Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса: день в окружении природы

Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами

5
25 отзывов
Куршская коса — необычное и потрясающе красивое место.

Вы полюбуетесь золотыми дюнами, погуляете по древнему лесу и оцените смотровые площадки с чудесными видами на Балтийское море и залив.

Посетите орнитологическую станцию Фрингилла и подниметесь на высоты Мюллера и Эфа.
Куршская коса: день в окружении природы
Куршская коса: день в окружении природы
Куршская коса: день в окружении природы
Куршская коса: день в окружении природы
Куршская коса: день в окружении природы
Куршская коса: день в окружении природы
Куршская коса: день в окружении природы
Куршская коса: день в окружении природы

Что вас ожидает

Путешествие по Куршской косе

Вы побываете во всех знаковых местах национального парка. В программе экскурсии:

  • Королевский бор — мы погуляем по смешанному лесу, где с вековыми соснами и елями соседствуют растения из разных уголков мира. Вы увидите питомник туи гигантской, соколиную пустошь и призалевные луга. Пройдете по старинному почтовому тракту и рассмотрите фигуру лося из веток ивы. А также узнаете о немецком лесничестве Гренц, расположенном здесь до Второй мировой войны.
  • Станция кольцевания птиц Фрингилла — основанная профессором Тинеманном в 1901 году, она действует по сей день. Вы увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о методах изучения их миграции.
  • Высота Мюллера — я расскажу о лесничем, который смог остановить продвижение дюны Брухберг, и покажу посвященный ему памятный камень.
  • Танцующий лес — вы рассмотрите необычные деревья с искривленными стволами и раскроете версии их происхождения.
  • Дюна Эфа — я поделюсь историей спасения поселка Морское, которым руководил дюнный инспектор Франц Эфа. А также проведу вас на смотровую площадку с фантастическими видами.
  • Озеро Лебедь — вы полюбуетесь морским пляжем, Большой дюнной грядой и побережьем Куршского залива.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и гида, 300 рублей с человека, детям до 12 лет и пенсионерам бесплатно.
  • По запросу я могу провести экскурсию на микроавтобусе (вмещает до 6 путешественников). Доплата за каждого дополнительного участника составит 2000 рублей.
🚩 Начало и место завершения: Леруа Мерлен
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в Калининградской области 16 лет, интересуюсь ее историей. С удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями.
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25 реальных отзывов от туристов

И
19 июля 2021
Экскурсию проводил гид Константин, забрал нас вовремя, экскурсия была сформирована под наши возможности, так как мы были с ребёнком трёх лет, не большим любителем пешеходных прогулок. Константин любопытно рассказал про историю Куршской косы и не только, терпеливо ответил на все наши вопросы, в том числе про историю и традиции Зеленоградска, где мы останавливались. В процессе экскурсии было выделено время для обеда, мы остались довольны предложенным местом. В конце одну из остановок на косе заменили на поездку в замок Шаакен и сыроварню, что особенно понравилось нашим детям и нам, а после экскурсии Константин отвёз нас на прекрасный пляж в Зеленоградске. В общем, все остались довольны, рекомендуем этого гида для организации и проведения экскурсии.
О
13 июля 2021
Добрый день! 12.07.2021г. состоялась наша поездка на Куршскую косу с Александром. Александр очень вежлив, пунктуален, прекрасный собеседник, с большим вниманием и уважением относится к пожеланиям гостей. Очень много, легко и доступно рассказал нам об истории Куршской косы. Очень понравилось его внимание к деталям, искренняя любовь к природе и уважение к людям, которые здесь живут и трудятся. Это была прекрасная, интересная и очень комфортная поездка, которую мы будем вспоминать с теплотой и улыбкой. Большое спасибо, Александр! Из рекомендаций путешественникам: одеться по погоде, взять воду, удобная обувь, учитывайте, что это прежде всего продолжительные прогулки по эко-маршрутам, с подъемами и спусками.
П
11 июля 2021
Благодарим Александра за увлекательную экскурсию на Куршскую косу. Все прошло замечательно и интересно. Нам всё очень понравилось. Рекомендую гида.
С
9 июля 2021
Экскурсия оч понравилась. И точка)).
Повторю многочисленные рекомендации про удобную обувь и одежду. И наберитесь терпения. Маршруты длинные, подьемы тяжелые, но виды красивейшие.

