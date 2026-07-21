159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружаемся в природу Куршской косы — здесь впечатляющие дюны, необычные сосны и узкий берег залива.
Вы прогуляетесь по лесу, где танцуют деревья, и подниметесь на высоту Эфа, а в Зеленоградске полюбуетесь старинной архитектурой и встретите его пушистых жителей.
Вы прогуляетесь по лесу, где танцуют деревья, и подниметесь на высоту Эфа, а в Зеленоградске полюбуетесь старинной архитектурой и встретите его пушистых жителей.
Описание экскурсии
На выезде из Калининграда вы увидите форт № 3 — часть старых оборонительных рубежей города.
По Земландскому полуострову проедем к национальному парку: вы познакомитесь с флорой и фауной, выйдете на узкий берег Куршского залива и заглянете в посёлок Рыбачий, где можно попробовать свежую рыбу.
Затем — Танцующий лес и подъём на дюну Эфа. Поговорим о самой знаменитой школе планеристов Восточной Пруссии и полюбуемся невероятными панорамами.
Поедем в Зеленоградск — уютный город с немецкой архитектурой и очаровательными котиками.
Финал путешествия — осмотр замка Нессельбек, современного, но выполненного в средневековом стиле. После этого мы поедем обратно в Калининград.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экологический сбор за посещение парка — 400 ₽ за взрослого, школьники и пенсионеры проходят без оплаты
- Едем на комфортабельном микроавтобусе
- С 1 апреля по 1 ноября можем посетить орнитологическую станцию «Фрингила»: взрослые — 400 ₽ за чел., школьники — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 310 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И вот наступает новый день, и новые приключения ждут вас. Сегодня нас ждут рассказы о том, почему же пятачок леса на Куршской косе так странно извивается? Может это дискотека деревьев
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Д
Спасибо большое за экскурсию!
Понравился маршрут, интересные рассказы. Заезжали в отличный ресторан/кафе на обед и довезли до аэропорта.
Понравился маршрут, интересные рассказы. Заезжали в отличный ресторан/кафе на обед и довезли до аэропорта.
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Отличный экскурсовод, очень понравилось! Мы двигались в неспешном калининградском темпе, однако всё успели, везде побывали. Знания Юрия глубоки и интересны. Всем рекомендую!
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У нас получилась просто уникальная экскурсия 30 декабря. Погода выдавала сюрпризы, а Юрий гибко реагировал на её изменения. В итоге шторм и ураган мы смогли смотреть как раз у моря,
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Е
Прекрасный гид Юрий, очень располагает, интересный собеседник и рассказчик! Рекомендую!
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Хочу поблагодарить за замечательную и очень интересную экскурсию для моих бабушки и дедушки гида Юрия! Были учтены все просьбы, и подстроен маршрут именно под особенности путешественников. Очень важным моментом было
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