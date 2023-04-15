Мы с вами отправимся на целый день, в путешествие, в замок Шаакен, рядом расположилась сыроварня Шаакен Дорф. Далее посетим с вами разрушенную кирху святой Барбары. После, мы с вами отправимся в национальный парк Куршская коса, поднимемся на высоту Мюллера. Не менее прекрасна высота дюнного инспектора Франца Эфа. А также сделаем остановку в Танцующем лесу и завершающая точка озеро Лебедь. Посетим прекрасный город Зеленоградск, немецкое название города — Кранц.