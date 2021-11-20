Что вас ожидает

Калининград с необычного ракурса

Я покажу, где находилась масонская ложа, раскрою тайны улицы Коперника и расскажу о бункере Отто Ляша — последнего коменданта города. Кроме того, вы рассмотрите памятник молодому Петру I, руины замка, университет Альбертина и Эстакадный мост. Отыщете старую трамвайную дорогу и посмотрите на место соединения трех городов, из которых состоял Кёнигсберг. Погуляете по острову Канта и увидите могилу немецкого философа.

Кёнигсберг: правда и вымысел

Вы узнаете, кого проклял Верховный жрец пруссов, на что обиделись боги и чем занималась загадочная организация «Аненербе». Почему на Кафедральном соборе вместо креста русалка, кому помогает пирамида Предсказателей и по какой причине так и не найдена Янтарная комната. А также: где колдовали местные маги, зачем королю понадобилась колдовская шкатулка и куда ведут городские подземелья. И это не все тайны, которые встретятся нам на пути.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.