Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы

Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует старый город и Калининград
Вы узнаете об основании города, рыцарях и древних пруссах, периоде расцвета и забавных фактах, связанных с местной гастрономией и жителями.

Откроете тайны Средневекового Кёнигсберга, познакомитесь с готикой и модерном, историей марципана и королей.

А также убедитесь, что фортификация — это красиво, и что только в Калининграде можно понять концепцию города-сада.
5
68 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы

Описание экскурсии

Яркие религиозные памятники города

Вы посетите кафедральный собор, где поговорим о хранителе средневековых тайн и месте, где упокоились магистры рыцарского ордена, а также великий философ и педант с чувством юмора И. Кант. Я расскажу о синагоге Кёнигсберга, которую построили калининградцы. А также покажу две старинных кирхиСв. Адальберта, покровителя Пруссии, и Памяти Королевы Луизы, чья дочь стала женой Российскому Императору Николаю I и прапрабабушкой Николаю II.

Неповторимый Калининград в деталях

Вы увидите весёлые фавелы местных рыбаков и три порта Калининграда. Узнаете, что такое калининградский маньеризм и почему Дом советов пропитан духом далёких самураев. Рассмотрите главный ж/д вокзал Кёнигсберга — памятник индустриальной архитектуры — и самые красивые ворота города, Королевские. Выясните, как один вид сладости удостоился целого музея. Кроме того, я познакомлю вас с Ратсхофом, местом, где район рабочих окраин превращается в квартал элитного жилья, и Амалиенау — районом, где воплощались лучшие идеи градостроительства столетней давности. А также отвезу к огромному стадиону, где творилась история Чемпионата мира по футболу 2018.

По пути я подскажу лучшие ракурсы для фото и дам рекомендации по ресторанам и шопингу.

Организационные детали

Дополнительных расходов, за исключением личных трат на еду и сувениры, не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 306 туристов
Меня зовут Марк. Я калининградец и тележурналист с историческим образованием. Уже более 20-и лет занимаюсь прикладным краеведением, сам много путешествую, поэтому стараюсь делать и проводить экскурсии, так, как это делают коллеги из Берлина и Лондона. Буду рад встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
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2
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П
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не сказать: мы по‑настоящему влюбились в город благодаря потрясающему экскурсоводу. Марк - настоящий мастер своего
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дела: его завораживающий голос, безупречная речь, тонкое чувство юмора и энциклопедические знания погрузили нас в атмосферу Калининграда. Казалось, экскурсия только началась, а уже пора прощаться. Огромное спасибо, Марк, за эти яркие впечатления! От всего сердца желаем вам благополучия и процветания! Городу повезло, что в нем живет Марк, это значит, что история города будет передаваться из уст в уста.

Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не+1
Экскурсия по центру Калининграда с гидом Марком превзошла все ожидания! Сказать, что нам понравилось, ничего не
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Светлана
Экскурсия просто замечательная! Интересно, познавательно, креативно 😄Марк-прекрасный рассказчик, который очень много знает, но при этом не перегружает информацией) А создание позитивного настроя-просто особый талант Марка☺️Всем туристам рекомендуем знакомство с Калининградом на данной экскурсии! 😀
Экскурсия просто замечательная! Интересно, познавательно, креативно 😄Марк-прекрасный рассказчик, который очень много знает, но при этом не
Экскурсия просто замечательная! Интересно, познавательно, креативно 😄Марк-прекрасный рассказчик, который очень много знает, но при этом не
Экскурсия просто замечательная! Интересно, познавательно, креативно 😄Марк-прекрасный рассказчик, который очень много знает, но при этом не
Экскурсия просто замечательная! Интересно, познавательно, креативно 😄Марк-прекрасный рассказчик, который очень много знает, но при этом не
Экскурсия просто замечательная! Интересно, познавательно, креативно 😄Марк-прекрасный рассказчик, который очень много знает, но при этом не
Экскурсия просто замечательная! Интересно, познавательно, креативно 😄Марк-прекрасный рассказчик, который очень много знает, но при этом не
Экскурсия просто замечательная! Интересно, познавательно, креативно 😄Марк-прекрасный рассказчик, который очень много знает, но при этом не
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Отличная экскурсия по Калининграду с грамотным и позитивным собеседником, знающим много интересных фактов и готовым поддержать разговор на любые темы оставила приятные впечатления от первого знакомства с городом
Отличная экскурсия по Калининграду с грамотным и позитивным собеседником, знающим много интересных фактов и готовым поддержать
Отличная экскурсия по Калининграду с грамотным и позитивным собеседником, знающим много интересных фактов и готовым поддержать
Отличная экскурсия по Калининграду с грамотным и позитивным собеседником, знающим много интересных фактов и готовым поддержать
Отличная экскурсия по Калининграду с грамотным и позитивным собеседником, знающим много интересных фактов и готовым поддержать
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Ирина
Марк безумно харизматичен! Благодаря ему мы, наконец, поняли, что такое Калининград, смогли прочувствовать город и увидеть его облик с разных времен. Экскурсия очень динамичная, гид рассказал про самые интересные места,
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показал такие закоулки, которые никак не найти пр самостоятельном осмотре - дал нам почувствовать вайб города. Отличная экскурсия, даже если вы не в первый раз в городе, все равно это откроет новые стороны, как нам кажется. Для нас это первое посещение Калининграда, после такой экскурсии точно хочется встретиться снова - и с Калининградом, и с Марком! Настоятельно рекомендуем!

Марк безумно харизматичен! Благодаря ему мы, наконец, поняли, что такое Калининград, смогли прочувствовать город и увидеть
Марк безумно харизматичен! Благодаря ему мы, наконец, поняли, что такое Калининград, смогли прочувствовать город и увидеть
Марк безумно харизматичен! Благодаря ему мы, наконец, поняли, что такое Калининград, смогли прочувствовать город и увидеть
Марк безумно харизматичен! Благодаря ему мы, наконец, поняли, что такое Калининград, смогли прочувствовать город и увидеть
Марк безумно харизматичен! Благодаря ему мы, наконец, поняли, что такое Калининград, смогли прочувствовать город и увидеть
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С
Все отлично
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Елена
Экскурсия вызвала восторг! Марк восхитительный рассказщик! Профессионал своего дела. На протяжении всей экскурссии мы узнали не только много интересного и полезного о городе К. но и разобрались и узнали основы в философии канта! А его рассказ об Ордине Таплиеров выше всяких похвал! Рекомендуем всем,кто хочет повысеть свой интелектуальный уровень за несколько часов! Браво!
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