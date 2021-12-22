Что вас ожидает

Секреты и истории вечернего Кенигсберга

От яркой центральной площади Победы, на которой начнется экскурсия, мы свернем на тихую улочку. По мостовой прогуляемся к тихому Верхнему озеру и укрытой сумраком башне Дона. По пути я расскажу о строительстве оборонительных сооружений Кенигсберга и их предназначении. Затем осмотрим Росгартенские ворота и обсудим 10 интересных, но нетривиальных фактов о янтаре. И наконец, окажемся на возвышенности, где 700 лет стоял Королевский замок Кенигсберга. Здесь вам откроются истории о древних пруссах, рыцарях Тевтонского ордена, о сокровищах крепости и тайнах Янтарной комнаты.

Огни современного Калининграда

Всего несколько минут пешком — и из Средневековья мы вернемся в день сегодняшний. Полюбуемся вечерней панорамой Музея мирового океана и, конечно, заглянем на остров Канта: вы увидите Кафедральный собор, могилу философа Иммануила Канта и памятник первому герцогу Пруссии. А закончим путешествие в знаменитой Рыбной деревне, среди уютных ресторанчиков, янтарных магазинов и открыточных видов Калининграда.

Организационные детали