1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

«Космическая» Хуфеналлея

Начнем прогулку 👣 с мощеного проспекта Мира — это бывшая Хуфеналлея, которая являлась главной улицей исторического района Хуфен. В самом ее сердце вы увидите особый памятник, где поговорим о наших земляках-космонавтах: Юрии Романенко, Викторе Пацаеве и, особенно, об Алексее Леонове, судьба которого тесно связана с Калининградом.

Аллея королевы Луизы

Затем вы окажетесь на самой живописной улице Хуфена — Луизеналлее, ныне Комсомольской. Я расскажу о застройке виллами в конце 19 века и о том, как позже изменилась градостроительная концепция, воплотившаяся в приютах и благородных доходных домах, которые и определили облик улицы. Что ни здание — то памятник архитектуры! О самых интересных историях домов обязательно поговорим на прогулке. И отдельное внимание уделим людям, жившим здесь до войны: врачам, профессорам, предпринимателям и не только.

Хуфенские трамваи

До войны по этой улице можно было прокатиться на сине-желтом трамвайчике. К слову, хуфенские отличались особым уровнем комфорта. Какой же сейчас транспорт представлен на улице Комсомольской? И сохранился ли тот самый хуфенский трамвай? Об этом — на нашей встрече. А после — вы сможете проехать на старейшем трамвае России или посетить немецкий зоопарк — волшебный уголок Калининграда.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.