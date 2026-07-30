3 отзыва оставили туристы

Для прогулок по Амалиенау наилучшим временем считаются летние месяцы, когда район особенно живописен благодаря обилию зелени и цветов. В это время прогулка по старинным улицам и изучение архитектурных шедевров доставит максимум удовольствия. Весной и осенью также можно насладиться атмосферой района. В это время года меньше туристов, что позволяет более спокойно изучать исторические здания и наслаждаться уникальной архитектурой.

Представляем вашему вниманию увлекательную прогулку по Амалиенау - жемчужине Калининграда, где каждый камень дышит историей.Вас ожидает знакомство с архитектурными шедеврами, созданными в разные эпохи, и рассказы о жизни знаменитых вилл.Наши

гиды, являющиеся знатоками города, проведут вас по живописным тропам, где вы сможете насладиться великолепием особняков и узнать их секреты. Вас ждет погружение в атмосферу Старого Кенигсберга, без спешки и суеты, с возможностью по-настоящему ощутить дух времени. Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных затрат и подарит вам массу впечатлений и новых знаний

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Амалиенау изнутри

Мы встретимся у Центрального парка и отправимся гулять по старинному району Амалиенау, шаг за шагом раскрывая историю его домов и жителей. По пути я покажу вам много интересных зданий: доходные дома бюргеров и кирху памяти королевы Луизы 1901 года, где ныне располагается кукольный театр. А также: две допельвиллы, необычный особняк с березами и виллу Хонкамп в барочном стиле.

Архитектурные секреты

Амалиенау — один из самых колоритных немецких районов Калининграда. Я расскажу о «короле модерна» Фридрихе Хайтмане, авторе и вдохновителе большинства местных вилл. Расшифрую архитектурные особенности особняков и поясню, чем интересные их скульптуры, барельефы, башенки, флюгеры и крыши. Кроме того, раскрою, почему здесь нет перекрестков с прямыми углами.

Также мы зайдём в виллу Арон — атмосферный магазинчик с изделиями калининградских мастеров и комнатой с немецкой мебелью.

Организационные детали