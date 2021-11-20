Мистики и маги Кёнигсберга

Вечерняя экскурсия по таинственным улицам города-призрака

Кёнигсбергу повезло быть одним из самых мистических мест Европы.

А Калининград бережно хранит и перепевает на новый лад доставшееся наследство.

Если постараться, в нем можно услышать голос старого немецкого города, говорящего с нами, словно тень отца Гамлета.

Эти тени мы и будем «ловить» на экскурсии: фиксировать их и снова отпускать на волю.
Мистики и маги Кёнигсберга
Мистики и маги Кёнигсберга
Мистики и маги Кёнигсберга
Мистики и маги Кёнигсберга
Мистики и маги Кёнигсберга
Мистики и маги Кёнигсберга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Калининград с необычного ракурса

Я покажу, где находилась масонская ложа, раскрою тайны улицы Коперника и расскажу о бункере Отто Ляша — последнего коменданта города. Кроме того, вы рассмотрите памятник молодому Петру I, руины замка, университет Альбертина и Эстакадный мост. Отыщете старую трамвайную дорогу и посмотрите на место соединения трех городов, из которых состоял Кёнигсберг. Погуляете по острову Канта и увидите могилу немецкого философа.

Кёнигсберг: правда и вымысел

Вы узнаете, кого проклял Верховный жрец пруссов, на что обиделись боги и чем занималась загадочная организация «Аненербе». Почему на Кафедральном соборе вместо креста русалка, кому помогает пирамида Предсказателей и по какой причине так и не найдена Янтарная комната. А также: где колдовали местные маги, зачем королю понадобилась колдовская шкатулка и куда ведут городские подземелья. И это не все тайны, которые встретятся нам на пути.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Канту
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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