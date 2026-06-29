Приглашаем вас на прогулку по реке Преголе, которая серебристой нитью связывает главные достопримечательности старого Кёнигсберга и нового Калининграда.
На теплоходе «Самбия» или на прогулочном катере «Ветерок» вы обогнёте остров Канта, заглянете в порт, проплывёте под мостами и осмотрите исторический флот Музея мирового океана. Прогулка проходит в сопровождении аудиогида.
На теплоходе «Самбия» или на прогулочном катере «Ветерок» вы обогнёте остров Канта, заглянете в порт, проплывёте под мостами и осмотрите исторический флот Музея мирового океана. Прогулка проходит в сопровождении аудиогида.
Описание экскурсии
По Преголе — сквозь века
Всего за 45 минут вы охватите ключевые места Калининграда — города, в котором немецкая, прусская и русская эпохи неразлучно сплелись в единую историю. Вы увидите места, где бывал русский царь Пётр I, посмотрите на город с воды, а аудиогид дополнит увиденное интересным рассказом. В программе:
- новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня»
- мосты Медовый и Юбилейный
- Кафедральный собор на острове Канта
- здание бывшей Кёнигсбергской биржи
- исторический флот Музея Мирового океана
- двухъярусный мост
- Калининградский морской порт с восстановленными пакгаузами, элеваторами и новыми причалами
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 45 минут
- Сопровождения гида не предполагается: на борту работает аудиогид
- Прогулки проводятся на судах «Ветерок» (для групп до 11 человек) и «Самбия» (для групп от 12 до 55 человек, на борту есть уборная, wi-fi, тёплые пледы)
- Прогулка может быть отменена из-за плохих погодных условий (оплата полностью возвращается)
- В зависимости от судна и ограничений портовых служб маршрут может отличаться. Прогулочный катер «Ветерок» выходит в порт, «Самбия» — нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1200 ₽
|Детский 5-12 лет (при предъявлении документов)
|600 ₽
|Дети до 5 лет и участники вов (при предъявлении документов)
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 4867 туристов
Наша судоходная компания работает на рынке перевозок водного туризма с 2016 года. Наша компания лицензирована, пассажиры застрахованы. Мы предлагаем широкий выбор экскурсионных программ по рекам, каналам и заливам Калининградской области на теплоходе «Самбия» и прогулочном катере «Ветерок». В путешествиях по водным просторам нашего богатого историей края вас ждут новые открытия и незабываемые впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 192 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прогулка отличная. Все соответствует заявленному. Четко по времени. Рекомендую👍
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прекрасная прогулка
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Отличная речная прогулка.
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аудигид😂😂😂прикольно
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Калининград с воды открывается совершенно иначе. Плавный ход теплохода, ветер и величественные стены старого города, проплывающие мимо, словно кадры чёрно-белого кино. Атмосферная прогулка, где современная жизнь встречается с готическими силуэтами прошлого. Краткое путешествие, оставляющее долгое послевкусие любви к этому городу
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П
Катались на комфортабельном кораблике в дождливую погоду, причал нашли легко, все понравилось! Спасибо за сувенир фото!
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