Мы с вами отправимся на целый день, в путешествие, в замок Шаакен, рядом расположилась сыроварня Шаакен Дорф. Далее посетим с вами разрушенную кирху святой Барбары. После, мы с вами отправимся в национальный парк Куршская коса, поднимемся на высоту Мюллера. Не менее прекрасна высота дюнного инспектора Франца Эфа. А также сделаем остановку в Танцующем лесу и завершающая точка озеро Лебедь. Посетим прекрасный город Зеленоградск, немецкое название города — Кранц.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Куршская коса
- Высота Мюллера
- Высота Франца Эфа
- Озеро Лебедь
- Танцующий Лес
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакен Дорф
- Кирха Святой Барбары
- Город Зеленоградск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Средневековый дух и красота природы.
- Замок Шаакен в подвале которого расположился музей пыток с леденящими душу макетами орудий пыток. По всей территории замка можно найти множество средневековых декораций создающих атмосферу прошлого. Желающие могут посоревноваться между собой в стрельбе из лука.
- Рядом с ним расположилась сыроварня Шаакен Дорф. Где можно можно купить отличные сорта сыра, вкусного шоколада, а также выпить кофе. Далее посетим с вами разрушенную кирху святой Барбары. Кирха известна уникальной фреской Апостол Павел (начало ХIV века) которая сохранилась до наших дней.
- После, мы с вами отправимся в национальный парк Куршская коса, поднимемся на высоту Мюллера с которой открывается красивая панорама на Балтийское море и Куршский залив. Не менее прекрасна высота дюнного инспектора Франца Эфа. С этой высоты открывается вид на дюну, у которой самая высокая точка около 60 метров. А также сделаем остановку в Танцующем лесу с интересными и причудливыми формами деревьев и завершающая точка озеро Лебедь с красивыми видами на озеро и Куршский залив.
- После посещения Куршской косы мы с вами отправимся в прекрасный город Зеленоградск. Немецкое название города — Кранц, в свое время получивший статус Королевского курорта. Прогуливаясь по красивым уголкам города, вы сможете увидеть немецкую архитектуру, сохранившуюся до наших дней. Также у вас будет возможность прогуляться по широкому променаду, понаблюдать за морской стихией. А можно наблюдать с высоту, на колесе обозрения под названием «Глаз Балтики».
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Бесплатная вода
- Что не входит
- Экосбор на Куршскую косу 300 руб. /чел. и 150 руб. за машину.
- Все платные посещения за счет заказчика (музей, туалет, обед)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь ВасилевскогоЗавершение: Привезем к месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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