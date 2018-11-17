Остров Кнайпхоф и Рыбная деревня
Калининград опоясывают семь ворот XIX века. Вы услышите их богатую историю, раскроете тайну их названий и узнаете, к какому архитектурному стилю они относятся. Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа. А в историко-этнографическом комплексе Рыбная деревня увидите чудесный дом смотрителя Высокого моста, в котором, по легенде, останавливался барон Мюнхаузен.
Калининград изнутри
Вы посетите главную площадь города, насладитесь красотой Замкового пруда. В Бранденбургских воротах посетим музей кенигсбергского марципана. Вам расскажут историю создания лакомства в XVI веке и, конечно, предложат его попробовать!
В Редюите вы раскроете, кто такие хомлины и в чем секрет их долголетия. А также погуляете по центральному парку Луизенваль, услышите о спокойных и изысканных временах королевы Луизы и рассмотрите посвященную ей кирху.
Кроме того, вы увидите: старинные форты, башни Врангель, Дона и Редюит, насыпной оборонительный вал Литва и казарму Кронпринц, узнаете, какую роль эти места сыграли в истории Калининграда.
Посетим район Амалиенау — ранее престижный пригород Кёнигсберга, там вы сможете увидеть элитные виллы, которые строились в начале ХХ века для богатого класса жителей, имели необычные и роскошные украшения и детали внешней отделки.
По вашему желанию исследуем один из фортов «Ночной перины Кенигсберга».
Организационные моменты:
- QR-код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуются.
- Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды.
- На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке.
- Возможно проведение экскурсии и для более многочисленной группы до 18 человек, но только для вас и ваших близких.
- Внимание! Мы не совмещаем разные туристические группы. Только индивидуальные, для вас и ваших близких!