3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Амалиенау изнутри

Мы встретимся у Центрального парка и отправимся гулять 👣 по старинному району Амалиенау, шаг за шагом раскрывая историю 📖 его домов и жителей. По пути я покажу вам много интересных зданий: доходные дома бюргеров и кирху памяти королевы Луизы 1901 года, где ныне располагается кукольный театр. А также: две допельвиллы, необычный особняк с березами и виллу Хонкамп в барочном стиле.

Архитектурные секреты

Амалиенау — один из самых колоритных немецких районов Калининграда. Я расскажу о «короле модерна» Фридрихе Хайтмане, авторе и вдохновителе большинства местных вилл. Расшифрую архитектурные особенности особняков и поясню, чем интересные их скульптуры, барельефы, башенки, флюгеры и крыши. Кроме того, раскрою, почему здесь нет перекрестков с прямыми углами.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.