ежедневно в 10:00

Замечательно! Сегодня побывали первыми на новой велосипедной экскурсии. Нам повезло, это была индивидуальная экскурсия. Пообщавшись поближе, узнали, что Константин проводит многодневные велосипедные экскурсии по калининградской области. А эта экскурсия нового городского формата для туристов, желающих провести небольшое время приятно и полезно. За пять часов объездили все достопримечательности, каналы, пруды, заглянули в нетуристические уголки города, услышали даже немецкую речь в одном дворе, как-будто оказались в Германии, увидели жилые дома со следами от обстрелов и много ещё всего. Заглянули в мастерскую хомлинов, где много чудесных творений, непохожих на то что продают в сувенирных лавках. День пролетел незаметно, усталости не было, после заглянули ещё в зоопарк, кстати рядом с ним отличное кафе с приятными ценами (зашли туда два раза за день, уж очень вкусно). Такая экскурсия отличный способ быстро ознакомится с городом, узнать его историю, архитектуру, познакомиться с жителями, которые очень отзывчивы к туристам и с удовольствием рассказывают о городе, каким помнят его в детстве. Получили массу положительных эмоций, спасибо большое, Константин. Уверена, что этот формат экскурсий очень нужен туристам,пожелаю вам процветания и безграничной любви к этому делу.
Кстати велики отличные, новые, подобраны под ваш рост, велодорожки и тратуары в отличном состоянии везде на маршруте. Кататься одно удовольствие)))
Всего вам доброго.
Марина, Новосибирск