3 отзыва оставили туристы

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Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга

Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»

5
3 отзыва
Marina
Marina – Гид из Калининграда
Дорогие гости! Знаю-знаю, вы приехали в Калининград, а хотите увидеть тот самый прусский город 🏙️ Кенигсберг.

Я покажу вам всё, как есть — два города, сплетенных в одно целое.

Гуляя по уютным районам Амалиенау и Хуфен, мы поговорим о живших здесь людях и важных событиях.

За 3 часа вы получите объемное представление о городе и почувствуете, что подружились с ним.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга

Что вас ожидает

Старый Кенигсберг с калининградским акцентом
Встретившись на современной площади Победы, мы отправимся в историческое путешествие — на улочки районов с немецкими названиями Амалиенау и Хуфен. Я обращу ваше внимание на самые интересные постройки, в том числе на кирху королевы Луизы; познакомлю с поэтом Фридрихом Шиллером и помогу уловить атмосферу старинного уютного Кенигсберга, где жилые здания похожи на марципановые домики из сказок Гофмана.

Город К и его жители сквозь века
Город 🏙️ великого философа Иммануила Канта, город-крепость, город-сад, ганзейский город, Маленькая Венеция — это все о Калининграде. Вы подробнее узнаете о его судьбе, вспомните голландских купцов и Петра I. Услышите о хозяевах домов; о людях, которые создавали красоту Амалиенау и Хуфена, превратившихся после войны в Центральный район Калининграда; о русских и немцах, для кого этот город стал второй родиной.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.

Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга
Пешком по Калининграду — на поиски Кенигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Marina
Marina
Уважаемые гости, добро пожаловать на маленький российский островок в центре Европы! Меня зовут Марина, я коренная жительница Калининграда. Моя бабушка, переселенка из Ленинградской области, была одной из тех, кто после войны создавал историю будущей Калининградской области. У меня высшее филологическое образование, я провожу экскурсии на русском, английском и китайском языках. Где бы я ни путешествовала, мой родной город всегда остается самым любимым. Приглашаю вас!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

23 августа 2020
Были на экскурсии с сыновьями 16ти и 11ти лет. Специально забронировали эту экскурсию в первый день знакомства с городом (прилетели накануне вечером и города не видели – только по дороге из аэропорта). Позавтракали утром в кафешке рядом с площадью – Port-o-Coffe (всем рекомендую, они открыты с 7:30 по будням, что очень удобно, а главное – там вкусно! Чай цитрусовый и сырники -вообще без слов!) и встретились с гидом на ступенькам Храма на площади. С этого момента погрузились в архитектурные, и не только, загадки и тайны Кёнигсберга. Не буду раскрывать все карты, скажу только, что на следующий день сын 11ти лет захотел пройтись по тому же маршруту и все мне сам показывал и рассказывал (и да, монетки в дубе мы все же нашли и сами даже оставили!) Всем рекомендую именно начинать с этой экскурсии знакомиться с Калининградом!
21 августа 2020
Брали экскурсию вместе с женой, с нами были ещё одна семья, так что экскурсия почти индивидуальная вышла. Удобное место встречи. Марина провела очень интересную экскурсию, с заметками как местного жителя и личными историями
2 августа 2020
Профессиональный и великолепный гид! С первых моментов влюбляешься в город и в рассказ Марины. Город сплетается в два, ты видишь один, сменяющий другой, и все это с интереснейшими историями и историей. Живешь вместе с жителями города во времена войны, во времена его основания и уже сейчас. Очень благодарны и довольны экскурсией и рекомендуем!

Marina проводит ещё 1 экскурсию

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