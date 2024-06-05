По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания Начало: Ул Сергеева, 4 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 289 отзывов Замки и кирхи Восточной Пруссии Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор Расписание: Среда и суббота в 09:40 1 890 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 104 отзыва Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости Расписание: Ежедневно по договоренности от 17 835 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 61 отзыв 4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный Начало: Приеду за Вами на указанный адрес Расписание: 10.00 свободные даты в расписании 7 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору Начало: Площадь Победы, 1 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Остров Канта - история старого Кенигсберга Начало: Калининград, ул. Октябрьская 2, Маяк Расписание: Суббота в 10:00 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 61 отзыв Фортификация Кёнигсберга Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1 Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 12 отзывов Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов Расписание: Ежедневно в 9:30 11 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 45 минут 63 отзыва Остров Канта: прогулка сквозь время Начало: Улица Канта, 1, Калининград Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Кёнигсберг - город призрак Начало: По договорённости Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде Расписание: Ежедневно, время по договоренности 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде Расписание: Ежедневно 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Групповая 2 часа 110 отзывов Сокровища Фортов Кёнигсберга Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности. 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области Начало: У входа в гостиницу «Калининград» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии Раскрыть удивительные секреты города и узнать о его тайных обществах Начало: У дома Советов 5 850 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 2.5 часа 284 отзыва Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа... Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00 2750 2 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 31 отзыв По следам янтарной комнаты Тайны королев, мистические истории и загадки рунического письма на экскурсии в столице амулетов Начало: По договорённости 4 830 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Чёртова дюжина города К Погулять по окутанному мистикой городу и выведать побольше его тайн Начало: На улице Гагарина 7 000 ₽ за всё до 4 чел.