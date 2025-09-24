Мои заказы

Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох

Отправьтесь в уникальное путешествие по Калининграду, где восемь эпох оставили свой след. Узнайте о крепости Кёнигсберг и философе Канте
Калининград, бывший Кёнигсберг, предлагает уникальную экскурсию по историческим местам.

Путешествие начинается с Королевского замка, откуда открывается вид на исчезнувшие районы Лебених и Альтштадт. Прогулка по Замковому пруду расскажет о связи прусского
рода с Россией. На острове Канта посетители узнают о судьбе философа и заглянут в Кафедральный собор.

Возле острова экскурсия продолжится у здания биржи и Рыбной деревни, где можно увидеть Крестовоздвиженский собор и услышать о событиях Хрустальной ночи 1938 года. Эта экскурсия станет настоящим путешествием во времени

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Кёнигсберга
  • 🌉 Прогулка по острову Канта
  • 🎨 Посещение Музея изобразительных искусств
  • 🕍 Уникальный иконостас из янтаря
  • 📚 Интересные факты о Канте
Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох© Наталья
Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох© Наталья
Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох© Наталья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Королевский замок
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Музей изобразительных искусств
  • Новая Синагога

Описание экскурсии

Исторический центр Кёнигсберга

  • Начнём путешествие в историю Кёнигсберга с места, где когда-то был Королевский замок
  • С Королевской горы вы увидите канувшие в Лету районы Лебених и Альтштадт
  • Прогуляемся вокруг Замкового пруда, поговорим о связи потомков старинного прусского рода с Россией и масонстве в Кёнигсберге
  • По улице, где жил сказочник Гофман, дойдём до концертного зала Штадтхалле
  • У памятника Иммануилу Канту я поделюсь интересными фактами из жизни великого философа и расскажу, какое прошение он написал Елизавете Петровне

Остров Кнайпхоф

  • От Штайндамма спустимся к реке Преголе и пойдём на остров Канта. Я расскажу о Кафедральном соборе и судьбе философа
  • Заглянем в собор — православную и евангелическую часовни
  • Вы сделаете селфи с Кантом — он приглашает весьма убедительно
  • Прогуляемся по парку скульптур, на месте которого когда-то был целый город

Возле острова

  • Покажу здание биржи, в котором сегодня располагается Музей изобразительных искусств
  • Расскажу о семи мостах и проведу по Рыбной деревне
  • Вы увидите Крестовоздвиженский собор (Кирха Креста) с уникальным иконостасом из янтаря
  • У Новой Синагоги услышите о Хрустальной ночи 1938 года

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 306 туристов
Меня зовут Наталья, я гид-экскурсовод. Принимаю гостей в Калининграде и Светлогорске — принимаю как друзей. Вы узнаете много интересного и познавательного, отлично проведёте время и вернётесь домой с багажом положительных эмоций!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
2
3
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Валерия)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Валерия)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Валерия)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Светлана)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Анна)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Анна)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Анна)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Анна)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Анна)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Анна)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Анна)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Анна)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Валерия)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Валерия)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Валерия)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Валерия)Кёнигсберг - Калининград: город на перекрёстке эпох (Ольга)
О
Ольга
24 сен 2025
Огромное спасибо Натальи. Глубокое знание истории города, интересная и неперегруженная подача информации. Было очень интересно. Время экскурсии пролетело незаметно. Наталья просто влюбила нас в Калининград.
По нашему запросу получили хорошие рекомендации на посещение ресторана. Остались очень довольны
А
Артем
23 сен 2025
Наталья, очень позитивный и доброжелательный человек, и очень в теме своего города, поскольку сразу видно, что она его очень любит и стремиться рассказать о нем все, что можно уложить в 2,5 часа экскурсии. Очень информативно и по делу. Время пролетело незаметно. Спасибо ей за это.
И
Ирина
8 сен 2025
Прекрасная экскурсия, даже дождь не помешал нам в компании Натальи насладиться видами настоящего и узнать многое о прошлом, давнем и не очень.
О
Ольга
7 сен 2025
Наталья знает все об истории Кенигсберга, и экскурсия именно об этом! Исторический экскурс. Фото на телефоне - одно из самых интересных, потому что понимаешь суть города. Четыре звезды, потому что
Наталье трудновато подстроиться под слушателей, отклониться от запланированного рассказа. Мы хотели больше погулять, пожертвовав какими-то историческими деталями. Но эта проблема решается очень просто - задавайте вопросы!!! Так вы направите разговор в сторону, которая вам интересна. А Наталья с легкостью подхватывает и получается скорее беседа, чем лекция. Во второй половине прям поймали коннект и стало совсем комфортно. Получили рекомендации, что посетить, куда сходить, до скольки работают разные локации. Спасибо за знакомство с городом!

