Легенды и истории вечернего Кёнигсберга

Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты

Индивидуально
для 5 чел.
Не секрет, что именно с заходом солнца на улицах города оживают его многовековые тайны и легенды.

Мы отправимся в путешествие по вечернему Калининграду сквозь времена и эпохи: прикоснемся к старинным башням, воротам и руинам Королевского замка, вспомним о рыцарях, герцогах и великих умах.

А после вернемся в настоящее, любуясь огнями красочной Рыбной деревни.
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Секреты и истории вечернего Кенигсберга

От яркой центральной площади Победы, на которой начнется экскурсия, мы свернем на тихую улочку. По мостовой прогуляемся к тихому Верхнему озеру и укрытой сумраком башне Дона. По пути я расскажу о строительстве оборонительных сооружений Кенигсберга и их предназначении. Затем осмотрим Росгартенские ворота и обсудим 10 интересных, но нетривиальных фактов о янтаре. И наконец, окажемся на возвышенности, где 700 лет стоял Королевский замок Кенигсберга. Здесь вам откроются истории о древних пруссах, рыцарях Тевтонского ордена, о сокровищах крепости и тайнах Янтарной комнаты.

Огни современного Калининграда

Всего несколько минут пешком — и из Средневековья мы вернемся в день сегодняшний. Полюбуемся вечерней панорамой Музея мирового океана и, конечно, заглянем на остров Канта: вы увидите Кафедральный собор, могилу философа Иммануила Канта и памятник первому герцогу Пруссии. А закончим путешествие в знаменитой Рыбной деревне, среди уютных ресторанчиков, янтарных магазинов и открыточных видов Калининграда.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше семи лет
  • Мы пройдем пешком около 10 км, обязательно оденьтесь по погоде
  • Дополнительные расходы: 28 руб. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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