Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Ездили с мужем на 7 часовую экскурсию по Куршской косе с гидом Константином и остались в полном восторге.

Куршская коса - действительно красивое и удивительное место: незабываемые виды на косу, ее побережье, море и залив в высоты дюн, хвойные и смешанные леса, наполненные приятным ароматом, а ещё полупустой песчаный пляж с относительно теплой водой, - однозначно для посещения.

Нам очень повезло и с погодой, и с временем (утро понедельника, когда людей не очень много), и с нашим прекрасным гидом! Константин - знающий, о чем говорит, человек с грамотной и богатой речью, на протяжении 7-часов не устававший это делать:) Именно благодаря ему поездка получилось такой насыщенной, успели послушать не только про историю и природу этого места, но ещё и обсудить, и поспорить о смежных предметах:) к тому же Константин строил экскурсию относительно наших предпочтений.

И отдельное спасибо за кафе с лучшей ухой и таким вкусным жареным судаком.

Благодарим за экскурсию!