Обедали в Лосином Дворе. 1100 за хороший обед на двоих.
Н
4 июля 2021
Александр очень доброжелательный, учитывает все пожелания туриста, можно скорректировать маршрут по желанию. Пунктуален, отзывчив. Может порекомендовать рестораны, ответит на вопросы туриста, где и что Лучше купить. Очень интересный собеседник. Ведёт экскурсию легко и не занудно.
Рекомендую.
Е
27 июня 2021
Александр отличный экскурсовод. Все очень интересно, доступно, понятно рассказывает. Отвечает на любые вопросы без проблем. Для любителей природы все очень здорово. Очень рекомендую!
А
22 июня 2021
Ездили с мужем на 7 часовую экскурсию по Куршской косе с гидом Константином и остались в полном восторге.
Куршская коса - действительно красивое и удивительное место: незабываемые виды на косу, ее побережье, море и залив в высоты дюн, хвойные и смешанные леса, наполненные приятным ароматом, а ещё полупустой песчаный пляж с относительно теплой водой, - однозначно для посещения.
Нам очень повезло и с погодой, и с временем (утро понедельника, когда людей не очень много), и с нашим прекрасным гидом! Константин - знающий, о чем говорит, человек с грамотной и богатой речью, на протяжении 7-часов не устававший это делать:) Именно благодаря ему поездка получилось такой насыщенной, успели послушать не только про историю и природу этого места, но ещё и обсудить, и поспорить о смежных предметах:) к тому же Константин строил экскурсию относительно наших предпочтений.
И отдельное спасибо за кафе с лучшей ухой и таким вкусным жареным судаком.
Благодарим за экскурсию!
Т
20 июня 2021
Плюсы: пунктуальность, хороший и удобный микроавтобус. Александр заранее рассказал программу; мы не успели посетить все объекты, но сами выбрали, куда едем (незапланированный час потратили на обед на косе), услышали живые рассказы от местного жителя про Куршкую косу, Зеленоградск, Калининград; спокойно и приятно провели день. Очень понравилась небольшая, но яркая экскурсия на орнитологическую станцию.
Спасибо Александру за отличную организацию!
С
18 июня 2021
Здравствуйте. Заказывали индивидуальную экскурсию на куршскую косу с Александром.
Время провели супер, Александр рассказал много историй и познавательных фактов. Нам с друзьями все очень понравилось. Кстати были с детьми им тоже все понравилось. Особо и не устали, хотя была жара 31 градус. Микроавтобус чистенький и с кондиционером, что очень важно. А что самое главное то маршрут строили вместе и время пребывания на различных локациях можно было варьировать. Успели даже покупаться. А на обратном пути заехали в пивной большой магазин, где Александр помог с выбором пива. )
Вообщем рекомендуем однозначно.
Вежливый пунктуальный собеседник и водидель, он же гид.
Спасибо большое. !
Д
17 июня 2021
Александру большое спасибо! Грамотно спланировал поездку - побывали во всех важных точках, при этом разошлись с экскурсионными автобусами, которых немало летом. Все пожелания по маршруту/времени были учтены. Содержание экскурсии - не музейная лекция, а живой рассказ от местного жителя. Мы такого и ожидали.
С
8 июня 2021
Добрый день, заказали экскурсию у Александра индивидуальную на целый день, очень понравилось, пунктуальный человек, отличный Водитель, прекрасный собеседник, рассказал и показал нам много интересного на Куршской косе без толп и ажиотажа, по нашей просьбе завёз нас перед аэропортом пообедать в Зеленоград, порекомендовал отличный ресторанчик с видом на море и что посмотреть, всем посоветую заказывать данную экскурсию и Александра, большое спасибо
Т
25 мая 2021
Спасибо Александру за содержательную прогулку по коссе. Информативно, интересно, динамично. Рекомендую!
Н
18 мая 2021
Уважаемые пользователи, надо понимать, что эта поездка - простая прогулка по лесу и туристическим тропам в сопровождении проводника, песчаные дюны вы увидите, но ходить по ним запрещено, лучше попросите водителя - проводника подольше оставить время на посёлок лесной, (хотя бы 1 час если погода позволяет), чтобы позагорать и насладиться морем По моему ехать до высоты эфа и стоять в толпе туристов совершенно не нужная трата времени.
Е
18 мая 2021
Спасибо Александру за прекрасный день в окружении удивительной природы, узнали много нового для себя, очень интересное повествование. Очень грамотный гид, интересный собеседник. Так же огромное спасибо Александру за наводку на Зеленоградск и очень душевное заведение на набережной)) Все было замечательно, еще вернемся! 🤗
Н
17 мая 2021
Отличная экскурсия и подход к клиентам. Все очень понравилось. Отличный собеседник и экскурсовод.
Ещё 10 отзывов

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