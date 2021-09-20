ежедневно в 10:00

По Калининграду на велосипеде

Обзорная экскурсия по старинному городу для велолюбителей

4.9
10 отзывов
Мини-группа
Приглашаю исследовать в активном формате главные достопримечательности и тайные уголки исторического центра! Вы убедитесь, что по Калининграду очень приятно передвигаться на велосипеде, попутно наслаждаясь изумительной архитектурой.

А я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который покажет город с самой яркой стороны.
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Калининград глазами велосипедиста

Катаясь по велодорожкам и тайным тропинкам живописного Калининграда, вы увидите множество знаковых мест города: старинные ворота, бастионы, кирху памяти королевы Луизы, башни Дона и Врангеля. Полюбуетесь Замковым прудом, заедете в сохранившийся немецкий район Амалиенау со старинными виллами и на остров Канта, где расположены Кафедральный собор и могила немецкого философа.

Городские секреты

Во время остановок я кратко расскажу о Калининграде самое интересное. Вы узнаете, каким он был при немцах, как изменился при советской власти и как развивается сегодня. Раскрою, зачем в центре города закопали «огромного робота», где расположены скульптуры трех основателей Кенигсберга, как связаны «борющиеся зубры» и пасхальные традиции.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 14 лет (от 130 см ростом), умеющим кататься на велосипеде
  • Аренда велосипеда — 700 р. (аренда только на время экскурсии).
  • По запросу могу скорректировать маршрут, уменьшить или увеличить время экскурсии. Также мы можем включить в программу посещение интересных вам музеев. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Октябрьской
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Д
20 сен 2021
К сожалению Калининград "стоит" в пробках и велосипед это не только удобно, но и чувствуешь атмосферу места, как "пешком".
С
16 сен 2021
Хорошо организовано, продуман маршрут. Отличные велосипеды в прокате. Очень позитивный и вовлеченный экскурсовод. Рекомендую)
Т
13 сен 2021
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
Е
28 авг 2021
Идеальное сочетание велопрогулки и экскурсионной программы.
С Гидом посетили известные достопримечательности Калининграда, объехали весь центр, побывали в таких местах, где на машине, например, сложно было бы попасть.
Экскурсия не перегружена лишней информацией, в то же время, вы получите достаточно общих сведений об истории города, его облике, а также интересных местах, как культурных, так и современных.
Отдельный плюс, что экскурсия все же состоялась, учитывая, что я была единственным участником в этот день!
Л
24 авг 2021
Довольно неплохая экскурсия, проехались по красивым и интересным местам, мне понравилось.
А
13 авг 2021
Класс! Ну просто словами все не передать,насколько мне понравилась эта экскурсия! Замечательный гид Константин с интересом и воодушевлением рассказывал о достопримечательностях города! И ещё несмотря на то,что группа не набралась,она состоялась-была вместо групповой индивидуальной! Я считаю,что такая экскурсия не только интересна но и полезна и важна для первого посещения этого прекрасного города! Мы объехали не только все топовые места,но и заглянули во дворы обычных домов, исследовали внутренние ходы стен литовского вала,заглянули в мастерскую хомлинов, незаметно перемещаясь из парка в парк,мне кажется,охватили весь город)))) Я хочу пожелать Константину процветания и здоровья!
К
6 авг 2021
Всем рекомендую эту экскурсию! Мегапозитивный Константин покажет Вам все красоты Калининграда в дружеской прогулке на велосипедах! Маршрут очень красивый, пролегает по основным достопримечательностям! Все очень понравилось! 👍👍👍
О
6 авг 2021
Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Константину. Особенно тронуло то, что начало экскурсии было перенесено в связи с дождливой погодой. Маршрут составлен очень хорошо, мы посмотрели основные достопримечательности города, получили общее представление о нём для дальнейшего более подробного знакомства. Могу порекомендовать велоэкскурсию своим друзьям.
Мария
19 июля 2021
Все очень понравилось) спасибо Константину за прекрасно проведённый день! Все показал, рассказал, экскурсия проходила в нашем темпе, никуда не спешили, сделали много красивых фотографий)
M
6 июля 2021
Замечательно! Сегодня побывали первыми на новой велосипедной экскурсии. Нам повезло, это была индивидуальная экскурсия. Пообщавшись поближе, узнали, что Константин проводит многодневные велосипедные экскурсии по калининградской области. А эта экскурсия нового городского формата для туристов, желающих провести небольшое время приятно и полезно. За пять часов объездили все достопримечательности, каналы, пруды, заглянули в нетуристические уголки города, услышали даже немецкую речь в одном дворе, как-будто оказались в Германии, увидели жилые дома со следами от обстрелов и много ещё всего. Заглянули в мастерскую хомлинов, где много чудесных творений, непохожих на то что продают в сувенирных лавках. День пролетел незаметно, усталости не было, после заглянули ещё в зоопарк, кстати рядом с ним отличное кафе с приятными ценами (зашли туда два раза за день, уж очень вкусно). Такая экскурсия отличный способ быстро ознакомится с городом, узнать его историю, архитектуру, познакомиться с жителями, которые очень отзывчивы к туристам и с удовольствием рассказывают о городе, каким помнят его в детстве. Получили массу положительных эмоций, спасибо большое, Константин. Уверена, что этот формат экскурсий очень нужен туристам,пожелаю вам процветания и безграничной любви к этому делу.
Кстати велики отличные, новые, подобраны под ваш рост, велодорожки и тратуары в отличном состоянии везде на маршруте. Кататься одно удовольствие)))
Всего вам доброго.
Марина, Новосибирск

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