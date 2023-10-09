Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»

Исследовать таинственный форт Кёнигсберга после заката с профессиональным экскурсоводом

5
16 отзывов
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Любителям всего мистического и эксклюзивного посвящается! Когда взойдёт луна, вы отправитесь за неприступные стены набирающего популярность памятника военной архитектуры Калининграда конца 19 века — форта № 1 «Штайн».

Вы узнаете, почему он практически не был тронут во время ВОВ, и увидите казармы, укрытия и даже старинные туалетные горшки.
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Ближайшие даты:
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы попадёте в сердце грозного оборонительного сооружения, когда его ворота заперты для других посетителей. Я объясню, почему форт почти не был повреждён в Отечественную войну, и расскажу об истории фортификации.

Вы пройдёте по центральной галерее. Увидите казарменные помещения, казематы, артиллерийские позиции, укрытия для артиллеристов, туалетные горшки с клеймами заводов изготовителей и многое другое.

Организационные детали

  • Одевайтесь тепло — внутри форта прохладно
  • В форте встречаются летучие мыши — не пугайтесь, они безобидные
  • Я выдаю фонари для прогулки, но вы можете взять свои

в четверг и воскресенье в 21:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около форта № 1 «Штайн»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Ирина)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Ирина)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Светлана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Оксана)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (borial)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (borial)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (borial)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (borial)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (borial)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (borial)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (borial)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Мария)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Мария)Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» (Мария)
Ирина
9 окт 2023
Вчера были на экскурсии. Очень понравилось. Денис рассказывал так интересно, что два часа экскурсии пролетели незаметно. Ночью ходить в форт гораздо интереснее, чем днем. Атмосфера совершенно другая, более мрачная и мистическая.
Вчера были на экскурсии. Очень понравилось. Денис рассказывал так интересно, что два часа экскурсии пролетели незаметно.Вчера были на экскурсии. Очень понравилось. Денис рассказывал так интересно, что два часа экскурсии пролетели незаметно.
А
9 окт 2023
Это просто удивительная экскурсия! Денис - отличный гид! Два часа пролетели незаметно, его очень интересно слушать, он настоящий молодец! А ночной форт - это сказка какая-то, мы как будто бы погрузилась в те времена, когда этот форт функционировал. Огромное спасибо! Это очень интересный опыт. Однозначно рекомендую!
А
9 окт 2023
Та самая экскурсия, когда ты вспоминаешь о фотоаппарате лишь при упоминании экскурсоводом. Безумно интересно. А формат погружает в атмосферу так, что чувствуешь себя участником тех событий. Это не обзорная экскурсия. Это настоящее приключение.
Э
9 окт 2023
Отличная экскурсия, интересно и необычно, Денис всё грамотно рассказал и показал мы в восторге, всё было очень круто 👍
P.S. Летучие мышки вообще классные 👻
С
7 окт 2023
Экскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своим делом, спасибо ему большое за это.
Экскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своимЭкскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своим
А
6 окт 2023
Очень интересная и атмосферная экскурсия. Пожалуй, вечер самое удачное время для визита в подобного рода места. История оживает. Денис большой молодец!!!!
А
3 окт 2023
все прошло отлично!
Н
2 окт 2023
"Да" без всяких сомнений и размышлений. Экскурсовод хорошо образован, артистичен и харизматичен. Способен увлечь, заинтересовать и погрузить в атмосферу сложных переплетений истории и архитектуры. Отличное времяприпровождение и море впечатлений гарантированно. Спасибо!
Виктория
29 сен 2023
Денис и его команда проделывают невероятно крутую работу по восстановлению и сохранению форта. На подобной экскурсии была первый раз. Очень понравилось. Словно интерактивно. Рекомендую.
M
26 сен 2023
Пожалуй,это самая завораживающая экскурсия из всех экскурсий на свете, без преувеличения! Денис профессионал своего дела и это понятно становится сразу в самом начале экскурсии. Я на самом деле боюсь очень таких темных мест, но экскурсия настолько завораживала, что захватывало дух и страх был на втором плане. Сам форт тоже в хорошем состоянии, видно, что за ним и территорией хорошо ухаживают. Буду рекомендовать своим знакомым и друзьям однозначно эту экскурсию и гида - Дениса! Огромная благодарность за новые знания!
Людмила
25 сен 2023
Замечательная экскурсия! Очень много познавательной информации осталось в памяти. С первой минуты гид Денис захватил моё внимание профессиональным и полным интереснейших фактов о жизни форта №1 "Штайн" рассказом. Денис очень погружен в историю фортов и слушать его было огромным удовольствием, спасибо ему за это. Ночная атмосфера, темнота, фонарики… это всё очень завораживает и добавляет мистической атмосферы во время экскурсии. В наше время редко можно встретить такого гида, которого хочется слушать очень внимательно, не пропустив ни одного слова из его рассказа. Такую эксклюзивную и необычную ночную экскурсию хочется посоветовать всем туристам и даже жители города Калининграда узнают для себя много интересных фактов из жизни фортовых сооружений своего города. И еще раз хочется сказать огромное спасибо за море незабываемых впечатлений гиду Денису и за его любовь к своей профессии!!!
О
22 сен 2023
Денис отличный экскурсовод! Уважение таким ребятам, знающим свое дело и любящим свое дело. Экскурсия понравилась и детям и взрослым. Обязательно советую к посещению.
Денису, читающему отзыв за чашечкой чая, спасибо и успехов!
Оксана
18 сен 2023
Экскурсия очень интересная, проходит в аутентичной атмосфере, что придает ей особый шарм. Денис очень заинтересованный экскурсовод, передает любовь к своему делу и истории гостям экскурсии. Спасибо 👍
Экскурсия очень интересная, проходит в аутентичной атмосфере, что придает ей особый шарм. Денис очень заинтересованный экскурсовод,
borial
15 сен 2023
Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую! Атмосфера ночного форта непередаваема! Денис - максимально погруженный в тему человек 👍👍👍
Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую!Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую!Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую!Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую!Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую!Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую!Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую!
М
15 сен 2023
Очень всё понравилось, интересная экскурсия, два часа промчались незаметно!!!! Великолепный гид Денис!!! Очень рекомендую данную экскурсию!!!! В восторге!!!! Незабываемые впечатления!!!!
Очень всё понравилось, интересная экскурсия, два часа промчались незаметно!!!! Великолепный гид Денис!!! Очень рекомендую данную экскурсию!!!!Очень всё понравилось, интересная экскурсия, два часа промчались незаметно!!!! Великолепный гид Денис!!! Очень рекомендую данную экскурсию!!!!Очень всё понравилось, интересная экскурсия, два часа промчались незаметно!!!! Великолепный гид Денис!!! Очень рекомендую данную экскурсию!!!!
Ещё 1 отзыв

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