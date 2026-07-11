ежедневно в 10:00

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По Калининграду на велосипеде

Обзорная прогулка по старинному городу
Вы убедитесь, что по Калининграду очень приятно передвигаться на велосипеде, попутно наслаждаясь изумительной архитектурой. А я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который покажет город с самой яркой стороны.
5
41 отзыв
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде
По Калининграду на велосипеде

Описание экскурсии

Калининград глазами велосипедиста

Катаясь по велодорожкам и тайным тропинкам живописного Калининграда, вы увидите множество знаковых мест города: старинные ворота, бастионы, кирху памяти королевы Луизы, башни Дона и Врангеля. Полюбуетесь Замковым прудом, заедете в сохранившийся немецкий район Амалиенау со старинными виллами и на остров Канта, где расположены Кафедральный собор и могила немецкого философа.

Во время остановок вы увидите в Калининграде самое интересное. Вы представите, каким он был при немцах, как изменился при советской власти и как развивается сегодня.

Организационные детали

  • Прогулка начинается дважды в день — 9:00 и 15:00
  • Маршрут подойдет взрослым и детям от 14 лет (от 140 см ростом), умеющим кататься на велосипеде
  • Аренда велосипеда — 700–900 ₽ (заранее забронируйте в рекомендованном прокате или любом другом)
  • Прогулка можно провести для большего количества людей, доплата за каждого следующего участника (свыше 4 чел.) — 1500 ₽
  • По запросу могу скорректировать маршрут, уменьшить или увеличить время прогулки. Также мы можем включить в программу посещение интересных вам музеев. Входные билеты оплачиваются дополнительно
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Челнокова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 230 туристов
Меня зовут Константин. Люблю кататься и катать на велосипеде. Вдоль и поперек исследовал Калининград и его окрестности. С радостью покажу вам город без машин и толп людей: только красивые виды и архитектура.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
1
3
2
1
Елена
Очень увлекательная прогулка, необычный и удачный маршрут, удобные велосипеды! Объехали такие места, о которых и не подозревали. Константину большое спасибо!
Очень увлекательная прогулка, необычный и удачный маршрут, удобные велосипеды! Объехали такие места, о которых и не
Очень увлекательная прогулка, необычный и удачный маршрут, удобные велосипеды! Объехали такие места, о которых и не
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Д
Очень удобный формат экскурсии. Намного удобнее чем самостоятельная экскурсия, не надо отвлекаться на навигатор, можно просто наслаждаться видами и слушать интересные истории. + бонус: не большая экскурсия на заброшенный исторический объект. эх
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А
С самого начала меня поразила тщательно продуманная организация: удобные велосипеды, профессиональный гид и отлично составленный маршрут.
Константин был не только отличным рассказчиком, но и внимательным к каждому участнику. Он учитывал наши
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интересы и предпочтения, делая экскурсию максимально увлекательной и познавательной.
Велопутешествие позволило увидеть город с совершенно другой стороны, более близкой и уютной.
Отдельное спасибо за видеоролик о нашем приключении, можно не отвлекаться на телефон, а наслаждаться каждым моментом.

С самого начала меня поразила тщательно продуманная организация: удобные велосипеды, профессиональный гид и отлично составленный маршрут.
С самого начала меня поразила тщательно продуманная организация: удобные велосипеды, профессиональный гид и отлично составленный маршрут.
С самого начала меня поразила тщательно продуманная организация: удобные велосипеды, профессиональный гид и отлично составленный маршрут.
С самого начала меня поразила тщательно продуманная организация: удобные велосипеды, профессиональный гид и отлично составленный маршрут.
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Т
Классная прогулка на велосипедах по Калининграду с Константином 26.07.2023. Маршрут был скорректирован для нашей компании (поехали в другую часть района Амалиенау, тк в основную туристическую брали отдельную экскурсию). После первой
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поездки в Калининград любви с городом не случилось, я была настроена скептически, но Константин провёз нас совершенно необыкновенным маршрутом вроде бы рядом со всеми достопримечательностями, но без толп туристов (фото с необычных ракурсов получились потрясающие!) и давал много интересной информации. В середине экскурсии был перерыв на кофе с десертом (за окном как раз прошел дождик). По маршруту заехали в музей Блокгауз, сами бы в жизни его не нашли. Отдельно хочется отметить отличные и комфортные велосипеды для экскурсии, нас было 4 человека (18, 29, 54 и 55 лет) - всем было очень легко проехать маршрут. Через два дня после прогулки нам прислали мини-видео нашей поездки) Спасибо большое Константину за экскурсию!

Классная прогулка на велосипедах по Калининграду с Константином 26.07.2023. Маршрут был скорректирован для нашей компании (поехали
Классная прогулка на велосипедах по Калининграду с Константином 26.07.2023. Маршрут был скорректирован для нашей компании (поехали
Классная прогулка на велосипедах по Калининграду с Константином 26.07.2023. Маршрут был скорректирован для нашей компании (поехали
Классная прогулка на велосипедах по Калининграду с Константином 26.07.2023. Маршрут был скорректирован для нашей компании (поехали
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К
Прогулка на велосипеде по знаковым местам Калининграда - это отличная альтернатива обзорной автобусной экскурсии или просто пешей прогулке. Подойдет любителям активного и одновременно познавательного отдыха. В компании Константина, гида, было интересно, словно ты у старого знакомого в гостях и тебе с огромным удовольствием показывают любимые места в городе. Спасибо!
Прогулка на велосипеде по знаковым местам Калининграда - это отличная альтернатива обзорной автобусной экскурсии или просто
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Е
Экскурсия на велосипеде - самое верное решение, которое мы приняли. Спасибо Константину за яркие впечатления. Он был не только гидом, но и видео и фото-сопровождающим. Мы за короткий промежуток успели объехать столько объектов, которые не прошли бы пешком. Константин прислушался ко всём нашим пожеланиям.
Экскурсия на велосипеде - самое верное решение, которое мы приняли. Спасибо Константину за яркие впечатления. Он
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