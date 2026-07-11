ежедневно в 10:00

Вы убедитесь, что по Калининграду очень приятно передвигаться на велосипеде, попутно наслаждаясь изумительной архитектурой. А я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который покажет город с самой яркой стороны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Калининград глазами велосипедиста

Катаясь по велодорожкам и тайным тропинкам живописного Калининграда, вы увидите множество знаковых мест города: старинные ворота, бастионы, кирху памяти королевы Луизы, башни Дона и Врангеля. Полюбуетесь Замковым прудом, заедете в сохранившийся немецкий район Амалиенау со старинными виллами и на остров Канта, где расположены Кафедральный собор и могила немецкого философа.

Во время остановок вы увидите в Калининграде самое интересное. Вы представите, каким он был при немцах, как изменился при советской власти и как развивается сегодня.

Организационные детали