Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск

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Мы с вами отправимся на целый день, в путешествие, в замок Шаакен, рядом расположилась сыроварня Шаакен Дорф. Далее посетим с вами разрушенную кирху святой Барбары. После, мы с вами отправимся в национальный парк Куршская коса, поднимемся на высоту Мюллера. Не менее прекрасна высота дюнного инспектора Франца Эфа. А также сделаем остановку в Танцующем лесу и завершающая точка озеро Лебедь. Посетим прекрасный город Зеленоградск, немецкое название города — Кранц.
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Куршская коса
  • Высота Мюллера
  • Высота Франца Эфа
  • Озеро Лебедь
  • Танцующий Лес
  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакен Дорф
  • Кирха Святой Барбары
  • Город Зеленоградск
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Средневековый дух и красота природы.
  • Замок Шаакен в подвале которого расположился музей пыток с леденящими душу макетами орудий пыток. По всей территории замка можно найти множество средневековых декораций создающих атмосферу прошлого. Желающие могут посоревноваться между собой в стрельбе из лука.
  • Рядом с ним расположилась сыроварня Шаакен Дорф. Где можно можно купить отличные сорта сыра, вкусного шоколада, а также выпить кофе. Далее посетим с вами разрушенную кирху святой Барбары. Кирха известна уникальной фреской Апостол Павел (начало ХIV века) которая сохранилась до наших дней.
  • После, мы с вами отправимся в национальный парк Куршская коса, поднимемся на высоту Мюллера с которой открывается красивая панорама на Балтийское море и Куршский залив. Не менее прекрасна высота дюнного инспектора Франца Эфа. С этой высоты открывается вид на дюну, у которой самая высокая точка около 60 метров. А также сделаем остановку в Танцующем лесу с интересными и причудливыми формами деревьев и завершающая точка озеро Лебедь с красивыми видами на озеро и Куршский залив.
  • После посещения Куршской косы мы с вами отправимся в прекрасный город Зеленоградск. Немецкое название города — Кранц, в свое время получивший статус Королевского курорта. Прогуливаясь по красивым уголкам города, вы сможете увидеть немецкую архитектуру, сохранившуюся до наших дней. Также у вас будет возможность прогуляться по широкому променаду, понаблюдать за морской стихией. А можно наблюдать с высоту, на колесе обозрения под названием «Глаз Балтики».

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Бесплатная вода
Что не входит
  • Экосбор на Куршскую косу 300 руб. /чел. и 150 руб. за машину.
  • Все платные посещения за счет заказчика (музей, туалет, обед)
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Василевского
Завершение: Привезем к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Куршская Коса
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Танцующий лес
Высота Мюллера
Высота Эфа
Кирхи
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