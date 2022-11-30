1 отзыв оставили туристы

Приглашаю совершить яркое путешествие во времени — в обаятельный Кёнигсберг на рубеже 19-20 веков. На ХуфеналлеЕ и аллее королевы Луизы вы познакомитесь со старинной застройкой, определившей облик района Хуфен, услышите городские легенды о виллах, доходных домах и их довоенных жителях. А также узнаете о хуфенских трамвайчиках и знаменитом немецком зоопарке и познакомитесь с уличным искусством современного Калининграда.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Космическая» ХуфеналлеЕ

Начнем прогулку с мощеного проспекта Мира — это бывшая ХуфеналлеЕ, которая являлась главной улицей исторического района Хуфен. В самом ее сердце вы увидите знаменитый зоопарк и милого хомлина. А еще старейший кинотеатр со звездной тематикой — тема космоса будоражила жителей этого города всегда. Мы поговорим о наших земляках-космонавтах, особенно о легендарном Алексее Леонове, судьба которого тесно связана с Калининградом.

Аллея королевы Луизы

Затем вы окажетесь на самой живописной улице Хуфена — Луизеналлее, ныне Комсомольской. Я расскажу о застройке виллами в конце 19 — начале 20 века и о том, как позже изменилась градостроительная концепция, воплотившаяся в приютах и благородных доходных домах, которые и определили облик улицы. Что ни здание — то памятник архитектуры! На некоторых можно увидеть необычный стрит-арт! О самых интересных историях домов обязательно поговорим на прогулке. И даже сможем зайти в один из них. Ведь сегодня здесь — частный музей с единственной в городе горгульей!

Музыкальная аллея

Согласно адресной книге на Германналлее — ныне улица Чайковского — здесь проживали самые необычные представители немецкого общества. Их дома сохранились, и они прекрасны! Вы увидите буки и каштаны, а по весне цветущие магнолии и сакуры, придающие аллее невероятный шарм.

Хуфенские трамваи

До войны по этой улице можно было прокатиться на сине-желтом трамвайчике. К слову, хуфенские отличались особым уровнем комфорта. Какой же сейчас транспорт представлен в этом районе? И сохранился ли тот самый хуфенский трамвай? Об этом — на нашей встрече. А после — вы сможете проехать на старейшем трамвае России или посетить немецкий зоопарк — волшебный уголок Калининграда.

По желанию вы также можете посетить частный музей «Дом с горгульей», экспозиция которого перенесет вас в прошлое Кёнигсберга.

Организационные детали

При желании экскурсию можно продлить за доплату 1000 ₽/час

Отдельно оплачивается посещение музея «Дом с горгульей»: 1000 ₽/чел.

Экскурсия подойдёт путешественникам от 13 лет

Рекомендую перед экскурсией, по возможности, побывать на обзорной экскурсии по Калининграду — для лучшего восприятия отдельного района города