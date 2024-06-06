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рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