159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружаемся в природу Куршской косы — здесь впечатляющие дюны, необычные сосны и узкий берег залива. Вы прогуляетесь по лесу, где танцуют деревья, и подниметесь на высоту Эфа, а в Зеленоградске полюбуетесь старинной архитектурой и встретите его пушистых жителей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 15 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

На выезде из Калининграда вы увидите форт № 3 — часть старых оборонительных рубежей города.

По Земландскому полуострову проедем к национальному парку: вы познакомитесь с флорой и фауной, выйдете на узкий берег Куршского залива и заглянете в посёлок Рыбачий, где можно попробовать свежую рыбу.

Затем — Танцующий лес и подъём на дюну Эфа. Поговорим о самой знаменитой школе планеристов Восточной Пруссии и полюбуемся невероятными панорамами.

Поедем в Зеленоградск — уютный город с немецкой архитектурой и очаровательными котиками.

Финал путешествия — осмотр замка Нессельбек, современного, но выполненного в средневековом стиле. После этого мы поедем обратно в Калининград.

Организационные детали