Как пересечь все семь мостов Кёнигсберга, не проходя ни по одному из них дважды? Загадка Эйлера не имеет ответа. Мы же в современном Калининграде справимся с этой задачей. Мосты за считанные минуты перенесут вас в прошлое, а потом так же быстро вернут в настоящее. Вы полюбуетесь старинной архитектурой, отыщете самый узкий дом и сказочных хомлинов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Приглашаю вас на обзорную прогулку на велосипедах или самокатах (транспорт вы выбираете сами). За несколько часов мы проедем по самым красивым и знаковым местам Калининграда. Это не просто покатушки, это полноценная экскурсия с захватом максимального количества достопримечательностей. Поэтому будет много остановок и много историй.

Варианты маршрутов:

Короткий : от Дома советов до старинной прусской деревушки Понарт (10 км, 2 часа)

: от Дома советов до старинной прусской деревушки Понарт (10 км, 2 часа) Средний : от площади Победы через астрономический бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта (15 км, 3 часа).

: от площади Победы через астрономический бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта (15 км, 3 часа). Длинный: от района Амалиенау и Центрального парка через бастион, Фридрихсбургские ворота, остров Канта и до Понарта (20 км, 5 часов).

Выбирайте тот вариант, который будет для вас комфортным.

По старинным местам

На любом из маршрутов вы увидите места, где гулял философ Иммануил Кант, маленьких милых хомлинов, Дом советов (его скоро снесут, надо успеть посмотреть!), Кафедральный собор, еврейскую синагогу, Бранденбургские и Фридландские ворота, самый узкий дом, пивоварню «Понарт». Я расскажу вам интересные факты о прошлом и настоящем самого западного города России.

Организационные детали

В стоимость не входит прокат транспорта (около 700 руб. за поездку), посещение музеев (по желанию) и перекус

Вы также можете присоединиться к экскурсии на собственном велосипеде или самокате

Маршруты и локации корректируются исходя из ваших интересов

Особенности формата