Н
Наталья
4 сен 2025
Прилетали в Калининград на 5 дней, с 27.08. по 31.08.25г. Я прилетела во второй раз, а моя сестра была в первый раз, поэтому и решила взять для неё подобную экскурсию. Как обзорная очень познавательна, по исторической части города, не долгая, всего 2,5 часа (мы были с самолета в этот день). Наталья - наш гид, прекрасный рассказчик)))) Всё прошло замечательно. Рекомендую!!!
Т
Татьяна
24 авг 2025
Добрый день! Экскурсовод заранее скинула фото на вот сап, и по ходу экскурсии просила открыть фото и посмотреть как было До и как сейчас! Это очень неудобно, телефон не заряжен
настолько, чтобы это делать и вообще, экскурсоводы всегда берут свой альбом с фото и показывают!
В итоге после 1,5 часов мы заплатили 4 тысячи и ушли!
Жаль времени и денег тоже!
И комментарий команде, дочь была вынуждена отменить 2 экскурсии(сломалась машина) в одной и еще не помню что, так вот, деньги не вернули и это отвратительно, Вы видимо за копейку цепляетесь и интересы клиентов Вам не важны!
Очень жаль!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемые гости!
Я всегда заранее пишу, что фото по экскурсии я оправлю на телефон.
Есть обратная связь, если вам надо печатный вариант,
пожалуйста отмените эту заявку и выберите другой вариант.
В данном случае гости сразу с аэропорта приехали с вещами, устали после перелёта, телефон разряжен…
Мне очень жаль, что вы ушли с моей экскурсии, и с другими экскурсиями у вас не получилось, но за другие экскурсии я не отвечаю.
Поверьте, у гидов нет цели просто собирать с гостей деньги.
Мы стараемся, чтобы гости были довольны и захотели приехать ещё!

С
Сергей
23 авг 2025
Спасибо Наталье за интересную и увлекательную экскурсию, погружение в историю Пруссии, много нового узнали.
Отдельное спасибо за рекомендации по дальнейшему путешествию, мы готовились к поездке, но сейчас планы скорректировали.
Рекомендуем всем, кто увлечен историей!
Д
Дарья
23 авг 2025
Наталья, спасибо за увлекательную экскурсию по Калининграду! Было очень интересно, комфортно и познавательно!
С
Светлана
22 авг 2025
Замечательная экскурсия и экскурсовод Наталья! Были с ребёнком 9 лет, всем очень понравилось!
Л
Людмила
22 авг 2025
Благодарю Наталью за содержательную и по-настоящему искреннюю экскурсию. Живое и интересное повествование о непростой судьбе города впечатлило меня и сына-подростка. Маршрут охватывает знаковые места, позволяет познакомиться с городом с разных сторон. Отдельное спасибо экскурсоводу за индивидуальный подход к планированию времени встречи!
П
Павел
19 авг 2025
Такого ужасающего опыта с экскурсоводами у меня ещё не было! Во первых экскурсия проходила от лавочки «посидим» к лавочке. Я все понимаю возраст и т. д. Но возможно эта работа
не для Натальи. Во вторых Наталья я вас умоляю не надо нарушать личных границ, постоянные попытки подтолкнуть, направить руками или обратить к себе внимание, трогая руками. Ребенок стал избегать вас сразу после начала, супруга терпела из-за уважения к возрасту. В третьих подача материала, увы не интересная. В четвертых вас было мега ужасно слышно, и обращались вы непосредственно к одному человеку, на группу вы работать явно не умеете. Рекомендую вам, во первых, если вы ходите по шумным местам и не хотите громко говорить, купить усилитель голоса или колонку, и во вторых я вам об этом сказал, распечатайте фотографии, смотреть в телефоне не хочется, по крайней мере на экскурсии. Не отказались в начале из за чувства такта и по причине того, что у супруги сегодня день рождения. Я не хотел портить ей праздник.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Мне очень жаль, что гостю ничего не понравилось….
Я искренне желаю ему отличных путешествий и замечательных экскурсий!
Валерия
Валерия
18 авг 2025
Сегодня Наталья, увлеченно и живо показала нам Калининград, она с энтузиазмом делилась фактами, превращая экскурсию в захватывающее повествование. Было интересно сравнить исторические фотографии с современными видами города.
Спасибо за профессионализм и умение сделать историю доступной!
С
Сергей
17 авг 2025
Наталья провела очень интересную, содержательную экскурсию. Лёгкая подача материала и глубокое погружение в историю местности с глубины веков до наших дней. Время пролетело незаметно.
С
Светлана
16 авг 2025
Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Всё было отлично организовано. Историческая информация была подкреплена подборкой фотографий того времени. 2,5 часа пролетели незаметно.
Фая
Фая
12 авг 2025
Экскурсия чудесная, рекомендую

