ежедневно в 10:00

Вы убедитесь, что по Калининграду очень приятно передвигаться на велосипеде, попутно наслаждаясь изумительной архитектурой. А я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который покажет город с самой яркой стороны.
Описание экскурсии
Калининград глазами велосипедиста
Катаясь по велодорожкам и тайным тропинкам живописного Калининграда, вы увидите множество знаковых мест города: старинные ворота, бастионы, кирху памяти королевы Луизы, башни Дона и Врангеля. Полюбуетесь Замковым прудом, заедете в сохранившийся немецкий район Амалиенау со старинными виллами и на остров Канта, где расположены Кафедральный собор и могила немецкого философа.
Во время остановок вы увидите в Калининграде самое интересное. Вы представите, каким он был при немцах, как изменился при советской власти и как развивается сегодня.
Организационные детали
- Прогулка начинается дважды в день — 9:00 и 15:00
- Маршрут подойдет взрослым и детям от 14 лет (от 140 см ростом), умеющим кататься на велосипеде
- Аренда велосипеда — 700–900 ₽ (заранее забронируйте в рекомендованном прокате или любом другом)
- Прогулка можно провести для большего количества людей, доплата за каждого следующего участника (свыше 4 чел.) — 1500 ₽
- По запросу могу скорректировать маршрут, уменьшить или увеличить время прогулки. Также мы можем включить в программу посещение интересных вам музеев. Входные билеты оплачиваются дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Челнокова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 230 туристов
Меня зовут Константин. Люблю кататься и катать на велосипеде. Вдоль и поперек исследовал Калининград и его окрестности. С радостью покажу вам город без машин и толп людей: только красивые виды и архитектура.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень увлекательная прогулка, необычный и удачный маршрут, удобные велосипеды! Объехали такие места, о которых и не подозревали. Константину большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень удобный формат экскурсии. Намного удобнее чем самостоятельная экскурсия, не надо отвлекаться на навигатор, можно просто наслаждаться видами и слушать интересные истории. + бонус: не большая экскурсия на заброшенный исторический объект. эх
Вам был полезен этот отзыв?
А
С самого начала меня поразила тщательно продуманная организация: удобные велосипеды, профессиональный гид и отлично составленный маршрут.
Константин был не только отличным рассказчиком, но и внимательным к каждому участнику. Он учитывал наши
Константин был не только отличным рассказчиком, но и внимательным к каждому участнику. Он учитывал наши
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Классная прогулка на велосипедах по Калининграду с Константином 26.07.2023. Маршрут был скорректирован для нашей компании (поехали в другую часть района Амалиенау, тк в основную туристическую брали отдельную экскурсию). После первой
Вам был полезен этот отзыв?
К
Прогулка на велосипеде по знаковым местам Калининграда - это отличная альтернатива обзорной автобусной экскурсии или просто пешей прогулке. Подойдет любителям активного и одновременно познавательного отдыха. В компании Константина, гида, было интересно, словно ты у старого знакомого в гостях и тебе с огромным удовольствием показывают любимые места в городе. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия на велосипеде - самое верное решение, которое мы приняли. Спасибо Константину за яркие впечатления. Он был не только гидом, но и видео и фото-сопровождающим. Мы за короткий промежуток успели объехать столько объектов, которые не прошли бы пешком. Константин прислушался ко всём нашим пожеланиям.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «По Калининграду на велосипеде»
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборНасыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Исследуйте исторические районы Кёнигсберга, посетите знаменитые достопримечательности и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: По договорённости
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от 12 100 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5350 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Групповая
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду с дегустацией марципана
Калининград за 3 часа: эпохи, интриги, шокирующее прошлое и философский остров Канта
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из центра Калининграда в Амалиенау: обзорная экскурсия на 2 часа
Раскрыть прошлое и настоящее Калининграда во время короткой и насыщенной прогулки
Начало: На площади Победы
Расписание: ежедневно в 18:00
10 авг в 18:00
16 авг в 18:00
1500 ₽ за человека
от 8000 ₽ за экскурсию