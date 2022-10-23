в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30

На велосипеде по Амалиенау

Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории

Иммануил Кант был большим любителем пеших прогулок по Кенигсбергу — но что, если у знаменитого философа был бы велосипед? Я уверен, своим двоим он предпочел бы двухколесного друга, ведь так изучать город гораздо интереснее! Приглашаю вас прокатиться по моему любимому маршруту: полюбоваться виллами Амалиенау и услышать истории, которые они хранят.
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
На велосипеде по Амалиенау
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Идеальный веломаршрут. Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов. К слову, это мой любимый маршрут! Возможно, потому, что здесь прошло моё детство. А еще потому, что мы охватим ту часть города, которая открывается не каждому.

Самый атмосферный район Калининграда. В начале 20 века в Амалиенау селились богатейшие кенигсбержцы: промышленники, коммерсанты, юристы, врачи. Это отразилось и в архитектуре района, и в его «европейском» духе — пожалуй, именно такой Калининград мечтают увидеть путешественники, которые впервые приезжают в город.

На велосипеде — мимо вилл, кирх и бастионов. Неспешно и в удовольствие вращая педали, мы прокатимся мимо очаровательных особняков, остановимся у интересных зданий с историей, сделаем фотографии и поговорим о прошлом и настоящем Амалиенау. Наш примерный маршрут:

  • стартуем у Астрономического бастиона;
  • едем по дорожкам 200-летнего Центрального парка;
  • катим вдоль живописного ручья до кирхи Королевы Луизы с мятно-зеленым шпилем;
  • возвращаемся к исходной точке через дворики и по самой широкой в городе велодорожке.

Калининград — это удобная городская среда для велосипедистов. В городе солнечная осень, тёплая и бесснежная зима, так что велосезон здесь длится практически круглый год.

Организационные детали

  • В вашем распоряжении новые велосипеды, велошлемы, перчатки, дождевики — всё включено в стоимость
  • Протяженность маршрута около 10-12 км, катаемся в спокойном ритме
  • Безопасность — наш приоритет, едем только по велодорожкам и тропинкам
  • Велопрогулка доступна для путешественников с 13 лет ростом не ниже 150 см.
    Приходите в удобной одежде и обуви либо вы можете взять нужные вещи с собой и переодеться перед началом (в точке сбора можно оставить на хранение личные вещи)

в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Астрономического бастиона
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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