О Ольга Огромное спасибо Натальи. Глубокое знание истории города, интересная и неперегруженная подача информации. Было очень интересно. Время экскурсии пролетело незаметно. Наталья просто влюбила нас в Калининград.

По нашему запросу получили хорошие рекомендации на посещение ресторана. Остались очень довольны

А Артем Наталья, очень позитивный и доброжелательный человек, и очень в теме своего города, поскольку сразу видно, что она его очень любит и стремиться рассказать о нем все, что можно уложить в 2,5 часа экскурсии. Очень информативно и по делу. Время пролетело незаметно. Спасибо ей за это.

И Ирина Прекрасная экскурсия, даже дождь не помешал нам в компании Натальи насладиться видами настоящего и узнать многое о прошлом, давнем и не очень.

О Ольга читать дальше Наталье трудновато подстроиться под слушателей, отклониться от запланированного рассказа. Мы хотели больше погулять, пожертвовав какими-то историческими деталями. Но эта проблема решается очень просто - задавайте вопросы!!! Так вы направите разговор в сторону, которая вам интересна. А Наталья с легкостью подхватывает и получается скорее беседа, чем лекция. Во второй половине прям поймали коннект и стало совсем комфортно. Получили рекомендации, что посетить, куда сходить, до скольки работают разные локации. Спасибо за знакомство с городом! Наталья знает все об истории Кенигсберга, и экскурсия именно об этом! Исторический экскурс. Фото на телефоне - одно из самых интересных, потому что понимаешь суть города. Четыре звезды, потому что

Н Наталья Прилетали в Калининград на 5 дней, с 27.08. по 31.08.25г. Я прилетела во второй раз, а моя сестра была в первый раз, поэтому и решила взять для неё подобную экскурсию. Как обзорная очень познавательна, по исторической части города, не долгая, всего 2,5 часа (мы были с самолета в этот день). Наталья - наш гид, прекрасный рассказчик)))) Всё прошло замечательно. Рекомендую!!!

Т Татьяна читать дальше настолько, чтобы это делать и вообще, экскурсоводы всегда берут свой альбом с фото и показывают!

В итоге после 1,5 часов мы заплатили 4 тысячи и ушли!

Жаль времени и денег тоже!

И комментарий команде, дочь была вынуждена отменить 2 экскурсии(сломалась машина) в одной и еще не помню что, так вот, деньги не вернули и это отвратительно, Вы видимо за копейку цепляетесь и интересы клиентов Вам не важны!

Очень жаль! Добрый день! Экскурсовод заранее скинула фото на вот сап, и по ходу экскурсии просила открыть фото и посмотреть как было До и как сейчас! Это очень неудобно, телефон не заряжен Наталья Ответ организатора:

Я всегда заранее пишу, что фото по экскурсии я оправлю на телефон.

Есть обратная связь, если вам надо печатный вариант, читать дальше пожалуйста отмените эту заявку и выберите другой вариант.

В данном случае гости сразу с аэропорта приехали с вещами, устали после перелёта, телефон разряжен…

Мне очень жаль, что вы ушли с моей экскурсии, и с другими экскурсиями у вас не получилось, но за другие экскурсии я не отвечаю.

Поверьте, у гидов нет цели просто собирать с гостей деньги.

Мы стараемся, чтобы гости были довольны и захотели приехать ещё! Уважаемые гости!Я всегда заранее пишу, что фото по экскурсии я оправлю на телефон.Есть обратная связь, если вам надо печатный вариант,

С Сергей Спасибо Наталье за интересную и увлекательную экскурсию, погружение в историю Пруссии, много нового узнали.

Отдельное спасибо за рекомендации по дальнейшему путешествию, мы готовились к поездке, но сейчас планы скорректировали.

Рекомендуем всем, кто увлечен историей!

Д Дарья Наталья, спасибо за увлекательную экскурсию по Калининграду! Было очень интересно, комфортно и познавательно!

С Светлана Замечательная экскурсия и экскурсовод Наталья! Были с ребёнком 9 лет, всем очень понравилось!

Л Людмила Благодарю Наталью за содержательную и по-настоящему искреннюю экскурсию. Живое и интересное повествование о непростой судьбе города впечатлило меня и сына-подростка. Маршрут охватывает знаковые места, позволяет познакомиться с городом с разных сторон. Отдельное спасибо экскурсоводу за индивидуальный подход к планированию времени встречи!

П Павел читать дальше не для Натальи. Во вторых Наталья я вас умоляю не надо нарушать личных границ, постоянные попытки подтолкнуть, направить руками или обратить к себе внимание, трогая руками. Ребенок стал избегать вас сразу после начала, супруга терпела из-за уважения к возрасту. В третьих подача материала, увы не интересная. В четвертых вас было мега ужасно слышно, и обращались вы непосредственно к одному человеку, на группу вы работать явно не умеете. Рекомендую вам, во первых, если вы ходите по шумным местам и не хотите громко говорить, купить усилитель голоса или колонку, и во вторых я вам об этом сказал, распечатайте фотографии, смотреть в телефоне не хочется, по крайней мере на экскурсии. Не отказались в начале из за чувства такта и по причине того, что у супруги сегодня день рождения. Я не хотел портить ей праздник. Такого ужасающего опыта с экскурсоводами у меня ещё не было! Во первых экскурсия проходила от лавочки «посидим» к лавочке. Я все понимаю возраст и т. д. Но возможно эта работа Наталья Ответ организатора: Мне очень жаль, что гостю ничего не понравилось….

Я искренне желаю ему отличных путешествий и замечательных экскурсий!

Валерия Сегодня Наталья, увлеченно и живо показала нам Калининград, она с энтузиазмом делилась фактами, превращая экскурсию в захватывающее повествование. Было интересно сравнить исторические фотографии с современными видами города.

Спасибо за профессионализм и умение сделать историю доступной!

С Сергей Наталья провела очень интересную, содержательную экскурсию. Лёгкая подача материала и глубокое погружение в историю местности с глубины веков до наших дней. Время пролетело незаметно.

С Светлана Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Всё было отлично организовано. Историческая информация была подкреплена подборкой фотографий того времени. 2,5 часа пролетели незаметно.