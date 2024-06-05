1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Начало: Приеду за Вами на указанный адрес
Расписание: 10.00 свободные даты в расписании
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Остров Канта - история старого Кенигсберга
Начало: Калининград, ул. Октябрьская 2, Маяк
Расписание: Суббота в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Фортификация Кёнигсберга
Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1
Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Начало: Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
45 минут
Остров Канта: прогулка сквозь время
Начало: Улица Канта, 1, Калининград
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все хомлины Калининграда: Сказочное приключение
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Сокровища Фортов Кёнигсберга
Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное
Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг - мистическая столица Восточной Пруссии
Раскрыть удивительные секреты города и узнать о его тайных обществах
Начало: У дома Советов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 850₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По следам янтарной комнаты
Тайны королев, мистические истории и загадки рунического письма на экскурсии в столице амулетов
Начало: По договорённости
1 сен в 09:00
4 830₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чёртова дюжина города К
Погулять по окутанному мистикой городу и выведать побольше его тайн
Начало: На улице Гагарина
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Мистический Кёнигсберг: театрализованная групповая экскурсия
Попасть в загадочный мир тевтонских рыцарей, алхимиков, ведьм и фанатичных инквизиторов
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
- ИИрина30 мая 2024Экскурсия оставила только положительные впечатления. Экскурсовод Виктория увлекательно рассказывала об истории мест,которые мы посетили. Видно,что человек любит Калининградская область,ценит её историю.
- ЛЛариса29 мая 2024Были на экскурсии в сентябре 2023. Маршрут был спланирован вполне комфортно. Факты из истории города интересны.
- ААлександр28 мая 2024Ну что сказать! Мероприятие стоит своих денег на все 100%. Очень живописно, весело и познавательно!)
- ТТатьяна24 мая 2024Моя первая экскурсия в Калининграде была у Елены: и я этому очень рада 🙏 Очень структурированный материал, живая подача, видно, как Елена горит своим делом и своим городом! Не раздумывая бы пошла на любые её экскурсионные программы)
- ЕЕкатерина20 мая 202419.05.2024 побывали на виртуальной экскурсии. Благодарим, очень интересно. Историческая информация краткая, хорошо воспринимается на слух. Заглянули в старый Кенингсберг, все реалистично.
- ИИван18 мая 2024У нас вел экскурсию Константин, невероятный рассказчик и специалист, очень познавательно, увлекательно и погружающе. Всем рекомендую это 15/10
- ИИлья12 мая 2024Супер экскурсия. Сергей очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к своему городу. Способ подачи
- ААлександр10 мая 2024Провели незабываемый вечер на экскурсии по Кёнигсбергу. Увидели город с мистической стороны. Услышали много интересных историй связанных с городом и его обитателями. Было интересно, и мне и моей маме и дочке. В общем всем рекомендую эту экскурсию с Еленой.
- ССергей7 мая 2024Были на экскурсии! Очень круто! Мы в восторге и всем рекомендуем познавательно, весело, не напряжно!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мистические»
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