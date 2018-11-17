Кёнигсберг - Калининград: история в веках

Вы увидите лютеранские кирхи, неоготические городские ворота, кафедральный собор, редюиты, бастионы,...

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13 отзывов
Вы увидите лютеранские кирхи, неоготические городские ворота, кафедральный собор, редюиты, бастионы, уникальные виллы.

А мы поможем погрузиться в прошлое и настоящее города и расскажем о нем все самые интересные факты, легенды и слухи.
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
Кёнигсберг - Калининград: история в веках
Кёнигсберг - Калининград: история в веках

Что вы увидите 🤩

  • Остров Кнайпхоф
  • Кафедральный собор
  • Рыбную деревню
  • Городские ворота
  • Парк Луизенваль
  • Кирхи
  • Редюиты
  • Бастионы
  • Амалиенау
  • Башни Врангель, Дона и Редюит
  • Казарма Кронпринц
  • Музей марципана
  • Форт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня

Калининград опоясывают семь ворот XIX века. Вы услышите их богатую историю, раскроете тайну их названий и узнаете, к какому архитектурному стилю они относятся. Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа. А в историко-этнографическом комплексе Рыбная деревня увидите чудесный дом смотрителя Высокого моста, в котором, по легенде, останавливался барон Мюнхаузен.

Калининград изнутри

Вы посетите главную площадь города, насладитесь красотой Замкового пруда. В Бранденбургских воротах посетим музей кенигсбергского марципана. Вам расскажут историю создания лакомства в XVI веке и, конечно, предложат его попробовать!
В Редюите вы раскроете, кто такие хомлины и в чем секрет их долголетия. А также погуляете по центральному парку Луизенваль, услышите о спокойных и изысканных временах королевы Луизы и рассмотрите посвященную ей кирху.
Кроме того, вы увидите: старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц, узнаете, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда.
Посетим район Амалиенау — ранее престижный пригород Кёнигсберга, там вы сможете увидеть элитные виллы, которые строились в начале ХХ века для богатого класса жителей, имели необычные и роскошные украшения и детали внешней отделки.
По вашему желанию исследуем один из фортов «Ночной перины Кенигсберга».

Организационные моменты:

  • QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
  • На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке.
  • Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы до 18 человек, но только для вас и ваших близких.
  • Внимание! Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные, для вас и ваших близких!

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги опытного гида
  • Комфортабельный автомобиль
Что не входит?
  • Билет в музеи
  • Видовая башня Маяк
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград. Улица Шевченко дом 2
Завершение: Калининград. По договорённости.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, каждый час, с 08:00 до 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, каждый час, с 08:00 до 20:00

Отзывы от посетивших эту экскурсию

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