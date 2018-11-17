Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня

Калининград опоясывают семь ворот XIX века. Вы услышите их богатую историю, раскроете тайну их названий и узнаете, к какому архитектурному стилю они относятся. Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа. А в историко-этнографическом комплексе Рыбная деревня увидите чудесный дом смотрителя Высокого моста, в котором, по легенде, останавливался барон Мюнхаузен.

Калининград изнутри

Вы посетите главную площадь города, насладитесь красотой Замкового пруда. В Бранденбургских воротах посетим музей кенигсбергского марципана. Вам расскажут историю создания лакомства в XVI веке и, конечно, предложат его попробовать!

В Редюите вы раскроете, кто такие хомлины и в чем секрет их долголетия. А также погуляете по центральному парку Луизенваль, услышите о спокойных и изысканных временах королевы Луизы и рассмотрите посвященную ей кирху.

Кроме того, вы увидите: старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц, узнаете, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда.

Посетим район Амалиенау — ранее престижный пригород Кёнигсберга, там вы сможете увидеть элитные виллы, которые строились в начале ХХ века для богатого класса жителей, имели необычные и роскошные украшения и детали внешней отделки.

По вашему желанию исследуем один из фортов «Ночной перины Кенигсберга».

Организационные моменты: