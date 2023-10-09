Любителям всего мистического и эксклюзивного посвящается! Когда взойдёт луна, вы отправитесь за неприступные стены набирающего популярность памятника военной архитектуры Калининграда конца 19 века — форта № 1 «Штайн». Вы узнаете, почему он практически не был тронут во время ВОВ, и увидите казармы, укрытия и даже старинные туалетные горшки.

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Описание

Что вас ожидает

Вы попадёте в сердце грозного оборонительного сооружения, когда его ворота заперты для других посетителей. Я объясню, почему форт почти не был повреждён в Отечественную войну, и расскажу об истории фортификации.

Вы пройдёте по центральной галерее. Увидите казарменные помещения, казематы, артиллерийские позиции, укрытия для артиллеристов, туалетные горшки с клеймами заводов изготовителей и многое другое.

Организационные детали