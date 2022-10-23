в субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30

Иммануил Кант был большим любителем пеших прогулок по Кенигсбергу — но что, если у знаменитого философа был бы велосипед? Я уверен, своим двоим он предпочел бы двухколесного друга, ведь так изучать город гораздо интереснее! Приглашаю вас прокатиться по моему любимому маршруту: полюбоваться виллами Амалиенау и услышать истории, которые они хранят.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Идеальный веломаршрут. Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов. К слову, это мой любимый маршрут! Возможно, потому, что здесь прошло моё детство. А еще потому, что мы охватим ту часть города, которая открывается не каждому.

Самый атмосферный район Калининграда. В начале 20 века в Амалиенау селились богатейшие кенигсбержцы: промышленники, коммерсанты, юристы, врачи. Это отразилось и в архитектуре района, и в его «европейском» духе — пожалуй, именно такой Калининград мечтают увидеть путешественники, которые впервые приезжают в город.

На велосипеде — мимо вилл, кирх и бастионов. Неспешно и в удовольствие вращая педали, мы прокатимся мимо очаровательных особняков, остановимся у интересных зданий с историей, сделаем фотографии и поговорим о прошлом и настоящем Амалиенау. Наш примерный маршрут:

стартуем у Астрономического бастиона;

едем по дорожкам 200-летнего Центрального парка;

катим вдоль живописного ручья до кирхи Королевы Луизы с мятно-зеленым шпилем;

возвращаемся к исходной точке через дворики и по самой широкой в городе велодорожке.

Калининград — это удобная городская среда для велосипедистов. В городе солнечная осень, тёплая и бесснежная зима, так что велосезон здесь длится практически круглый год.

Организационные детали