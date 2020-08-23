3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Старый Кенигсберг с калининградским акцентом

Встретившись на современной площади Победы, мы отправимся в историческое путешествие — на улочки районов с немецкими названиями Амалиенау и Хуфен. Я обращу ваше внимание на самые интересные постройки, в том числе на кирху королевы Луизы; познакомлю с поэтом Фридрихом Шиллером и помогу уловить атмосферу старинного уютного Кенигсберга, где жилые здания похожи на марципановые домики из сказок Гофмана.

Город К и его жители сквозь века

Город 🏙️ великого философа Иммануила Канта, город-крепость, город-сад, ганзейский город, Маленькая Венеция — это все о Калининграде. Вы подробнее узнаете о его судьбе, вспомните голландских купцов и Петра I. Услышите о хозяевах домов; о людях, которые создавали красоту Амалиенау и Хуфена, превратившихся после войны в Центральный район Калининграда; о русских и немцах, для кого этот город стал второй родиной.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.