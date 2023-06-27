Главная особенность этой экскурсии — это её продолжительность 9 часов. А это значит, что мы никуда не спешим. Никто никого не торопит. На маршруте предусмотрен (рекомендован) неспешный обед на берегу залива в Ресторане «Альтримо» где можно отведать балтийскую кухню.

Что вас ожидает:

Орнитологическая станция «Фрингилла» — Правопреемница первой орнитологической станции в мире.

Зачем изучают птиц? Почему изучают именно на Куршской косе? И кто был первый в мире основатель орнитологической станции, всё это вы узнаете побывав на экскурсии.

Экскурсия на орнитологическую станцию доступна с апреля по октябрь

Высота Мюллера: мы поднимемся на высоту 44,4 м. над уровнем моря. Маршрут будет проходит по влажному ольшанику у подножья дюны, по вековым насаждениям елей и сосен различных видов. А завершит наше восхождение смотровая площадка с прекрасным видом на залив и море.

Танцующий лес — участок хвойного леса который вырос в необычной форме. А вот почему так произошло, узнаем на экскурсии.

Высота Эфа — пожалуй самое популярная фото локация Куршской косы. Мы увидим те самые песчаные дюны, высотой более 60 метров. А я вам поведаю чем же знаменит Ф. Эфа, что одну из высот назвали его именем.

Залив: У ресторана Альтримо мы полюбуемся заливом, Я покажу вам самое райское место на косе (и это не преувеличение)

Море: А куда без него:) обязательно выйдем к берегам Балтики

Зеленоградск: Море, Коты, европейская архитектура, опять коты:) и всё это под мой рассказ о курортной моде.