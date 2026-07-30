3 отзыва оставили туристы

Для прогулок по Амалиенау наилучшим временем считаются летние месяцы, когда район особенно живописен благодаря обилию зелени и цветов. В это время прогулка по старинным улицам и изучение архитектурных шедевров доставит максимум удовольствия. Весной и осенью также можно насладиться атмосферой района. В это время года меньше туристов, что позволяет более спокойно изучать исторические здания и наслаждаться уникальной архитектурой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Центральный парк
Доходные дома бюргеров
Кирха памяти королевы Луизы
Кукольный театр
Допельвиллы
Особняк с березами
Вилла Хонкамп
Описание экскурсии
Амалиенау изнутри
Мы встретимся у Центрального парка и отправимся гулять по старинному району Амалиенау, шаг за шагом раскрывая историю его домов и жителей. По пути я покажу вам много интересных зданий: доходные дома бюргеров и кирху памяти королевы Луизы 1901 года, где ныне располагается кукольный театр. А также: две допельвиллы, необычный особняк с березами и виллу Хонкамп в барочном стиле.
Архитектурные секреты
Амалиенау — один из самых колоритных немецких районов Калининграда. Я расскажу о «короле модерна» Фридрихе Хайтмане, авторе и вдохновителе большинства местных вилл. Расшифрую архитектурные особенности особняков и поясню, чем интересные их скульптуры, барельефы, башенки, флюгеры и крыши. Кроме того, раскрою, почему здесь нет перекрестков с прямыми углами.
Также мы зайдём в виллу Арон — атмосферный магазинчик с изделиями калининградских мастеров и комнатой с немецкой мебелью.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Возможно проведение прогулки в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
По желанию за доплату возможна дегустация: — от сыроварни Branden — 600 ₽ с человека, — марципана от Mr. Zappa — 400 ₽ с человека
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30, 14:45 и 17:00, в среду в 10:00, 12:00, 14:45 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:30, 14:45 и 17:00, в среду в 10:00, 12:00, 14:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 7035 туристов
Всем привет! Я бесконечно влюблён в Калининград с его уникальный историей, атмосферой, неуловимым шармом, и хочу делиться этим с вами. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии для небольших групп по городу. Вы можете выбрать прогулку, ознакомится с моими предложениями и задать интересующий вопрос через сообщение. Буду рад увидеть вас на моих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 569 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Дата посещения: 30 июл 2026
Здравствуйте! Была сегодня 30.07.2026 г. с 10:00 на экскурсии "Вдохновляющий Амалиенау", экскурсовод Данила. Пожалуй, это одна из самых лучших экскурсий и по предоставленной исторической информации от Данила и подаче. Я читать дальшеуменьшить
в большом восторге! Всем советую, кто еще думает. Время пролетело, как мгновение. История и архитектура ожила в рассказе Данила. Доступно, грамотно, интересно и живописно. На все свои вопросы по тематике экскурсии, получила ответ.Спасибо Данилу и компании за проведенное с пользой время. Самых лучших благ! P.S. К 10:00 из пришедших на экскурсию, была я одна. Еще и поэтому, было необычно.Мы ознакомились со всеми интересными домами до сильной жары. Не пренебрегайте утренним временем. :))
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С
Сергей
Очень увлекательное погружение истории города начала 20 века. Показал уютные улочки виллы и квартиры. Довел до малыша хомлина, а мы его прошли и не заметили. Список мест и сувениров со скидками. Небольшая группа. Благодарю
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Ольга
Хорошая прогулка с интересным рассказом. Для первоначального быстрого знакомства с этим прекрасным уголком Калининграда очень подходит. На все наши вопросы Данила отвечал полностью, рассказывал много интересных фактов. Спасибо!
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Адэля
Экскурсовод молодец!)✊🏻 Познавательно и лаконично всё рассказал и показал. 👌🏻 Район очень красивый и уютный. Дома все разные и интересные архитектурой и историей. 😍 Рекомендую.
+2
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Н
Никитина
С большим удовольствием и восхищением прогулялись по данному району и погрузились в атмосферу комфорта придуманную в те времена, красивая архитектура, много зелени. Правда летом густая листва закрывает часть фасадов вилл, и не всё сразу удалось рассмотреть. Информация преподносилась Даниилом в очень простой и понятной форме. Всем рекомендую!
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Т
Татьяна
Рада, что сходила на эту экскурсию. Без экскурсовода запуталась бы, гуляя по району. А так и хорошие истории послушала, и красоту увидела. Данил, спасибо 🙏