ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

Калининград глазами велосипедиста

Катаясь по велодорожкам и тайным тропинкам живописного Калининграда, вы увидите множество знаковых мест города: старинные ворота, бастионы, кирху памяти королевы Луизы, башни Дона и Врангеля. Полюбуетесь Замковым прудом, заедете в сохранившийся немецкий район Амалиенау со старинными виллами и на остров Канта, где расположены Кафедральный собор и могила немецкого философа.

Городские секреты

Во время остановок я кратко расскажу о Калининграде самое интересное. Вы узнаете, каким он был при немцах, как изменился при советской власти и как развивается сегодня. Раскрою, зачем в центре города закопали «огромного робота», где расположены скульптуры трех основателей Кенигсберга, как связаны «борющиеся зубры» и пасхальные традиции.

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