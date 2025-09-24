Калининград, бывший Кёнигсберг, предлагает уникальную экскурсию по историческим местам.
Путешествие начинается с Королевского замка, откуда открывается вид на исчезнувшие районы Лебених и Альтштадт. Прогулка по Замковому пруду расскажет о связи прусского
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Кёнигсберга
- 🌉 Прогулка по острову Канта
- 🎨 Посещение Музея изобразительных искусств
- 🕍 Уникальный иконостас из янтаря
- 📚 Интересные факты о Канте
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Королевский замок
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Музей изобразительных искусств
- Новая Синагога
Описание экскурсии
Исторический центр Кёнигсберга
- Начнём путешествие в историю Кёнигсберга с места, где когда-то был Королевский замок
- С Королевской горы вы увидите канувшие в Лету районы Лебених и Альтштадт
- Прогуляемся вокруг Замкового пруда, поговорим о связи потомков старинного прусского рода с Россией и масонстве в Кёнигсберге
- По улице, где жил сказочник Гофман, дойдём до концертного зала Штадтхалле
- У памятника Иммануилу Канту я поделюсь интересными фактами из жизни великого философа и расскажу, какое прошение он написал Елизавете Петровне
Остров Кнайпхоф
- От Штайндамма спустимся к реке Преголе и пойдём на остров Канта. Я расскажу о Кафедральном соборе и судьбе философа
- Заглянем в собор — православную и евангелическую часовни
- Вы сделаете селфи с Кантом — он приглашает весьма убедительно
- Прогуляемся по парку скульптур, на месте которого когда-то был целый город
Возле острова
- Покажу здание биржи, в котором сегодня располагается Музей изобразительных искусств
- Расскажу о семи мостах и проведу по Рыбной деревне
- Вы увидите Крестовоздвиженский собор (Кирха Креста) с уникальным иконостасом из янтаря
- У Новой Синагоги услышите о Хрустальной ночи 1938 года
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 306 туристов
Меня зовут Наталья, я гид-экскурсовод. Принимаю гостей в Калининграде и Светлогорске — принимаю как друзей. Вы узнаете много интересного и познавательного, отлично проведёте время и вернётесь домой с багажом положительных эмоций!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
24 сен 2025
Огромное спасибо Натальи. Глубокое знание истории города, интересная и неперегруженная подача информации. Было очень интересно. Время экскурсии пролетело незаметно. Наталья просто влюбила нас в Калининград.
По нашему запросу получили хорошие рекомендации на посещение ресторана. Остались очень довольны
А
Артем
23 сен 2025
Наталья, очень позитивный и доброжелательный человек, и очень в теме своего города, поскольку сразу видно, что она его очень любит и стремиться рассказать о нем все, что можно уложить в 2,5 часа экскурсии. Очень информативно и по делу. Время пролетело незаметно. Спасибо ей за это.
И
Ирина
8 сен 2025
Прекрасная экскурсия, даже дождь не помешал нам в компании Натальи насладиться видами настоящего и узнать многое о прошлом, давнем и не очень.
О
Ольга
7 сен 2025
Наталья знает все об истории Кенигсберга, и экскурсия именно об этом! Исторический экскурс. Фото на телефоне - одно из самых интересных, потому что понимаешь суть города. Четыре звезды, потому что
Н
Наталья
4 сен 2025
Прилетали в Калининград на 5 дней, с 27.08. по 31.08.25г. Я прилетела во второй раз, а моя сестра была в первый раз, поэтому и решила взять для неё подобную экскурсию. Как обзорная очень познавательна, по исторической части города, не долгая, всего 2,5 часа (мы были с самолета в этот день). Наталья - наш гид, прекрасный рассказчик)))) Всё прошло замечательно. Рекомендую!!!
Т
Татьяна
24 авг 2025
Добрый день! Экскурсовод заранее скинула фото на вот сап, и по ходу экскурсии просила открыть фото и посмотреть как было До и как сейчас! Это очень неудобно, телефон не заряжен
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемые гости!
Я всегда заранее пишу, что фото по экскурсии я оправлю на телефон.
Есть обратная связь, если вам надо печатный вариант,
Я всегда заранее пишу, что фото по экскурсии я оправлю на телефон.
С
Сергей
23 авг 2025
Спасибо Наталье за интересную и увлекательную экскурсию, погружение в историю Пруссии, много нового узнали.
Отдельное спасибо за рекомендации по дальнейшему путешествию, мы готовились к поездке, но сейчас планы скорректировали.
Рекомендуем всем, кто увлечен историей!
Д
Дарья
23 авг 2025
Наталья, спасибо за увлекательную экскурсию по Калининграду! Было очень интересно, комфортно и познавательно!
С
Светлана
22 авг 2025
Замечательная экскурсия и экскурсовод Наталья! Были с ребёнком 9 лет, всем очень понравилось!
Л
Людмила
22 авг 2025
Благодарю Наталью за содержательную и по-настоящему искреннюю экскурсию. Живое и интересное повествование о непростой судьбе города впечатлило меня и сына-подростка. Маршрут охватывает знаковые места, позволяет познакомиться с городом с разных сторон. Отдельное спасибо экскурсоводу за индивидуальный подход к планированию времени встречи!
П
Павел
19 авг 2025
Такого ужасающего опыта с экскурсоводами у меня ещё не было! Во первых экскурсия проходила от лавочки «посидим» к лавочке. Я все понимаю возраст и т. д. Но возможно эта работа
Наталья
Ответ организатора:
Мне очень жаль, что гостю ничего не понравилось….
Я искренне желаю ему отличных путешествий и замечательных экскурсий!
Валерия
18 авг 2025
Сегодня Наталья, увлеченно и живо показала нам Калининград, она с энтузиазмом делилась фактами, превращая экскурсию в захватывающее повествование. Было интересно сравнить исторические фотографии с современными видами города.
Спасибо за профессионализм и умение сделать историю доступной!
С
Сергей
17 авг 2025
Наталья провела очень интересную, содержательную экскурсию. Лёгкая подача материала и глубокое погружение в историю местности с глубины веков до наших дней. Время пролетело незаметно.
С
Светлана
16 авг 2025
Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Всё было отлично организовано. Историческая информация была подкреплена подборкой фотографий того времени. 2,5 часа пролетели незаметно.
Фая
12 авг 2025
Экскурсия чудесная, рекомендую
