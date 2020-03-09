159 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Балтийская коса — узкая полоска суши

О Кенигсберге, янтаре, Балтийске и другом — на машине и пароме к историческим и природным красотам

Приглашаю в путешествие автомобильно-морское путешествие на Балтийскую косу (Фрише-Нерунг) и в город Балтийск, который долгое время был закрыт для путешественников.