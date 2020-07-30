1 отзыв оставили туристы

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По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга

Атмосферная прогулка по старинным улицам с легким погружением в историю и архитектуру квартала

5
1 отзыв
Юлия
Юлия – Гид из Калининграда
Приглашаю совершить небольшое, но яркое путешествие во времени — в обаятельный Калининград на рубеже 19-20 веков.

На Хуфеналлее и аллее королевы Луизы вы познакомитесь со старинной застройкой, определившей облик района, услышите городские легенды о виллах, доходных домах и их довоенных жителях.

А также узнаете о хуфенских трамвайчиках и знаменитом немецком зоопарке.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга

Что вас ожидает

«Космическая» Хуфеналлея
Начнем прогулку 👣 с мощеного проспекта Мира — это бывшая Хуфеналлея, которая являлась главной улицей исторического района Хуфен. В самом ее сердце вы увидите особый памятник, где поговорим о наших земляках-космонавтах: Юрии Романенко, Викторе Пацаеве и, особенно, об Алексее Леонове, судьба которого тесно связана с Калининградом.

Аллея королевы Луизы
Затем вы окажетесь на самой живописной улице Хуфена — Луизеналлее, ныне Комсомольской. Я расскажу о застройке виллами в конце 19 века и о том, как позже изменилась градостроительная концепция, воплотившаяся в приютах и благородных доходных домах, которые и определили облик улицы. Что ни здание — то памятник архитектуры! О самых интересных историях домов обязательно поговорим на прогулке. И отдельное внимание уделим людям, жившим здесь до войны: врачам, профессорам, предпринимателям и не только.

Хуфенские трамваи
До войны по этой улице можно было прокатиться на сине-желтом трамвайчике. К слову, хуфенские отличались особым уровнем комфорта. Какой же сейчас транспорт представлен на улице Комсомольской? И сохранился ли тот самый хуфенский трамвай? Об этом — на нашей встрече. А после — вы сможете проехать на старейшем трамвае России или посетить немецкий зоопарк — волшебный уголок Калининграда.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 в район кинотетра "Заря"
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга
По аллеям Хуфена, или в гостях у Кёнигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Заворожена историей Восточной Пруссии! Особенно меня привлекают уютные районы Калининграда, которые сохранили дух старого-доброго Кенигсберга. По их улицам стоит не спеша пройтись, чтобы город доверился тебе и раскрыл свои тайны. Поэтому мой любимый формат — это пешеходные экскурсии. Приглашаю вас на увлекательную прогулку, которая подарит пищу для ума и порадует сердце!
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1 отзыв оставили туристы

30 июля 2020
Юлия хорошо знает историю города. Красоту Калининграда нужно находить в деталях и Юлия с этим поможет. Нам понравилась экскурсия. Рекомендуем обращаться к Юлии

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