1 отзыв оставили туристы

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По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга

Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Приглашаю совершить яркое путешествие во времени — в обаятельный Кёнигсберг на рубеже 19-20 веков.

На ХуфеналлеЕ и аллее королевы Луизы вы познакомитесь со старинной застройкой, определившей облик района Хуфен, услышите городские легенды о виллах, доходных домах и их довоенных жителях.

А также узнаете о хуфенских трамвайчиках и знаменитом немецком зоопарке и познакомитесь с уличным искусством современного Калининграда.
5
11 отзывов
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга

Описание экскурсии

«Космическая» ХуфеналлеЕ

Начнем прогулку с мощеного проспекта Мира — это бывшая ХуфеналлеЕ, которая являлась главной улицей исторического района Хуфен. В самом ее сердце вы увидите знаменитый зоопарк и милого хомлина. А еще старейший кинотеатр со звездной тематикой — тема космоса будоражила жителей этого города всегда. Мы поговорим о наших земляках-космонавтах, особенно о легендарном Алексее Леонове, судьба которого тесно связана с Калининградом.

Аллея королевы Луизы

Затем вы окажетесь на самой живописной улице Хуфена — Луизеналлее, ныне Комсомольской. Я расскажу о застройке виллами в конце 19 — начале 20 века и о том, как позже изменилась градостроительная концепция, воплотившаяся в приютах и благородных доходных домах, которые и определили облик улицы. Что ни здание — то памятник архитектуры! На некоторых можно увидеть необычный стрит-арт! О самых интересных историях домов обязательно поговорим на прогулке. И даже сможем зайти в один из них. Ведь сегодня здесь — частный музей с единственной в городе горгульей!

Музыкальная аллея

Согласно адресной книге на Германналлее — ныне улица Чайковского — здесь проживали самые необычные представители немецкого общества. Их дома сохранились, и они прекрасны! Вы увидите буки и каштаны, а по весне цветущие магнолии и сакуры, придающие аллее невероятный шарм.

Хуфенские трамваи

До войны по этой улице можно было прокатиться на сине-желтом трамвайчике. К слову, хуфенские отличались особым уровнем комфорта. Какой же сейчас транспорт представлен в этом районе? И сохранился ли тот самый хуфенский трамвай? Об этом — на нашей встрече. А после — вы сможете проехать на старейшем трамвае России или посетить немецкий зоопарк — волшебный уголок Калининграда.

По желанию вы также можете посетить частный музей «Дом с горгульей», экспозиция которого перенесет вас в прошлое Кёнигсберга.

Организационные детали

  • При желании экскурсию можно продлить за доплату 1000 ₽/час
  • Отдельно оплачивается посещение музея «Дом с горгульей»: 1000 ₽/чел.
  • Экскурсия подойдёт путешественникам от 13 лет

Рекомендую перед экскурсией, по возможности, побывать на обзорной экскурсии по Калининграду — для лучшего восприятия отдельного района города

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе зоопарка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1607 туристов
Я дипломированный аттестованный экскурсовод. Работаю с 2015 года. Умею и люблю работать с детьми. Мой формат — это пешеходные экскурсии. Они позволяют разглядеть детали, прочувствовать ритм города. Приглашаю вас на свои авторские прогулки, которые подарят пищу для ума и порадуют сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Е
Маршрут нестандартный с интереснейшей информацией. Юля порадовала нас постоянным стремлением к расширению возможностей своих экскурсий, своими планами. Она сумела погрузить нас в эпоху начала 20 века не только проведя по
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улицам Хуфена показывая архитектурные и ботанические достопримечательности района, но и пригласив в гости в частный музей-квартиру в Доме с горгульей. Музей тоже на глазах меняется: то появляются новые вещи - свидетели времени, то новые перспективы в виде мини-концертов. Очень приятно, когда делом увлечены люди, сами получающие удовольствие от своей работы. Это передается и нам. Ребята, искренне желаем, чтобы ваши планы совместного творчества осуществлялись, и появлялись новые прекрасные идеи!

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Евгения
Рекомендую к посещению! Спасибо, спасибо, Юлии, действительно за яркое путешествие по аллеям, и не только, района Хуфен. Это путешествие, где прошлое переплетается с настоящим под наполненный интересными фактами рассказ, который
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дополняют архивные фотографии. Здесь и про зоопарк и немного про его обитателей, про жителей Хуфена, дома и местные легенды и многое другое. А началась встреча со знакомства с одним из членов семейства хомлинов. Да, ещё была встреча с "Домом с горгульей" (частный музей), обязательно соглашаетесь на его посещение, это украшение маршрута. Три часа пролетели на одном дыхании. И вот уже завершается экскурсия под звон проезжающего трамвая N 5. А так не хочется расставаться. Именно во время таких прогулок открываются новые грани города. Юлия, спасибо за великолепный маршрут, и, надеюсь, Вы будете радовать нас новыми. А читающим отзыв, желаю отличного настроения, удобной обуви и в путь с Юлией в увлекательное путешествие.

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Е
Ещё одна замечательная экскурсия от Юлии. Несмотря на проливной дождь, все остались в полном восторге. Интересно, живо, красочно, информативно. Посетили дом с горгулей, познакомились с прекрасными хозяевами, увлечёнными своим делом.
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Очень атмосферная обстановка, все предметы можно взять в руки, прикоснуться к старине и почувствовать дух того времени. Приятным бонусом стала чашечка кофе с марципаном, которая была ооочень актуальна, когда за окном льёт дождь. Огромное спасибо Юлии за организацию этого визита. Ждём новых маршрутов. Преданные ваши туристы.

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А
Замечательную прогулку придумала для нас Юлия! Очень хотелось пройтись нестандартным маршрутом, увидеть старые улицы города с аутентичной архитектурой,поэтому специально искала этот маршрут и нашла у Юлии! Старинные здания с архитектурой
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постмодерна, виллочки, особняки, историю зоопарка и здешнего стритарта- мы всё это увидели, и Юля поведала нам историю каждого здания и обитателей этих мест! Гид прекрасно знает историю своего города, жителей, прогулка подойдёт и для детей. Спасибо Юлии, любим ваш город! Алина

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Ирина
Юля, с Международным женским днем Вас, милая девушка! Экскурсия была в ноябре, но до сих пор вспоминаю нашу замечательную прогулку. Желтые листочки гингко билоба до сих храню к книгах. Особенно порадовал визит в одну из вилл Амалиенау. Неравнодушное отношение Юли к городу поражает. Спасибо огромное за экскурсию и надеюсь на новую встречу.
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Юрий
Юлия, отличный экскурсовод, рассказывает с душой и погружена в свой город и регион как и полагается отличному гиду. Сама экскурсия по аллеям отличная, старые виллы и дома, зеленые аллеи без магазинов и вывесок, очень колоритно. Обязательно при следующем посещение Калининграда буду брать экскурсии у Юлии по другим частям города.
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