестностях. Очень тактичный, ненавязчивый. Провез по красивым местам. Подсказал, что увезти с собой из поездки.
Мне запомнилась одна фраза: человека нужно влюбить в это волшебное место, чтобы захотелось снова вернуться. Ему это удалось, на 100% !!!
Ольга
12 декабря 2019
Дорого и неинтересно
Александр
7 декабря 2019
В целом супер.
Марина
4 декабря 2019
Были в начале декабря, прекрасная экскурсия, которая проходила на комфортабельном микро автобусе, погода нас радовала, после экскурсии заехали в рыбный ресторанчик, действительно очень вкусно, огромное спасибо за прекрасный день.
Ольга
26 ноября 2019
Мы вернёмся снова!И это отличная оценка экскурсии:-)Довольны дети и взрослые.Спасибо!
Открыть судьбу некогда прусского города и разобраться в его современных реалиях
Приглашаю на трехчасовую экскурсию про Калининграду, во время которой я расскажу об удивительном городе Кенигсберг и его судьбе. Как переводчик немецкого языка, имеющий богатый опыт общения с бывшими жителями города Кенигсберг, я покажу вам наиболее интересные и памятные места города. А также помогу разобраться в современных реалиях Калиниграда.
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Ощутить гармонию природы и открыть предания узкой полоски суши
Уверена, вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды с радостью покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите танцы деревьев, узнаете о хрониках этих мест, пройдете по дюне Эфа и увезете с собой красивые фотовоспоминания.
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Исследовать потайные тропы, истории и легенды красивейшего места Калининградской области
Из Калининграда мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок. Вы пройдете по Королевскому бору и Танцующему лесу, подниметесь на песчаные дюны и вдохнете соленый морской воздух. А свернув на тайные тропы местных егерей, проникнетесь духом куршских легенд и преданий.