Экологическая экскурсия. Мы отправится в волшебный уголок природы под названием «Куршская коса». А на обратной пути прогуляться по самому европейскому курорту в России городу Зеленоградск.
Ближайшие даты:
27
июн
июн
28
июн
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июн
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Что вас ожидает:
- Полевой стационар
- Высота Мюллера
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Зеленоградск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Главная особенность этой экскурсии — это её продолжительность 9 часов. А это значит, что мы никуда не спешим. Никто никого не торопит. На маршруте предусмотрен (рекомендован) неспешный обед на берегу залива в Ресторане «Альтримо» где можно отведать балтийскую кухню.
Что вас ожидает:
- Орнитологическая станция «Фрингилла» — Правопреемница первой орнитологической станции в мире.
- Зачем изучают птиц? Почему изучают именно на Куршской косе? И кто был первый в мире основатель орнитологической станции, всё это вы узнаете побывав на экскурсии.
Экскурсия на орнитологическую станцию доступна с апреля по октябрь
Высота Мюллера: мы поднимемся на высоту 44,4 м. над уровнем моря. Маршрут будет проходит по влажному ольшанику у подножья дюны, по вековым насаждениям елей и сосен различных видов. А завершит наше восхождение смотровая площадка с прекрасным видом на залив и море.
Танцующий лес — участок хвойного леса который вырос в необычной форме. А вот почему так произошло, узнаем на экскурсии.
Высота Эфа — пожалуй самое популярная фото локация Куршской косы. Мы увидим те самые песчаные дюны, высотой более 60 метров. А я вам поведаю чем же знаменит Ф. Эфа, что одну из высот назвали его именем.
Залив: У ресторана Альтримо мы полюбуемся заливом, Я покажу вам самое райское место на косе (и это не преувеличение)
Море: А куда без него:) обязательно выйдем к берегам Балтики
Зеленоградск: Море, Коты, европейская архитектура, опять коты:) и всё это под мой рассказ о курортной моде.
Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Питьевая вода
- Влажные салфетки
- Санитайзер
- Что не входит
- Экологический сбор на Куршскую косу – 450 рублей за машину и 300 рублей С человека
- Бесплатно: пенсионерам
- Школьникам
- Малоимущим гражданам (льготы предусмотрены ФЗ “О государственной социальной помощи”)
- Детям-сиротам — детям, оставшимся без попечения родителей
- Многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей
- Ветеранам боевых действий.
- Орнитологическая станция 300 рублей с взрослого, 100 рублей с ребенка
- Оплата обеда в Альтримо в стоимость экскурсии не входит.
- Я могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, ВоскресеньеЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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