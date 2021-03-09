3 отзыва оставили туристы

Погулять по району изящных немецких вилл и раскрыть его богатую историю

4.7
3 отзыва
Данила
Данила – Гид из Калининграда
Амалиенау запомнится вам чарующей атмосферой, шикарными особняками, уютными улочками, аллеями и круговыми площадями.

Я расскажу о смешении в нем разных архитектурных стилей, концепции «города-сада» и самых знаменитых виллах.

Проведу живописными тропами и сделаю все, чтобы вы ощутили дух Старого Кенигсберга.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500350 ₽ за человекаскидка30%

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Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау

Что вас ожидает

Амалиенау изнутри
Мы встретимся у Центрального парка и отправимся гулять 👣 по старинному району Амалиенау, шаг за шагом раскрывая историю 📖 его домов и жителей. По пути я покажу вам много интересных зданий: доходные дома бюргеров и кирху памяти королевы Луизы 1901 года, где ныне располагается кукольный театр. А также: две допельвиллы, необычный особняк с березами и виллу Хонкамп в барочном стиле.

Архитектурные секреты
Амалиенау — один из самых колоритных немецких районов Калининграда. Я расскажу о «короле модерна» Фридрихе Хайтмане, авторе и вдохновителе большинства местных вилл. Расшифрую архитектурные особенности особняков и поясню, чем интересные их скульптуры, барельефы, башенки, флюгеры и крыши. Кроме того, раскрою, почему здесь нет перекрестков с прямыми углами.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 у входа в Центральный парк
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау
Вдохновляющий Амалиенау

Экскурсия проводится в субботу в 14:30, в воскресенье в 10:00 и 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Данила
Данила
Всем привет! Меня зовут Данила, я бесконечно влюблен в Калининград. С радостью поделюсь с вами его шармом, историей и красотой. Покажу все самые живописные места и расскажу о них интересные факты.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

9 мар 2021
Очень понравилась экскурсия, интересно подобран материал, много неизвестных фактов из истории и архитектуры города, много дополнительных материалов, фотографий того времени. Получили большое удовольствие от экскурсии. Спасибо гиду Данилу.
8 мар 2021
Кёнигсберг довольно таки интересный город и экскурсовод великолепно рассказал о тех местах которые прекрасно сохранились в городе.
8 мар 2021
Несмотря на то, что я калининградка и по всем местам прогуливалась не единожды было очень интересно услышать о каждом какую-то информацию. Много нового узнала. Мама, приехавшая из другого города тоже осталась очень довольна, несмотря на почтенный возраст и небольшую усталость от такой насыщенной прогулки. Огромное спасибо хочется сказать экскурсоводу. Настоящий профессионал своего дела. От экскурсии впечатления самые положительные.

Данила проводит ещё 1 экскурсию

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