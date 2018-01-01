Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы

Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде

Марк
Марк – Гид из Калининграда
Вы узнаете об основании города, рыцарях и древних пруссах, периоде расцвета и забавных фактах, связанных с местной гастрономией и жителями.

Откроете тайны Средневекового Кёнигсберга, познакомитесь с готикой и модерном, историей 📖 марципана и королей.

А также убедитесь, что фортификация — это красиво 🤩, и что только в Калининграде можно понять концепцию города-сада.
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История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы

Что вас ожидает

Яркие религиозные памятники города
Вы посетите кафедральный собор Кёнигсберга, где поговорим о хранителе средневековых тайн и месте, где упокоились магистры Тевтонского ордена, а также великий философ и педант с чувством юмора И. Кант. Я расскажу о синагоге Кёнигсберга, которую построили калининградцы. А также покажу две старинных кирхиСв. Адальберта, покровителя Пруссии, и Памяти Королевы Луизы, чья дочь стала женой Российскому Императору Николаю I и прапрабабушкой Николаю II.

Неповторимый Калининград в деталях
Вы увидите весёлые фавелы местных рыбаков и три порта Калининграда. Узнаете, что такое калининградский маньеризм и почему Дом советов пропитан духом далёких самураев. Рассмотрите главный ж/д вокзал Кёнигсберга — памятник индустриальной архитектуры — и самые красивые 🤩 ворота города, Бранденбургские. Выясните, как один вид сладости удостоился целого музея. Кроме того, я познакомлю вас с Ратсхофом, местом, где район рабочих окраин превращается в квартал элитного жилья, и Амалиенау — районом, где воплощались лучшие идеи градостроительства столетней давности. А также отвезу к огромному стадиону, где творилась история 📖 Чемпионата мира по футболу 2018.

По пути я подскажу лучшие ракурсы для фото и дам рекомендации по ресторанам и шопингу.

Организационные детали

Дополнительных расходов, за исключением личных трат на еду и сувениры 🎁, не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 на острове Канта
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марк
Марк
Меня зовут Марк. Я калининградец и тележурналист с историческим образованием. Уже более 20-и лет занимаюсь прикладным краеведением, сам много путешествую, поэтому стараюсь делать и проводить экскурсии, так, как это делают коллеги из Берлина и Лондона. Буду рад встрече с вами!
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