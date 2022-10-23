Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Идеальный веломаршрут. Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов. К слову, это мой любимый маршрут! Возможно, потому, что здесь прошло моё детство. А еще потому, что мы охватим ту часть города, которая открывается не каждому.
Самый атмосферный район Калининграда. В начале 20 века в Амалиенау селились богатейшие кенигсбержцы: промышленники, коммерсанты, юристы, врачи. Это отразилось и в архитектуре района, и в его «европейском» духе — пожалуй, именно такой Калининград мечтают увидеть путешественники, которые впервые приезжают в город.
На велосипеде — мимо вилл, кирх и бастионов. Неспешно и в удовольствие вращая педали, мы прокатимся мимо очаровательных особняков, остановимся у интересных зданий с историей, сделаем фотографии и поговорим о прошлом и настоящем Амалиенау. Наш примерный маршрут:
стартуем у Астрономического бастиона;
едем по дорожкам 200-летнего Центрального парка;
катим вдоль живописного ручья до кирхи Королевы Луизы с мятно-зеленым шпилем;
возвращаемся к исходной точке через дворики и по самой широкой в городе велодорожке.
Калининград — это удобная городская среда для велосипедистов. В городе солнечная осень, тёплая и бесснежная зима, так что велосезон здесь длится практически круглый год.
Организационные детали
В вашем распоряжении новые велосипеды, велошлемы, перчатки, дождевики — всё включено в стоимость
Протяженность маршрута около 10-12 км, катаемся в спокойном ритме
Безопасность — наш приоритет, едем только по велодорожкам и тропинкам
Велопрогулка доступна для путешественников с 13 лет ростом не ниже 150 см. Приходите в удобной одежде и обуви либо вы можете взять нужные вещи с собой и переодеться перед началом (в точке сбора можно оставить на хранение личные вещи)
в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Астрономического бастиона
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Калининграде
Провёл 46 экскурсий для 66 туристов
Привет, меня зовут Александр. Калининград — мой родной город. Часть его последней полувековой истории — это и моя личная история тоже. Я скучаю по Калининграду, даже живя в нем, и с удовольствием гуляю по его улицам. Я люблю ходить пешком, но велосипед это новая степень свободы, новые возможности. В университеты, где я преподаю химию, я предпочитаю ездить на велосипеде. Это и быстро, и надежно, и приятно. Поэтому знаю, как проехать без приключений и суеты. Увлекаюсь историей Кенигсберга и очень люблю рассказывать истории знаменитых людей города. Приглашаю вас прогуляться вместе со мной!