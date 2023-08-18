Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Как пересечь все семь мостов Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды? Загадка Эйлера не имеет ответа. Мы же в современном Калининграде справимся с этой задачей. Мосты за считанные минуты перенесут вас в прошлое, а потом так же быстро вернут в настоящее. Вы полюбуетесь старинной архитектурой, отыщете самый узкий дом и сказочных хомлинов.
Ближайшие даты:
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с городом
Приглашаю вас на обзорную прогулку на велосипедах или самокатах (транспорт вы выбираете сами). За несколько часов мы проедем по самым красивым и знаковым местам Калининграда. Это не просто покатушки, это полноценная экскурсия с захватом максимального количества достопримечательностей. Поэтому будет много остановок и много историй.
Варианты маршрутов:
- Короткий: от Дома советов до старинной прусской деревушки Понарт (10 км, 2 часа)
- Средний: от площади Победы через астрономический бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта (15 км, 3 часа).
- Длинный: от района Амалиенау и Центрального парка через бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта (20 км, 5 часов).
Выбирайте тот вариант, который будет для вас комфортным.
По старинным местам
На любом из маршрутов вы увидите места, где гулял философ Иммануил Кант, маленьких милых хомлинов, Дом советов (его скоро снесут, надо успеть посмотреть!), Кафедральный собор, еврейскую синагогу, Бранденбургские и Фридландские ворота, самый узкий дом, пивоварню «Понарт». Я расскажу вам интересные факты о прошлом и настоящем самого западного города России.
Организационные детали
- В стоимость не входит прокат транспорта (около 700 руб. за поездку), посещение музеев (по желанию) и перекус
- Вы также можете присоединиться к экскурсии на собственном велосипеде или самокате
- Маршруты и локации корректируются исходя из ваших интересов
Особенности формата
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет с хорошей физической подготовкой
- Маршрут проходит по велодорожкам, тротуарам и паркам (по проезжей части не едем)
- Наденьте удобную одежду и возьмите с собой воду
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Евгения, я региональная журналистка. Почти всю жизнь живу в Калининграде. С радостью покажу вам его известные и тайные места!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
18 авг 2023
Понравилось, было интересно, хотя и устали изрядно. Единственное, что предложил бы гиду - спланировать экскурсию так, чтобы в конце оказаться поближе к точке начала.
А то выбираться из Понарта было забавно, прикинули, сколько ехать обратно на велосипедах в жару, и решили рискнуть влезть с ними в автобус. Пропустили пару, в которых мы точно бы не поместились, и зашли в 10-ку, разделив ее собой на две части. Далее - акробатика с велосипедами и кондуктором, но нам крупно повезло, автобус шел полупустой. Запомнилось;)
А то выбираться из Понарта было забавно, прикинули, сколько ехать обратно на велосипедах в жару, и решили рискнуть влезть с ними в автобус. Пропустили пару, в которых мы точно бы не поместились, и зашли в 10-ку, разделив ее собой на две части. Далее - акробатика с велосипедами и кондуктором, но нам крупно повезло, автобус шел полупустой. Запомнилось;)
Александр
7 авг 2023
Мы с Женей покатались по длинному маршруту и рекомендую брать его! Очень глубокое погружение в историю Кенигсберга и динамичное перемещение по эпохам с помощью мостов и невероятных историй 🙂
Женя неравнодушный житель нынешнего Калининграда и с ней можно часами дискутировать о изменениях города и области, жизни тогда и сейчас и отношении к истории этого места.
Помимо классных эмоций в течении всей поездки, в конце ждет очень приятный бонус - Понарт, еще в процессе реставрации пивной завод, о котором не все знают и не все его видели, на территории которого можно перекусить крафтовыми сырами и свежим пивом 😉 почилить с видом на завод - самое то после динамичного заезда!
Чего не рекомендую делать - брать самокаты, большая часть маршрута проходит не по очень хорошей дороге, и частая тряска только отвлекает + самокат уступает по скорости как ни крути.
Женя неравнодушный житель нынешнего Калининграда и с ней можно часами дискутировать о изменениях города и области, жизни тогда и сейчас и отношении к истории этого места.
Помимо классных эмоций в течении всей поездки, в конце ждет очень приятный бонус - Понарт, еще в процессе реставрации пивной завод, о котором не все знают и не все его видели, на территории которого можно перекусить крафтовыми сырами и свежим пивом 😉 почилить с видом на завод - самое то после динамичного заезда!
Чего не рекомендую делать - брать самокаты, большая часть маршрута проходит не по очень хорошей дороге, и частая тряска только отвлекает + самокат уступает по скорости как ни крути.
Юлия
20 июля 2023
Очень динамичная, местами захватывающая поездка, эмоциональная и прочувствованная подача материала, в целом экскурсия получилась содержательная и глубокая, запомнится надолго, тем более что получили по ходу экскурсии ещё множество рекомендаций, куда заглянуть после ее окончания. Без Евгении мы бы, конечно, не добрались сами до Понарта, среди обзоров достопримечательностей его не встречали. Проехали больше по времени, чем планировалось, осознание пришло, только когда сдавали велосипеды, так как время пролетело незаметно.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Индивидуальные
На велосипеде
Для пенсионеров
Летние
Активный отдых
Обзорные
Кафедральный собор
Популярные места
Святые места
Амалиенау
Пивоварни
Фридландские ворота
Фридрихсбургские ворота
Остров Канта
Хомлины
Для студентов
Пивоварня Понарт
Активности
На самокатах
Мосты
Похожие туры из Калининграда
Групповая
1 час
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Увидеть главные символы города с воды и насладиться речной прогулкой по Преголе
на причале № 2 в Рыбной деревне
Сегодня
21 авг
22 авг
23 авг
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Сказки старого Калининграда
Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века
У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
2 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
на Площади Победы или в Рыбной деревне
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
6 500₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду