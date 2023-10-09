Исследовать таинственный форт Кёнигсберга после заката с профессиональным экскурсоводом
Любителям всего мистического и эксклюзивного посвящается! Когда взойдёт луна, вы отправитесь за неприступные стены набирающего популярность памятника военной архитектуры Калининграда конца 19 века — форта № 1 «Штайн».
Вы узнаете, почему он практически не был тронут во время ВОВ, и увидите казармы, укрытия и даже старинные туалетные горшки.
Вы узнаете, почему он практически не был тронут во время ВОВ, и увидите казармы, укрытия и даже старинные туалетные горшки.
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Описание
Что вас ожидает
Вы попадёте в сердце грозного оборонительного сооружения, когда его ворота заперты для других посетителей. Я объясню, почему форт почти не был повреждён в Отечественную войну, и расскажу об истории фортификации.
Вы пройдёте по центральной галерее. Увидите казарменные помещения, казематы, артиллерийские позиции, укрытия для артиллеристов, туалетные горшки с клеймами заводов изготовителей и многое другое.
Организационные детали
- Одевайтесь тепло — внутри форта прохладно
- В форте встречаются летучие мыши — не пугайтесь, они безобидные
- Я выдаю фонари для прогулки, но вы можете взять свои
в четверг и воскресенье в 21:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около форта № 1 «Штайн»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и воскресенье в 21:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 837 туристов
Меня зовут Денис, я гид-экскурсовод в форте № 1 «Штайн» а также в Форте № 11 «Дёнхофф». Являюсь дипломированным специалистом с образованием в сфере туризма. С самых ранних лет живу в Калининграде и очень сильно люблю форты, это моя слабость, они для меня как живые организмы. Я хочу делиться своими знаниями о них с вами, ведь они настоящее чудо военной и инженерной мысли конца 19 века. Ох уж этот таинственный город — то Konigsberg, то Калининград.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
9 окт 2023
Вчера были на экскурсии. Очень понравилось. Денис рассказывал так интересно, что два часа экскурсии пролетели незаметно. Ночью ходить в форт гораздо интереснее, чем днем. Атмосфера совершенно другая, более мрачная и мистическая.
А
Алёна
9 окт 2023
Это просто удивительная экскурсия! Денис - отличный гид! Два часа пролетели незаметно, его очень интересно слушать, он настоящий молодец! А ночной форт - это сказка какая-то, мы как будто бы погрузилась в те времена, когда этот форт функционировал. Огромное спасибо! Это очень интересный опыт. Однозначно рекомендую!
А
Алексей
9 окт 2023
Та самая экскурсия, когда ты вспоминаешь о фотоаппарате лишь при упоминании экскурсоводом. Безумно интересно. А формат погружает в атмосферу так, что чувствуешь себя участником тех событий. Это не обзорная экскурсия. Это настоящее приключение.
Э
Эльдар
9 окт 2023
Отличная экскурсия, интересно и необычно, Денис всё грамотно рассказал и показал мы в восторге, всё было очень круто 👍
P.S. Летучие мышки вообще классные 👻
P.S. Летучие мышки вообще классные 👻
С
Светлана
7 окт 2023
Экскурсия замечательная, очень интересно, познавательно, а самое главное приятно слушать экскурсовода который радеет и горит своим делом, спасибо ему большое за это.
А
Анна
6 окт 2023
Очень интересная и атмосферная экскурсия. Пожалуй, вечер самое удачное время для визита в подобного рода места. История оживает. Денис большой молодец!!!!
А
Антон
3 окт 2023
все прошло отлично!
Н
Наталия
2 окт 2023
"Да" без всяких сомнений и размышлений. Экскурсовод хорошо образован, артистичен и харизматичен. Способен увлечь, заинтересовать и погрузить в атмосферу сложных переплетений истории и архитектуры. Отличное времяприпровождение и море впечатлений гарантированно. Спасибо!
Виктория
29 сен 2023
Денис и его команда проделывают невероятно крутую работу по восстановлению и сохранению форта. На подобной экскурсии была первый раз. Очень понравилось. Словно интерактивно. Рекомендую.
M
Milena
26 сен 2023
Пожалуй,это самая завораживающая экскурсия из всех экскурсий на свете, без преувеличения! Денис профессионал своего дела и это понятно становится сразу в самом начале экскурсии. Я на самом деле боюсь очень таких темных мест, но экскурсия настолько завораживала, что захватывало дух и страх был на втором плане. Сам форт тоже в хорошем состоянии, видно, что за ним и территорией хорошо ухаживают. Буду рекомендовать своим знакомым и друзьям однозначно эту экскурсию и гида - Дениса! Огромная благодарность за новые знания!
Людмила
25 сен 2023
Замечательная экскурсия! Очень много познавательной информации осталось в памяти. С первой минуты гид Денис захватил моё внимание профессиональным и полным интереснейших фактов о жизни форта №1 "Штайн" рассказом. Денис очень погружен в историю фортов и слушать его было огромным удовольствием, спасибо ему за это. Ночная атмосфера, темнота, фонарики… это всё очень завораживает и добавляет мистической атмосферы во время экскурсии. В наше время редко можно встретить такого гида, которого хочется слушать очень внимательно, не пропустив ни одного слова из его рассказа. Такую эксклюзивную и необычную ночную экскурсию хочется посоветовать всем туристам и даже жители города Калининграда узнают для себя много интересных фактов из жизни фортовых сооружений своего города. И еще раз хочется сказать огромное спасибо за море незабываемых впечатлений гиду Денису и за его любовь к своей профессии!!!
О
Ольга
22 сен 2023
Денис отличный экскурсовод! Уважение таким ребятам, знающим свое дело и любящим свое дело. Экскурсия понравилась и детям и взрослым. Обязательно советую к посещению.
Денису, читающему отзыв за чашечкой чая, спасибо и успехов!
Денису, читающему отзыв за чашечкой чая, спасибо и успехов!
Оксана
18 сен 2023
Экскурсия очень интересная, проходит в аутентичной атмосфере, что придает ей особый шарм. Денис очень заинтересованный экскурсовод, передает любовь к своему делу и истории гостям экскурсии. Спасибо 👍
borial
15 сен 2023
Отличная, очень атмосферная экскурсия! Всем любителям архитектуры и в особенности крепостей, фортификаций, бункеров - крайне рекомендую! Атмосфера ночного форта непередаваема! Денис - максимально погруженный в тему человек 👍👍👍
М
Мария
15 сен 2023
Очень всё понравилось, интересная экскурсия, два часа промчались незаметно!!!! Великолепный гид Денис!!! Очень рекомендую данную экскурсию!!!! В восторге!!!! Незабываемые впечатления!!!!
Ещё 1 отзыв
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