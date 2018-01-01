Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Яркие религиозные памятники города

Вы посетите кафедральный собор Кёнигсберга, где поговорим о хранителе средневековых тайн и месте, где упокоились магистры Тевтонского ордена, а также великий философ и педант с чувством юмора И. Кант. Я расскажу о синагоге Кёнигсберга, которую построили калининградцы. А также покажу две старинных кирхи — Св. Адальберта, покровителя Пруссии, и Памяти Королевы Луизы, чья дочь стала женой Российскому Императору Николаю I и прапрабабушкой Николаю II.

Неповторимый Калининград в деталях

Вы увидите весёлые фавелы местных рыбаков и три порта Калининграда. Узнаете, что такое калининградский маньеризм и почему Дом советов пропитан духом далёких самураев. Рассмотрите главный ж/д вокзал Кёнигсберга — памятник индустриальной архитектуры — и самые красивые 🤩 ворота города, Бранденбургские. Выясните, как один вид сладости удостоился целого музея. Кроме того, я познакомлю вас с Ратсхофом, местом, где район рабочих окраин превращается в квартал элитного жилья, и Амалиенау — районом, где воплощались лучшие идеи градостроительства столетней давности. А также отвезу к огромному стадиону, где творилась история 📖 Чемпионата мира по футболу 2018.

По пути я подскажу лучшие ракурсы для фото и дам рекомендации по ресторанам и шопингу.

Организационные детали

Дополнительных расходов, за исключением личных трат на еду и сувениры 🎁, не предвидится.