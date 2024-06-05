Мистические экскурсии в Калининграде

Найдено 20 экскурсий в категории «Мистические» в Калининграде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Мистики и маги Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800 за всё до 5 чел.
Замки и кирхи Восточной Пруссии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
289 отзывов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890 за человека
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835 за всё до 3 чел.
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Начало: Приеду за Вами на указанный адрес
Расписание: 10.00 свободные даты в расписании
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000 за человека
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Остров Канта - история старого Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Остров Канта - история старого Кенигсберга
Начало: Калининград, ул. Октябрьская 2, Маяк
Расписание: Суббота в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Фортификация Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Фортификация Кёнигсберга
Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1
Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990 за всё до 5 чел.
Остров Канта: прогулка сквозь время
🚶 Пешая
Групповая
45 минут
63 отзыва
Остров Канта: прогулка сквозь время
Начало: Улица Канта, 1, Калининград
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
900 за человека
Кёнигсберг - город призрак
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Сокровища Фортов Кёнигсберга
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
2 часа
110 отзывов
Сокровища Фортов Кёнигсберга
Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное
Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Раскрыть удивительные секреты города и узнать о его тайных обществах
Начало: У дома Советов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 850 за всё до 10 чел.
Мистический Кёнигсберг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
284 отзыва
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200 за человека
По следам янтарной комнаты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
По следам янтарной комнаты
Тайны королев, мистические истории и загадки рунического письма на экскурсии в столице амулетов
Начало: По договорённости
1 сен в 09:00
4 830 за всё до 4 чел.
Чёртова дюжина города К
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Чёртова дюжина города К
Погулять по окутанному мистикой городу и выведать побольше его тайн
Начало: На улице Гагарина
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Групповая
1 час
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
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    находятся здесь. Она очень здорово визуализировала весь процесс, вышли на горку, она нам картинку,мол так вот всё выглядело, а внутри вот так и всё в таком духе. Мне очень всё понравилось, рекомендую посетить:)

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Замки и кирхи Восточной Пруссии
    Экскурсия оставила только положительные впечатления. Экскурсовод Виктория увлекательно рассказывала об истории мест,которые мы посетили. Видно,что человек любит Калининградская область,ценит её историю.
  • Л
    Лариса
    29 мая 2024
    Мистический Кёнигсберг
    Были на экскурсии в сентябре 2023. Маршрут был спланирован вполне комфортно. Факты из истории города интересны.
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
    Ну что сказать! Мероприятие стоит своих денег на все 100%. Очень живописно, весело и познавательно!)
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏 Очень структурированный материал, живая подача, видно, как Елена горит своим делом и своим городом! Не раздумывая бы пошла на любые её экскурсионные программы)
    Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Остров Канта: прогулка сквозь время
    19.05.2024 побывали на виртуальной экскурсии. Благодарим, очень интересно. Историческая информация краткая, хорошо воспринимается на слух. Заглянули в старый Кенингсберг, все реалистично.
  • И
    Иван
    18 мая 2024
    Мистический Кёнигсберг
    У нас вел экскурсию Константин, невероятный рассказчик и специалист, очень познавательно, увлекательно и погружающе. Всем рекомендую это 15/10
  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
    Супер экскурсия. Сергей очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к своему городу. Способ подачи
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    информации очень доступный и нешаблонный. Продумывает все мелочи для комфорта гостей, заранее бронирует все классные места, планирует маршрут так, чтобы все было максимально комфортно, без очередей. Очень познавательно, весело, удобно, информативно

  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Провели незабываемый вечер на экскурсии по Кёнигсбергу. Увидели город с мистической стороны. Услышали много интересных историй связанных с городом и его обитателями. Было интересно, и мне и моей маме и дочке. В общем всем рекомендую эту экскурсию с Еленой.
  • С
    Сергей
    7 мая 2024
    Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
    Были на экскурсии! Очень круто! Мы в восторге и всем рекомендуем познавательно, весело, не напряжно!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мистические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
  2. Мистики и маги Кёнигсберга
  3. Замки и кирхи Восточной Пруссии
  4. Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
  5. 4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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